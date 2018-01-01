Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Как в однухе сделать второй толчёк? Ил по времени ходить к соседям?
Да, можно вывести канализацию к соседям, учитывая что сосед - тоже ты
Если купить весь этаж- все стояки в твоем распоряжении, подключайся к ближайшему, пусть даже он в соседней квартире
Да это понятно, что вильночоловику до вподобы хоть общественный туалет на 500 писсюаров на личных 500х метрах бетона сделать на любом поверхе. И трубы говносливные хоть крест-накрест покласть. Вопрос в доках на введённый новострой и как на новые мокрые зоны, в местах не предусмотренных застройщиком посмотрят в БТИ. Понятно что бакшиш-макшиш, но тут ведь не душевая в спальне, а пятнадцать новых сралень не там где запроектировано. Все доки этот гениальный инвестор получил или забил ?
Не слід сприймати серйозно писанину пані Трайбеки. У неї вельми бурхлива фантазія)))
Ця неюна особа проспорила кілька пляшок віскі із-за своєї надто бурхливої фантазії, і переєструвалась під іншим ніком, щоб не віддавати борги.
З майна у цієї особи "є диплом МВА" (((( і більше нічого, вірогідно))) _________________________ До речі, щодо цих дипломів: "Но вот по данным кадровых агентств, сегодня только 20% работодателей обращают внимание на наличие степени МВА " https://ru.osvita.ua/vnz/add-education/pro_mba/412/
Востаннє редагувалось Frant в Суб 11 тра, 2019 11:22, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
барабашов написав:investorkiev А из однух с одним окном в "зале" смарты как нарезать? А если на соседей в спальню нижнего этаха протечёт овно с какульника смарта, и так сто раз за месяц, ибо "посуточно" и над 10ю квартирами 15го поверха - 50-60 капсул для отшельников на 16м, что УК и сами владельцы снизу по головке начнут этого гения гладить и по отоплению его хостелу доплачивать?
В любой однухе есть 2 окна: в комнате и в кухне. Соответственно, нарезаем однуху на два смарта.
По поводу затоплений - есть такая вещь, как страховка ответственности, стоит копейки, а вопросы снимает.
Реально розсмішила)))) Бурхлива фантазія)))
Наклепати з 3к квартири десяток собачих конурок і здавати їх в оренду? Кому?))) В порівнянні з таким убогим житлом - навіть 1к "хрущі" є розкішними квартирами, хоча я їх на дух не переношу - надто малі і дрібні площі .
Для страховки потрібен документ на квартир у, в тому числі - і техн. паспорт (план).
Якщо план не відповідає - ніхто страхувати не буде.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
investorkiev написав:Это собственно не моя фантазия, а реально осуществленная (и не раз) схема.
Знаю человека который скупает большие (неликвидные) квартиры в центральной локации, режет на однухи-студии и продаёт желающим попробовать себя в лордизме. Естественно всё документально переоформляется. По поводу Натахиных садо-мазо фентези: Хорошо... купил, нарезал самртов, сдает. Тут раз обстоятельства повернулись так, что нужно это всё "счастье" продать Слабо верю, что человек сумевший заработать на целый этаж, не моделировал подобное развитие событий. ПС У самого есть инвестиция, в строящийся новострой, в почти центральной локации. Там единички с двумя стояками канализации. Мысль разделить на смарты возникала. Но как это продать когда приспичит? По поводу "А что сделают?" В одном доме знаю "коллегу" по лордизму которому в один день обрезали электрокабель на арендной квартире под корень (нужно тянуть новый от коридорного щитка разфигачив половину прихожей) и спалили машину припаркованную возле дома по его основному месту жительства. Деталей "за что" не знаю, знаю что человек был "на ножах" с соседями по периметру своей арендной квартиры. Постоянно разборки, полиция... Обсуждение жильцами группы в вайбере "Как нам бороться с этими пофигистами -эгоистами арендодателями".
investorkiev написав:которые используешь как хочешь.
Как это оформить? Не только мопы, но и перепланировку в студии. Не думаю, что это возможно. Сдавать партизанским методом при активном противодействии соседей и УК, которая сходу отрежет свет?
Никак не оформляешь. Этаж закрыт от посторонних. Что они сделают? Да и зачем? Все нормально уживаются, это ж не камерная хрущевка на 20 квартир в подьезде, это нью-гостинка квартир на 250, из них и так 30% будут типа вас - вечно сдаваться в аренду, хозяева гдето вне зоны досягаемости.
Если бы у вас в Эврике на каком то этаже такое сделали, вы б не факт что вообще узнали, а если б и узнали - то что бы делали?
По поводу УК - и что, вы уже познакомились с УК Эврики, сильно строгие? им главное квартплату вовремя платить. А если начальнику участка от «этажа счастья» подогнать бутылку, а бухгалтерше коробочку конфет - так они вообще на вашей стороне будут.
Тем более делаешь это сразу как дом сдан, жильцы первые полгода-год только со своими ремонтами раздупляются, а ты уже - бац! И нарезал смартиков!
Вильнолюды в вильноукраине!
Это собственно не моя фантазия, а реально осуществленная (и не раз) схема.
ЗЫ: Влад, кто отрежет свет? При чем тут УК? Свет поставляет Киевские электромережи, им платим по счетчикам и в полном обьеме.
Поверьте, мы не про БФ/ЦП говорим. В той же Аркаде никто ничего вам не сделает.
Сколько там лифтов и какая нагрузка будет от одного такого этажа? В достроенном долгострое на венике, застройщиком был расширен пентхаус до полного этажа и грузовой лифт практически был оккупирован строителями застройщика в то время, как многие инвесторы уже сделали ремонты и вселились, а другие делали и тк использовать пассажирский лифт категорически запрещено не только для поднятия грузов но и для рабочих, то очереди на грузовой были жесткие, порой многочасовые, что вело к конфликтам и простоям транспорта и рабочих. Это вызвало нешуточную бучу и попытки сбросить власть УК застройщика, но со временем допэтаж был обустроен и страсти улеглись. При этом много инвесторов, таких как я например, в этом не участвовали, во первых по причине понимания, что именно этот застройщик вытащил их пройоп из задницы, а во вторых, потому что уже привыкли к вечным сопутствующим факторам ремонтов. Но многие новые инвесторы купили уже у нового застройщика и свою первую недвигу. В Вашем варианте - это постоянный и непрекращающийся раздражающий фактор, на весь новострой найдется парочка неуравновешенных соседей, которые могут постоянно сотворять некие пакости от мелких (типа вызовов бесполезной полиции), до более крупных, типа создания жильцам некомфортных условий проживания, что произведет к бесконечной ротации и "плохой славе". При некислом объеме инвестирования и фактиччески перевода недвиги в весьма специфический в плане ликвидности вид, может оказаться проблемой из нее выйти без потерь. Поэтому "на бумажке" все %% могут быть привлекательными, но могут разбиться об реалии.
hume написав:Как в однухе сделать второй толчёк? Ил по времени ходить к соседям?
Да, можно вывести канализацию к соседям, учитывая что сосед - тоже ты
Если купить весь этаж- все стояки в твоем распоряжении, подключайся к ближайшему, пусть даже он в соседней квартире
Канализации нужны уклоны, она самоточная. Нельзя поставить унитаз на расстоянии 5 метров от стояка и надеяться, что "как-то проскользьнет" . Кроме того, канализационные стояки не бесшумные - не очень комфортно спать и слышать проплывающие мимо уха фекалии.
И шо? Ко мне иностранные граждане приехали - поселились в самом центре (очень приличный апартмент (метров 40-45 студия с отдельной спальней, гостинная с кухней, гидромассажная ванна, очень свежий ремонт, обслуживание) в метрах 300-500 от майдана за 60 баксов в день - шара!!!), погуляли по центру, покушали в топ ресторанах национальной кухни (очень вкусно и дешево...как для них), вывод - Киев европейская столица, чистый город с хорошей и недорогой кухней и проживанием. Надо их пригласить на ДВРЗ, Трою, Отрадный, Борщаговку? В каждом городе есть свое "лицо" и своя "ж0па". И в Киеве и в Копенгагене и Лондоне и Париже и....и Суньхренвчае. Туристам показывают первое. Нормальный человек, особенно много путешествующий, это всегда знает и понимает.