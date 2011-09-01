Додано: Суб 11 тра, 2019 12:59

investorkiev, вот читаю отзывы по ссылкам:



"В соотношении цена./качество отлично. Но много мелких проблем. Там что-то подоманно, там сломано."



"В номере стоял странный запах, возможно это был освежитель воздуха но я не видел никогда чтобы производители делали освежители воздуха с "ароматом грязных мужских носков" В ванной на полотенце-держателе застрял пучок женских волос. Фильтры во всех кондиционерах не чищены в итоге не тепло не холрдно. В целом ощущения очень не приятные при ценнике в 1900 грн."



"В стандартном номере, на 19-м этаже была вонь. В душевой кабинке плесень. Канализация работает плохо, поэтому в сан. узле стоит система принудительного слива"



"очень маленькие номера, но это мелочь по сравнению с неисправным кондиционером и температурой в комнате +27 + разломанная душевая кабина."



"Старая, полуисправная сантехника, забитые стоки ... с вытекающими последствиями... Очень крутой под углом и скользкий поддон душа из старой плитки..."



"В этот приезд (с 25 июля по 28 июля 2018г)., нас поселили в номер на 8 этаже.Это что- то страшное. Номер пора обновлять, при том весь. Потертый ламинат. У кроватей отпадают боковины.Матрацы, с впивающимися пружинами. Душевая с вываливающимися дверцами и скользким полом. Тюль на окнах темно-серого цвета.Тихий ужас.

Господа, хозяева отеля. С вас начинает формироваться,впечатление о Киеве. Вы просто потеряете клиентов!Если вы не будете вкладывать деньги в развитие и обновление номеров."