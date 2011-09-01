Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:В Вашем варианте - это постоянный и непрекращающийся раздражающий фактор, на весь новострой найдется парочка неуравновешенных соседей, которые могут постоянно сотворять некие пакости от мелких (типа вызовов бесполезной полиции), до более крупных, типа создания жильцам некомфортных условий проживания, что произведет к бесконечной ротации и "плохой славе". При некислом объеме инвестирования и фактиччески перевода недвиги в весьма специфический в плане ликвидности вид, может оказаться проблемой из нее выйти без потерь. Поэтому "на бумажке" все %% могут быть привлекательными, но могут разбиться об реалии.
... то, якщо так заважають сусіди, а хочеться такі масштабні проекти/інвестиції робити, то може краще викупити приватний будинок на окраїні міста/чи біля міста, але з розвинутим транспортним сполученням і там нарізати/добудувати смартів..... - і ніякі сусіди заважати не будуть!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
investorkiev написав:Сдаешь студии по 8 - разлетятся. Итого 20 студий *8=160000 грн/мес, или 1.9 млн грн/год.
1.9/11.7 =16.2% годовых.
Расскажи, на какой гостинке ты заработаешь 16% годовых? В твоем примере гостинка хорошо если даст 11% годовых, с перспективой к снижению, поскольку уровень ушатанности гостинок всем известен.
А тут новый дом, доходность в полтора раза выше, и можно ближайшие 20 лет рубать капусту без грустных мыслей.
ЗЫ. Если сдавать по 9000грн, как смарт из твоего примера, то доходность будет 18.5% годовых, выше чем гривнедепо и ОВГЗ! При намного более высокой надежности.
А если сдавать посуточно (что легко т.к все смарты в одном месте), то легко выйдешь на 25% доходности, окупаемость 4 года! Учись, студент
А простоев нет в принципе, постоянно нулевая вакантность? И при посуточной аренде постоянных расходов на уборку, замену постельного/полотенец и т.д. нет? Амортизацию тоже не считаем? И расходов на привлечение арендаторов тоже нет? Ну там, контекстной рекламы, сотрудничества с какими-то ивент или турагентствами? Думаете, только ОЛХ можно будет обойтись и все?
Оно, конечно, хорошо считать доходность, используя идеальные цифры, красиво получается, но в жизни так не бывает.
rjkz написав:Надо их пригласить на ДВРЗ, Трою, Отрадный, Борщаговку? В каждом городе есть свое "лицо" и своя "ж0па". И в Киеве и в Копенгагене и Лондоне и Париже и....и Суньхренвчае. Туристам показывают первое. Нормальный человек, особенно много путешествующий, это всегда знает и понимает.
Для того, щоб скласти думку про країну, треба бачити не тільки центр столиці. Центр Києва і українські села за 100-150 км від Києва - то два зовсім різні світи.
До речі, центри столиць більш-менш схожі один на іншій.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 11 тра, 2019 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
investorkiev написав:Никак не оформляешь. Этаж закрыт от посторонних. Что они сделают? Да и зачем? Все нормально уживаются, это ж не камерная хрущевка на 20 квартир в подьезде, это нью-гостинка квартир на 250, из них и так 30% будут типа вас - вечно сдаваться в аренду, хозяева гдето вне зоны досягаемости.
Если бы у вас в Эврике на каком то этаже такое сделали, вы б не факт что вообще узнали, а если б и узнали - то что бы делали?
Тем более делаешь это сразу как дом сдан, жильцы первые полгода-год только со своими ремонтами раздупляются, а ты уже - бац! И нарезал смартиков!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
"В соотношении цена./качество отлично. Но много мелких проблем. Там что-то подоманно, там сломано."
"В номере стоял странный запах, возможно это был освежитель воздуха но я не видел никогда чтобы производители делали освежители воздуха с "ароматом грязных мужских носков" В ванной на полотенце-держателе застрял пучок женских волос. Фильтры во всех кондиционерах не чищены в итоге не тепло не холрдно. В целом ощущения очень не приятные при ценнике в 1900 грн."
"В стандартном номере, на 19-м этаже была вонь. В душевой кабинке плесень. Канализация работает плохо, поэтому в сан. узле стоит система принудительного слива"
"очень маленькие номера, но это мелочь по сравнению с неисправным кондиционером и температурой в комнате +27 + разломанная душевая кабина."
"Старая, полуисправная сантехника, забитые стоки ... с вытекающими последствиями... Очень крутой под углом и скользкий поддон душа из старой плитки..."
"В этот приезд (с 25 июля по 28 июля 2018г)., нас поселили в номер на 8 этаже.Это что- то страшное. Номер пора обновлять, при том весь. Потертый ламинат. У кроватей отпадают боковины.Матрацы, с впивающимися пружинами. Душевая с вываливающимися дверцами и скользким полом. Тюль на окнах темно-серого цвета.Тихий ужас. Господа, хозяева отеля. С вас начинает формироваться,впечатление о Киеве. Вы просто потеряете клиентов!Если вы не будете вкладывать деньги в развитие и обновление номеров."
investorkiev, видимо, потому и прибыльный, что ничего не ремонтируется. А какая остаточная рентабельность у него будет, если учитывать необходимые амортизационные расходы? А так-то видим пример скорее жлобства обыкновенного, а не клиентоориентированного бизнеса.
investorkiev написав:Народ, вот вам пару ссылок на ОТЕЛИ, расположенные на этажах в жилых домах.
Вопрос не в посуточинках, вопрос в том, проводили ли они перепланировку и резали ли на маленькие номера/студии. Если сделали без документов и рубят деньги, это одно. Если заселяют в обычные квартиры, на которые у них документы в порядке, это другое. Может, даже, это знакомые UA, которым кабель резали и машину палили. Этот момент в отзывах на Букинге не отражен.