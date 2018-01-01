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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 11 тра, 2019 13:39
Долярчик написав: rjkz написав:
В Вашем варианте - это постоянный и непрекращающийся раздражающий фактор, на весь новострой найдется парочка неуравновешенных соседей, которые могут постоянно сотворять некие пакости от мелких (типа вызовов бесполезной полиции), до более крупных, типа создания жильцам некомфортных условий проживания, что произведет к бесконечной ротации и "плохой славе". При некислом объеме инвестирования и фактиччески перевода недвиги в весьма специфический в плане ликвидности вид, может оказаться проблемой из нее выйти без потерь.
Поэтому "на бумажке" все %% могут быть привлекательными, но могут разбиться об реалии.
... то, якщо так заважають сусіди, а хочеться такі масштабні проекти/інвестиції робити, то може краще викупити приватний будинок на окраїні міста/чи біля міста, але з розвинутим транспортним сполученням і там нарізати/добудувати смартів..... - і ніякі сусіди заважати не будуть!
Мы знаем, что Вы не в Киеве живете.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 13:42
Frant написав: rjkz написав:
Надо их пригласить на ДВРЗ, Трою, Отрадный, Борщаговку?
В каждом городе есть свое "лицо" и своя "ж0па". И в Киеве и в Копенгагене и Лондоне и Париже и....и Суньхренвчае.
Туристам показывают первое.
Нормальный человек, особенно много путешествующий, это всегда знает и понимает.
Для того, щоб скласти думку про країну, треба бачити не тільки центр столиці.
Центр Києва і українські села за 100-150 км від Києва - то два зовсім різні світи.До речі, центри столиць більш-менш схожі один на іншій
.
Серьезно?
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