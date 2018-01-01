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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1416141714181419>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.5 5 34
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
12%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
2
В межах -5 - +5%
9%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
18%
6
Знизилися на 26 - 50%
44%
15
Знизилися більш як на 50%
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 13:39

  Долярчик написав:
  rjkz написав:В Вашем варианте - это постоянный и непрекращающийся раздражающий фактор, на весь новострой найдется парочка неуравновешенных соседей, которые могут постоянно сотворять некие пакости от мелких (типа вызовов бесполезной полиции), до более крупных, типа создания жильцам некомфортных условий проживания, что произведет к бесконечной ротации и "плохой славе". При некислом объеме инвестирования и фактиччески перевода недвиги в весьма специфический в плане ликвидности вид, может оказаться проблемой из нее выйти без потерь.
Поэтому "на бумажке" все %% могут быть привлекательными, но могут разбиться об реалии.

... то, якщо так заважають сусіди, а хочеться такі масштабні проекти/інвестиції робити, то може краще викупити приватний будинок на окраїні міста/чи біля міста, але з розвинутим транспортним сполученням і там нарізати/добудувати смартів..... - і ніякі сусіди заважати не будуть! :idea: :?:


Мы знаем, что Вы не в Киеве живете.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 13:42

  Frant написав:
  rjkz написав:Надо их пригласить на ДВРЗ, Трою, Отрадный, Борщаговку?
В каждом городе есть свое "лицо" и своя "ж0па". И в Киеве и в Копенгагене и Лондоне и Париже и....и Суньхренвчае.
Туристам показывают первое.
Нормальный человек, особенно много путешествующий, это всегда знает и понимает.

Для того, щоб скласти думку про країну, треба бачити не тільки центр столиці.
Центр Києва і українські села за 100-150 км від Києва - то два зовсім різні світи.

До речі, центри столиць більш-менш схожі один на іншій. :oops:


Серьезно?
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 14:04

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Народ, вот вам пару ссылок на ОТЕЛИ, расположенные на этажах в жилых домах.

Вопрос не в посуточинках, вопрос в том, проводили ли они перепланировку и резали ли на маленькие номера/студии. Если сделали без документов и рубят деньги, это одно. Если заселяют в обычные квартиры, на которые у них документы в порядке, это другое.
Может, даже, это знакомые UA, которым кабель резали и машину палили. Этот момент в отзывах на Букинге не отражен.


Влад, ну в каком эконом-отеле будут 2х-3х комнатные номера, еще и с кухнями?

Естественно все нарезано на комнаты-номера, с с/у в каждой.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 14:23

  rjkz написав:
  Долярчик написав:
  rjkz написав:В Вашем варианте - это постоянный и непрекращающийся раздражающий фактор, на весь новострой найдется парочка неуравновешенных соседей, которые могут постоянно сотворять некие пакости от мелких (типа вызовов бесполезной полиции), до более крупных, типа создания жильцам некомфортных условий проживания, что произведет к бесконечной ротации и "плохой славе". При некислом объеме инвестирования и фактиччески перевода недвиги в весьма специфический в плане ликвидности вид, может оказаться проблемой из нее выйти без потерь.
Поэтому "на бумажке" все %% могут быть привлекательными, но могут разбиться об реалии.

... то, якщо так заважають сусіди, а хочеться такі масштабні проекти/інвестиції робити, то може краще викупити приватний будинок на окраїні міста/чи біля міста, але з розвинутим транспортним сполученням і там нарізати/добудувати смартів..... - і ніякі сусіди заважати не будуть! :idea: :?:


Мы знаем, что Вы не в Киеве живете.

... а що, біля Києва немає дачних будиночків/ділянок під такі проекти?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:40

  rjkz написав:
  Долярчик написав:
  rjkz написав:В Вашем варианте - это постоянный и непрекращающийся раздражающий фактор, на весь новострой найдется парочка неуравновешенных соседей, которые могут постоянно сотворять некие пакости от мелких (типа вызовов бесполезной полиции), до более крупных, типа создания жильцам некомфортных условий проживания, что произведет к бесконечной ротации и "плохой славе". При некислом объеме инвестирования и фактиччески перевода недвиги в весьма специфический в плане ликвидности вид, может оказаться проблемой из нее выйти без потерь.
Поэтому "на бумажке" все %% могут быть привлекательными, но могут разбиться об реалии.

... то, якщо так заважають сусіди, а хочеться такі масштабні проекти/інвестиції робити, то може краще викупити приватний будинок на окраїні міста/чи біля міста, але з розвинутим транспортним сполученням і там нарізати/добудувати смартів..... - і ніякі сусіди заважати не будуть! :idea: :?:


Мы знаем, что Вы не в Киеве живете.


Він тут живе, на форумі.
На всіх гілках одночасно))))
Коли він встигає торгувати велосипедами у Львові - бог його знає)))
Пора присвоїти почесне звання "флудьор року")))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 18:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://hvylya.net/reviews/c19-2010-05- ... incam.html
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 18:14

  investorkiev написав:вы не представляете насколько пассивны жители большинства новостроек.

Да Натаха... пассивны. Только машины под заказ угоняют. Бизнес вдруг силовики гнобят. В самых сложных случаях даже дети бесследно исчезали. И всё без угроз, китайских предупреждений и прочих истерик.
Совсем другой контингент. Люди дела :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 18:17

  UA написав:https://hvylya.net/reviews/c19-2010-05-28-07-24-31/arenda-kvartir-po-novomu-kakie-sjurprizy-gotovjat-ukraincam.html

Отличные инициативы. За создание хостелов в многоэтажках надо лишать ур** права собственности.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 18:19

  UA написав:
  investorkiev написав:вы не представляете насколько пассивны жители большинства новостроек.

Да Натаха... пассивны. Только машины под заказ угоняют. Бизнес вдруг силовики гнобят. В самых сложных случаях даже дети бесследно исчезали. И всё без угроз, китайских предупреждений и прочих истерик.
Совсем другой контингент. Люди дела :mrgreen:


Ого, какие суровые будни в Новопечерских липках...
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:47

  investorkiev написав:
  asti написав:
  investorkiev написав:Рынок начал вытеснять аматоров, остаются только профи - крупные лендлорды, имеющие экономию на масштабах, могущих обеспечить должный уровень сервиса и управления недвижимостью.
Аутотренинг?


Нет, наблюдение из жизни.

Встречался сегодня с знакомым лендлордом, что он делает: берет и выкупает у застройщика весь этаж (10-12 квартир обычно), вход на этаж с лифта закрывает на магнитный замок, все - на этаж чужие не ходят, делай там что хочешь. Он делает следующее: нарезает на максимально маленькие студии, прорубывает отдельные входы (из трешки по его словам можно легко сделать 3-4 студии с отдельными входами), и сдает в аренду, возможно посуточно. Таким образом на этаже у него получается порядка до 20 студий.

Уже в 2 новостройках такие «этажи счастья» он организовал, и выкупил еще в одной, ждет когда достроят дом.

Главное - наличие метро в 5 минутах ходьбы.

Вытеснит такой бизнесмен аматора, сдающего 1 квартиру? Да легко. У аматора денег на ремонт бабушкиного хруща через 10 лет не будет, а тут - постоянное обслуживание мебели, техники (есть специально обученные люди), постоянная реклама и т.д.

одне но,
аматору з хрущем можна здавати трохи вище чим "за комуналь",
а лендлорд-iнвестор мае "вiдбити" iнвестицiю, та бажано по скорше
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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