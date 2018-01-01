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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 11 тра, 2019 19:57
барабашов написав: investorkiev написав: hume написав:
Как в однухе сделать второй толчёк? Ил по времени ходить к соседям?
Да, можно вывести канализацию к соседям, учитывая что сосед - тоже ты
Если купить весь этаж- все стояки в твоем распоряжении, подключайся к ближайшему, пусть даже он в соседней квартире
Да это понятно, что вильночоловику до вподобы хоть общественный туалет на 500 писсюаров на личных 500х метрах бетона сделать на любом поверхе. И трубы говносливные хоть крест-накрест покласть. Вопрос в доках на введённый новострой и как на новые мокрые зоны, в местах не предусмотренных застройщиком посмотрят в БТИ. Понятно что бакшиш-макшиш, но тут ведь не душевая в спальне, а пятнадцать новых сралень не там где запроектировано. Все доки этот гениальный инвестор получил или забил ?
так не на продаж же ... який такий БТЫ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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