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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1416141714181419

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.5 5 34
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
12%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
2
В межах -5 - +5%
9%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
18%
6
Знизилися на 26 - 50%
44%
15
Знизилися більш як на 50%
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:57

  барабашов написав:
  investorkiev написав:
  hume написав:Как в однухе сделать второй толчёк? Ил по времени ходить к соседям?


Да, можно вывести канализацию к соседям, учитывая что сосед - тоже ты :)

Если купить весь этаж- все стояки в твоем распоряжении, подключайся к ближайшему, пусть даже он в соседней квартире

Да это понятно, что вильночоловику до вподобы хоть общественный туалет на 500 писсюаров на личных 500х метрах бетона сделать на любом поверхе. И трубы говносливные хоть крест-накрест покласть. Вопрос в доках на введённый новострой и как на новые мокрые зоны, в местах не предусмотренных застройщиком посмотрят в БТИ. Понятно что бакшиш-макшиш, но тут ведь не душевая в спальне, а пятнадцать новых сралень не там где запроектировано. Все доки этот гениальный инвестор получил или забил ?

так не на продаж же ... який такий БТЫ?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:38

  UA написав: машины под заказ угоняют. Бизнес вдруг силовики гнобят. В самых сложных случаях даже дети бесследно исчезали. И всё без угроз, китайских предупреждений и прочих истерик.
Совсем другой контингент. Люди дела :mrgreen:

это УА?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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