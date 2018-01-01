Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я считал свои цифры. С лета 12-ого по лето 19-ого. Наверное есть такие неудачливые инвесторы, кто купил в свое время что попало дороже рынка, а сдает сейчас дешевле рынка. Может им вообще не стоит заниматься инвестициями, если не получается? Я не беру крайние случаи - истории успеха или эпикфейлы. Я привел обычный средний случай, который показывает, что недвижимость, как инструмент консервативного инвестирования, рулит. Даже в не самые лучшие времена.
Vlad442 написав:Я считал свои цифры. С лета 12-ого по лето 19-ого. Наверное есть такие неудачливые инвесторы.
Ще раз перевіряємо на тупість пана Ікаруса. Чи здатен він провести примітивні арифметичні дії? І визнати, що він обісрався? Чи мовчки буде сидіти в кущах?
Frant написав:
Vlad442 написав:
rjkz написав:Есть на форуме и те, кто купил в периоде 20010-2013 и падение цены перебило на долгие годы интерес от аренды.
Последняя покупка перед войной у меня была в 2012. Увидев ваш пост ради интереса посчитал. Она вышла в плюс еще в 18-ом. На данный момент ее усредненная доходность за 7 лет от первоначальной цены около 1% годовых. Текущая рентабельность 8,5-9% годовых от сегодняшней стоимости.
Якась дика арифметика у Ікаруса.
Арифметична задачка для ріелторів-дорожайників: в 2013 куплена за 85 000 дол квартира в оренду. Типова квартира, не в центрі. Здавалась в оренду 2013-2014 за 450 дол/міс. Потім, в 2014-2015 орендна ціна просіла до 150 дол/міс. 2015-2016 ціна була 170 дол/міс 2016-2017 ціна була 200 дол/міс 2017-2019 ціна приблизно 250 дол/міс.
Скільки ще треба років здавати квартиру в оренду, щоб власнику квартири продати її за собівартістю, без збитків?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 20 тра, 2019 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Vlad442 написав:Я считал свои цифры. С лета 12-ого по лето 19-ого. Наверное есть такие неудачливые инвесторы, кто купил в свое время что попало дороже рынка, а сдает сейчас дешевле рынка. Может им вообще не стоит заниматься инвестициями, если не получается? Я не беру крайние случаи - истории успеха или эпикфейлы. Я привел обычный средний случай, который показывает, что недвижимость, как инструмент консервативного инвестирования, рулит. Даже в не самые лучшие времена.
Влад, а какое соотношение сегодняшней аренды к первоначальной инвестиции? 4-5%?
Frant написав:в 2013 куплена за 85 000 дол квартира в оренду. Типова квартира, не в центрі.Здавалась в оренду 2013-2014 за 450 дол/міс.
проффесор, вы купили? поздравляю вы лох! золотое правило "стоимость должна быть <=120 аренд" никто не отменял
Квартира умовна.
Може, порахуєте рентабельність оренди 2к квартири, яка була куплена в 2008 році за 100 000 дол, а зараз коштує 40 000 дол? Скільки ще років її треба здавати в оренду, щоб вийти в нуль?
Для цікавості - інший варіант - ширпотребівська квартира вартістю 200 000 дол в 2008 році (зараз - не більше 100 000 дол), яка здавалась в оренду всі ці роки. Також - скільки років її треба ще здавати, щоб вийти в нуль?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
20.05.2019, 16:59 Назван город с самыми высокими зарплатами в мире
Сан-Франциско (США) впервые возглавил рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат в мире, ежегодно составляемый Deutsche Bank, сообщает Bloomberg. Средняя зарплата здесь составляет $6520 в месяц.
Как отмечают составители рейтинга, быстрое развитие технологического сектора США помогло Сан-Франциско победить традиционные города, которые лидировали в рейтинге раньше.
Швейцарский Цюрих с первой строчки рейтинга переместился на вторую. Размер среднемесячного заработка в городе почти на $400 меньше, чем в Сан-Франциско. Тем не менее, Цюрих не потерял свои позиции и по результатам опроса стал первым по качеству жизни, а также стоимости товаров и услуг.
В топ-5 вошли преимущественно американские города: Нью-Йорк расположился на третьем месте со средней з/п $4600 в месяц, на четвертом - Бостон ($4280), на пятом - Чикаго ($4006). Их высокие позиции в рейтинге связаны с ростом доллара в последние пять лет, отмечает агентство.
Одни из самых высоких зарплат также получают жители Сиднея, Осло, Копенгагена, Мельбурна и Лондона.
По данным Минэкономразвития Украины, средняя зарплата в стране в долларовом эквиваленте в начале года почти достигла уровня 2013-го и составила $381 в месяц.
В апреле Bloomberg представил "индекс завтрака", который показывает, сколько жителям разных городов необходимо работать, чтобы поесть утром.