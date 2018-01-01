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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1429143014311432

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.6 5 38
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
11%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
3
В межах -5 - +5%
8%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
16%
6
Знизилися на 26 - 50%
45%
17
Знизилися більш як на 50%
11%
4
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 13:05

Я считал свои цифры. С лета 12-ого по лето 19-ого. Наверное есть такие неудачливые инвесторы, кто купил в свое время что попало дороже рынка, а сдает сейчас дешевле рынка. Может им вообще не стоит заниматься инвестициями, если не получается?
Я не беру крайние случаи - истории успеха или эпикфейлы. Я привел обычный средний случай, который показывает, что недвижимость, как инструмент консервативного инвестирования, рулит. Даже в не самые лучшие времена.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 14:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:в 2013 куплена за 85 000 дол квартира в оренду. Типова квартира, не в центрі.Здавалась в оренду 2013-2014 за 450 дол/міс.

проффесор, вы купили? поздравляю вы лох! :mrgreen:
золотое правило "стоимость должна быть <=120 аренд" никто не отменял
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 15:00

  Vlad442 написав:Я считал свои цифры. С лета 12-ого по лето 19-ого. Наверное есть такие неудачливые инвесторы.


Ще раз перевіряємо на тупість пана Ікаруса. Чи здатен він провести примітивні арифметичні дії? І визнати, що він обісрався? Чи мовчки буде сидіти в кущах?

  Frant написав:
  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Есть на форуме и те, кто купил в периоде 20010-2013 и падение цены перебило на долгие годы интерес от аренды.

Последняя покупка перед войной у меня была в 2012. Увидев ваш пост ради интереса посчитал. Она вышла в плюс еще в 18-ом. На данный момент ее усредненная доходность за 7 лет от первоначальной цены около 1% годовых.
Текущая рентабельность 8,5-9% годовых от сегодняшней стоимости.

Якась дика арифметика у Ікаруса.

Арифметична задачка для ріелторів-дорожайників:
в 2013 куплена за 85 000 дол квартира в оренду. Типова квартира, не в центрі.
Здавалась в оренду 2013-2014 за 450 дол/міс.
Потім, в 2014-2015 орендна ціна просіла до 150 дол/міс.
2015-2016 ціна була 170 дол/міс
2016-2017 ціна була 200 дол/міс
2017-2019 ціна приблизно 250 дол/міс.

Скільки ще треба років здавати квартиру в оренду, щоб власнику квартири продати її за собівартістю, без збитків? :oops:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 20 тра, 2019 15:35, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 15:34

  Vlad442 написав:Я считал свои цифры. С лета 12-ого по лето 19-ого. Наверное есть такие неудачливые инвесторы, кто купил в свое время что попало дороже рынка, а сдает сейчас дешевле рынка. Может им вообще не стоит заниматься инвестициями, если не получается?
Я не беру крайние случаи - истории успеха или эпикфейлы. Я привел обычный средний случай, который показывает, что недвижимость, как инструмент консервативного инвестирования, рулит. Даже в не самые лучшие времена.


Влад, а какое соотношение сегодняшней аренды к первоначальной инвестиции? 4-5%?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 15:39

  Прохожий написав:
  Frant написав:в 2013 куплена за 85 000 дол квартира в оренду. Типова квартира, не в центрі.Здавалась в оренду 2013-2014 за 450 дол/міс.

проффесор, вы купили? поздравляю вы лох! :mrgreen:
золотое правило "стоимость должна быть <=120 аренд" никто не отменял

Квартира умовна.

Може, порахуєте рентабельність оренди 2к квартири, яка була куплена в 2008 році за 100 000 дол, а зараз коштує 40 000 дол? Скільки ще років її треба здавати в оренду, щоб вийти в нуль?

Для цікавості - інший варіант - ширпотребівська квартира вартістю 200 000 дол в 2008 році (зараз - не більше 100 000 дол), яка здавалась в оренду всі ці роки. Також - скільки років її треба ще здавати, щоб вийти в нуль?
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Frant
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 18:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  investorkiev написав:Влад, а какое соотношение сегодняшней аренды к первоначальной инвестиции? 4-5%?

5,8%
  Frant написав:Квартира умовна.

Вы предлагаете считать какие-то выдуманные цифры? Выложите реальные данные по своей квартире, если она у вас есть, я посчитаю.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:16

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Влад, а какое соотношение сегодняшней аренды к первоначальной инвестиции? 4-5%?

5,8%
  Frant написав:Квартира умовна.

Вы предлагаете считать какие-то выдуманные цифры? Выложите реальные данные по своей квартире, если она у вас есть, я посчитаю.

Ікарус, прочитай задачу, яка сформульована на цій же сторінці. Наверху.

Не прикидайся шлангом, тому що подібних квартир в Києві в той час(2007-2013) - було куплено сотні тисяч.

Чи пан Влад442 зовсім тупий і не здатний порахувати складні відсотки??
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Frant
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Немного офтопа для любителей поужасаться американским ужасам жизни:

https://finance.liga.net/personal/novos ... ami-v-mire

20.05.2019, 16:59
Назван город с самыми высокими зарплатами в мире


Сан-Франциско (США) впервые возглавил рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат в мире, ежегодно составляемый Deutsche Bank, сообщает Bloomberg. Средняя зарплата здесь составляет $6520 в месяц.

Как отмечают составители рейтинга, быстрое развитие технологического сектора США помогло Сан-Франциско победить традиционные города, которые лидировали в рейтинге раньше.

Швейцарский Цюрих с первой строчки рейтинга переместился на вторую. Размер среднемесячного заработка в городе почти на $400 меньше, чем в Сан-Франциско. Тем не менее, Цюрих не потерял свои позиции и по результатам опроса стал первым по качеству жизни, а также стоимости товаров и услуг.

В топ-5 вошли преимущественно американские города: Нью-Йорк расположился на третьем месте со средней з/п $4600 в месяц, на четвертом - Бостон ($4280), на пятом - Чикаго ($4006). Их высокие позиции в рейтинге связаны с ростом доллара в последние пять лет, отмечает агентство.

Одни из самых высоких зарплат также получают жители Сиднея, Осло, Копенгагена, Мельбурна и Лондона.


По данным Минэкономразвития Украины, средняя зарплата в стране в долларовом эквиваленте в начале года почти достигла уровня 2013-го и составила $381 в месяц.

В апреле Bloomberg представил "индекс завтрака", который показывает, сколько жителям разных городов необходимо работать, чтобы поесть утром.

:mrgreen:
rjkz
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