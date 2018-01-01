Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В топ-5 вошли преимущественно американские города: Нью-Йорк расположился на третьем месте со средней з/п $4600 в месяц, на четвертом - Бостон ($4280), на пятом - Чикаго ($4006). Их высокие позиции в рейтинге связаны с ростом доллара в последние пять лет, отмечает агентство.
Одни из самых высоких зарплат также получают жители Сиднея, Осло, Копенгагена, Мельбурна и Лондона.
Вообще то странно. Где Киев, и где Нью Йорк.
И тем не менее, в Киеве даже официальная средняя з/п кажется около 16500грн/26=635$. Не забываем, что в Нью-йорке это гросс, а у нас - с НДФЛ и военным сбором, но без начислений на ФОТ, поэтому реально в Киеве нужно считать гдето 800$.
Имеем 4600$ в Нью Йорке, финансовой столице мира, и 800$, всего в 5 с копейками раз меньше в Киеве - ..опе мира. В НЙ один любой крупный банк по активам больше чем все ВВП Украины, там самый большой сток ексчендж, я читал что Централ парк ради шутки оценили чуть ли не в триллион долларов. Я имею в виду настоящий ЦП, а не наше недоразумение в промзоне Лыбедской...
Квартира, купленная под аренду летом 12-ого, уже полностью окупила арендой падение цены и с 18-ого года работает в прибыль.
Vlad442 написав:Франт, я не буду с вами ничего обсуждать, особенно выдуманные цифры, потому что вы очень токсичный персонаж и не умеете себя вести. Если это реальные цифры по вашей квартире, то они говорят о том, что лично вы неудачливый инвестор не разбирающийся в рынке. Кстати, сколько она стоит сейчас? Прохожий выше дал более краткое определение.
Так, цікаво! Проте німці не їдуть в Київ. Хоча тут житла - повно!
"В Берлине — суровый жилищный кризис. В город активно приезжают новые жители, а жилья строится мало, да и то обычно элитное. Берлин быстро отшибает столичную привычку решать любые проблемы деньгами и связями. В Москве тяжело найти хорошую квартиру за 30 тысяч рублей в месяц, а за 60 или за 100 тысяч — легко. В Берлине тяжело снять квартиру любой стоимости, даже за несколько тысяч евро. В очередь на просмотр выстраиваются все: диджеи, айтишники, модные современные художники, студенты."
Євробляхери у німців відсутні. Там плебсу не дають волі:
"Всю эту мебель мы купили на «Кляйнанцайгене». Я лично вез каждое кресло на общественном транспорте — тут это никого не удивляет"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців