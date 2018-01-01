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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1430143114321433

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.6 5 38
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
11%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
3
В межах -5 - +5%
8%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
16%
6
Знизилися на 26 - 50%
45%
17
Знизилися більш як на 50%
11%
4
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 08:42

  rjkz написав:Немного офтопа для любителей поужасаться американским ужасам жизни:

https://finance.liga.net/personal/novos ... ami-v-mire

20.05.2019, 16:59


В топ-5 вошли преимущественно американские города: Нью-Йорк расположился на третьем месте со средней з/п $4600 в месяц, на четвертом - Бостон ($4280), на пятом - Чикаго ($4006). Их высокие позиции в рейтинге связаны с ростом доллара в последние пять лет, отмечает агентство.

Одни из самых высоких зарплат также получают жители Сиднея, Осло, Копенгагена, Мельбурна и Лондона.



:mrgreen:


Вообще то странно. Где Киев, и где Нью Йорк.

И тем не менее, в Киеве даже официальная средняя з/п кажется около 16500грн/26=635$. Не забываем, что в Нью-йорке это гросс, а у нас - с НДФЛ и военным сбором, но без начислений на ФОТ, поэтому реально в Киеве нужно считать гдето 800$.

Имеем 4600$ в Нью Йорке, финансовой столице мира, и 800$, всего в 5 с копейками раз меньше в Киеве - ..опе мира.
В НЙ один любой крупный банк по активам больше чем все ВВП Украины, там самый большой сток ексчендж, я читал что Централ парк ради шутки оценили чуть ли не в триллион долларов. Я имею в виду настоящий ЦП, а не наше недоразумение в промзоне Лыбедской...
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Квартира, купленная под аренду летом 12-ого, уже полностью окупила арендой падение цены и с 18-ого года работает в прибыль.
  Vlad442 написав:Франт, я не буду с вами ничего обсуждать, особенно выдуманные цифры, потому что вы очень токсичный персонаж и не умеете себя вести.
Если это реальные цифры по вашей квартире, то они говорят о том, что лично вы неудачливый инвестор не разбирающийся в рынке. Кстати, сколько она стоит сейчас? Прохожий выше дал более краткое определение.

Повторю.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:25

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Позже сняли другую квартиру — побольше, но чуть дальше от центра, за 1800 € в месяц с коммуналкой. Это довольно типичные берлинские цены за трехкомнатную квартиру с двумя ванными.

https://perfume007.livejournal.com/525301.html
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:33

  investorkiev написав:Имеем 4600$ в Нью Йорке, финансовой столице мира, и 800$, всего в 5 с копейками раз меньше в Киеве - ..опе мира.

Каждый раз, перед девальвацией, у меня возникает одна и та же мысль - "А зачем люди едут из Киева заграницу?" У нас ведь вполне наладилась жизнь :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:34

  UA написав:
Позже сняли другую квартиру — побольше, но чуть дальше от центра, за 1800 € в месяц с коммуналкой. Это довольно типичные берлинские цены за трехкомнатную квартиру с двумя ванными.

https://perfume007.livejournal.com/525301.html

Так, цікаво!
Проте німці не їдуть в Київ. Хоча тут житла - повно!

"В Берлине — суровый жилищный кризис. В город активно приезжают новые жители, а жилья строится мало, да и то обычно элитное. Берлин быстро отшибает столичную привычку решать любые проблемы деньгами и связями. В Москве тяжело найти хорошую квартиру за 30 тысяч рублей в месяц, а за 60 или за 100 тысяч — легко. В Берлине тяжело снять квартиру любой стоимости, даже за несколько тысяч евро. В очередь на просмотр выстраиваются все: диджеи, айтишники, модные современные художники, студенты."

Євробляхери у німців відсутні.
Там плебсу не дають волі:

"Всю эту мебель мы купили на «Кляйнанцайгене». Я лично вез каждое кресло на общественном транспорте — тут это никого не удивляет"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:44

  UA написав:
Позже сняли другую квартиру — побольше, но чуть дальше от центра, за 1800 € в месяц с коммуналкой. Это довольно типичные берлинские цены за трехкомнатную квартиру с двумя ванными.

https://perfume007.livejournal.com/525301.html

Знакомые живут в городке, где расположены головные офисы Адидаса и Пумы. Очень мажорный такой городок недалеко от Нюрнберга. Зарплаты повыше берлинских. Снимают 3к. за 900 евро.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:11

  UA написав:
  investorkiev написав:Имеем 4600$ в Нью Йорке, финансовой столице мира, и 800$, всего в 5 с копейками раз меньше в Киеве - ..опе мира.

Каждый раз, перед девальвацией, у меня возникает одна и та же мысль - "А зачем люди едут из Киева заграницу?" У нас ведь вполне наладилась жизнь :mrgreen:


У меня кстати тоже такие мысли бывают.

Раньше хоть быстро спрос восстанавливался, а сейчас этот долбанный безвиз- люди утекают и утекают.

Посмотрим как будет после очередного «ядерного взрыва».

Я очень рад что сейчас на руках нет ни одного недостроя - все обьекты достроены и готовы к эксплуатации.
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