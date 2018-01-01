Додано: Вів 21 тра, 2019 08:42

rjkz написав: Немного офтопа для любителей поужасаться американским ужасам жизни:



https://finance.liga.net/personal/novos ... ami-v-mire



20.05.2019, 16:59





В топ-5 вошли преимущественно американские города: Нью-Йорк расположился на третьем месте со средней з/п $4600 в месяц, на четвертом - Бостон ($4280), на пятом - Чикаго ($4006). Их высокие позиции в рейтинге связаны с ростом доллара в последние пять лет, отмечает агентство.



Одни из самых высоких зарплат также получают жители Сиднея, Осло, Копенгагена, Мельбурна и Лондона.







Немного офтопа для любителей поужасаться американским ужасам жизни:

Вообще то странно. Где Киев, и где Нью Йорк.И тем не менее, в Киеве даже официальная средняя з/п кажется около 16500грн/26=635$. Не забываем, что в Нью-йорке это гросс, а у нас - с НДФЛ и военным сбором, но без начислений на ФОТ, поэтому реально в Киеве нужно считать гдето 800$.Имеем 4600$ в Нью Йорке, финансовой столице мира, и 800$, всего в 5 с копейками раз меньше в Киеве - ..опе мира.В НЙ один любой крупный банк по активам больше чем все ВВП Украины, там самый большой сток ексчендж, я читал что Централ парк ради шутки оценили чуть ли не в триллион долларов. Я имею в виду настоящий ЦП, а не наше недоразумение в промзоне Лыбедской...