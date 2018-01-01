Додано: Вів 21 тра, 2019 20:07

investorkiev написав: Vlad442 написав: Обережний Інвестор написав: Завжди можна зняти лепозит і пересидіти зростання цін в валютному кеші. Правда треба постійно моніторити ринок. Завжди можна зняти лепозит і пересидіти зростання цін в валютному кеші. Правда треба постійно моніторити ринок.

Смешно. Особенно учитывая, что девал происходит почти внезапно, а депозиты неразрывные. Смешно. Особенно учитывая, что девал происходит почти внезапно, а депозиты неразрывные.





Особенно смешно если вспомнить по какому курсу вводилась гривна в 1996 году (1.6 грн/дол) и курс на сегодня (26), количество банков в 1996 году (штук 300) и на сегодня (штук 80).



И сравнить цену на 1к хрущик возле метро в 1996 году (5-6куе) и сегодня (25-30куе), (плюс аренда его все эти годы). Особенно смешно если вспомнить по какому курсу вводилась гривна в 1996 году (1.6 грн/дол) и курс на сегодня (26), количество банков в 1996 году (штук 300) и на сегодня (штук 80).И сравнить цену на 1к хрущик возле метро в 1996 году (5-6куе) и сегодня (25-30куе), (плюс аренда его все эти годы).

В 1996 году не было 5-6 куе за хрущ у метро, нечто близкое было в 1999.Кроме того, никогда еще не было в истории Украины такого соотношения динамики ввода жилья и свала населения.Народ, вы просто не понимаете, что мы живем во времена, когда ЦА аренды тупо сокращается. И этот процесс только набирает обороты. Пока в виде свала, а потом в виде старения. Старики не будут арендовать - кто-то уже купит, кто-то на старости лет переедет в родительское жилье. Да и у тех, у кого своего не будет - не будет возможности арендовать - ПФУ сдохнет (не может не сдохнуть, если только не будет решена демографическая беда. Это единственная причина, если вдруг кто не в курсе из чего формируется доходная часть бюджета ПФУ.), накопления рано или поздно закончатся.