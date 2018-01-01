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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1433143414351436

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.6 5 38
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
11%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
3
В межах -5 - +5%
8%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
16%
6
Знизилися на 26 - 50%
45%
17
Знизилися більш як на 50%
11%
4
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:46

  Долярчик написав:Обережний Інвестор
... а не розглядали варіант:
- конвертнути отих 40К на гривню і покласти їх на депо, і одночасно взяти іпотеку на об'єкт з аналогічною ціною? ;)

навеяло...
доктор(психиатр)-пациенту: скажите вы сильно страдаете от своих извращенных фантазий?
пациент(долярчик)-доктору: что вы, я ими наслаждаюсь...
:mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 19:57

  Обережний Інвестор написав:
  investorkiev написав:Если вы сами для себя решили, что гривнедепо выгоднее- то в чем ваш вопрос?


Ще не вирішив, порівнюю варіанти. Якщо буде стабільніть, то гривневий депозит буде вигідний.
Можна покласти і на валютний депозит, відсотків під 4-5 в Європі.

Насправді багато думок в голові, хочу в них навести певний лад.

Хоч насправді, напевне краще інвестувати певними частинами в валюту/бетонометри/метали/гривню і частину тупо тримати в матрасі. Намагаюся для себе визначмти ті пропорції, а може щось в цей список додати, або викреслити з нього. Буду дуже вдячний за домомогу, бо цього тут і зареєструвався.


4-5 в европе - пуркуа бы и не па?
металлы в любой момент могут развернуться и это будет надолго. я их вообще не рассматриваю никогда.
гривна - неоправданно большой риск. Заоблачный.
бетон в аренде...только если есть шанс что появится доступная ипотека, а это будет если сюда опять пойдет капитал...то есть весьма призрачно. Аренда сама по себе в дальней перспективе неинтересна. Постоянно дешевеющий в баксах и стареющий актив, который приносит некую сумму, из которой новоявленные инвесторы "забывают" минусовать амортизацию как ремонта так и моральностареющего дома. А некоторые за доход считают и коммуналку (3 раза :mrgreen: ). Кроме того, принято считать что инфляция бакса около 2% в год. И хде тут интерес? Это просто личный пенсионный фонд, который даст возможность не лазить по помойкам, когда придет время. И который проблематичней всего украсть. Хотя и это порой случается.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:07

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:
  Обережний Інвестор написав:Завжди можна зняти лепозит і пересидіти зростання цін в валютному кеші. Правда треба постійно моніторити ринок.

Смешно. Особенно учитывая, что девал происходит почти внезапно, а депозиты неразрывные.



Особенно смешно если вспомнить по какому курсу вводилась гривна в 1996 году (1.6 грн/дол) и курс на сегодня (26), количество банков в 1996 году (штук 300) и на сегодня (штук 80).

И сравнить цену на 1к хрущик возле метро в 1996 году (5-6куе) и сегодня (25-30куе), (плюс аренда его все эти годы).


В 1996 году не было 5-6 куе за хрущ у метро, нечто близкое было в 1999.
Кроме того, никогда еще не было в истории Украины такого соотношения динамики ввода жилья и свала населения.
Народ, вы просто не понимаете, что мы живем во времена, когда ЦА аренды тупо сокращается. И этот процесс только набирает обороты. Пока в виде свала, а потом в виде старения. Старики не будут арендовать - кто-то уже купит, кто-то на старости лет переедет в родительское жилье. Да и у тех, у кого своего не будет - не будет возможности арендовать - ПФУ сдохнет (не может не сдохнуть, если только не будет решена демографическая беда. Это единственная причина, если вдруг кто не в курсе из чего формируется доходная часть бюджета ПФУ.), накопления рано или поздно закончатся.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:09

  Frant написав:
  Alparslan написав:
  Frant написав:Ікарус злився. Як вода в унітаз. Не захотів рахувати і показувати, які збитки мають ті, хто купив нерухомість в 2007-2013 роках.
Звичайний недалекий ріелтор, яких тут повно. Ще й неграмотний. Бідолага не вміє рахувати складні відсотки

Мой пример: 2010 году было куплено 2 квартиры 66 кв.м - 120 000 дол и 52 кв.м 75 000 дол. До 2015 года сдавались в аренду 1100 дол и 600 дол в месяц. В 2015 были проданы 90 000 дол и 65 000 дол. Деньги работали. На сегодня плюс 80 000. Поэтому: учитывая доход от аренды 2010-2014 и потом полученный доход от оборота убыток не зафиксирован. И только в плюсе.


Квартири вартістю 120 000 дол і 75 000 дол в 2010-2013 не могли здаватись, відповідно, за 1100 дол і 600 дол/міс. Друга квартира - то взагалі якась хрущовка, ближче до околиці. Вони реально здавались, не більше, відповідно, 800 дол/міс і 500 дол/міс.
В 2014 відбулась потрійна девальвація гривни, тому орендні ціни впали в 3 рази.
Тобто 2014-2015 ціни стали орієнтовно 270 і 170 дол/міс.
Знову ж, ціни на житло в 2015 суттєво просіли в порівнняні з 2010 роком.


Рахуємо:
2010-2014 прибуток, відповідно, 38400 дол і 24 000 дол.
2015-2015 прибуток, відповідно 3200 дол і 2 000 дол.
Сумарно прибуток з квартир 41600 дол і 26000 дол.

Якщо взяти реальну ціну продаж квартир в 2015, а не завищену :mrgreen:, то в кращому випадку власник вийшов в нуль. Це без врахування простоїв, амортизації меблів і побутової техніки, без податків.

Ще нюанс. Ціни вторинки КржН зменшувались до 2017, місцями до 2018 року.


У человека может быть какой-то очень специфический случай.
На закономерности это не влияет. Посмотрите гллосовалку сверху.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:13

  rjkz написав:В 1996 году не было 5-6 куе за хрущ у метро, нечто близкое было в 1999.


5-6 хрущ у метро не стоил никогда - ни в 1999,ни в 2000. Возможно, в 1992-94 когда покупка жилья как и бакс были еще экзотикой.
Сам за 6 продавал однокомнатную на Григоровича-Барского на Борщаговке летом 2000г, потом через 7-8 лет кусал локти т.к. цена выросла в 10 раз, а деньги не сильно были нужны в 2000
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:18

  rjkz написав:
  Frant написав:
  Alparslan написав:Мой пример: 2010 году было куплено 2 квартиры 66 кв.м - 120 000 дол и 52 кв.м 75 000 дол. До 2015 года сдавались в аренду 1100 дол и 600 дол в месяц. В 2015 были проданы 90 000 дол и 65 000 дол. Деньги работали. На сегодня плюс 80 000. Поэтому: учитывая доход от аренды 2010-2014 и потом полученный доход от оборота убыток не зафиксирован. И только в плюсе.


Квартири вартістю 120 000 дол і 75 000 дол в 2010-2013 не могли здаватись, відповідно, за 1100 дол і 600 дол/міс. Друга квартира - то взагалі якась хрущовка, ближче до околиці. Вони реально здавались, не більше, відповідно, 800 дол/міс і 500 дол/міс.
В 2014 відбулась потрійна девальвація гривни, тому орендні ціни впали в 3 рази.
Тобто 2014-2015 ціни стали орієнтовно 270 і 170 дол/міс.
Знову ж, ціни на житло в 2015 суттєво просіли в порівнняні з 2010 роком.


Рахуємо:
2010-2014 прибуток, відповідно, 38400 дол і 24 000 дол.
2015-2015 прибуток, відповідно 3200 дол і 2 000 дол.
Сумарно прибуток з квартир 41600 дол і 26000 дол.

Якщо взяти реальну ціну продаж квартир в 2015, а не завищену :mrgreen:, то в кращому випадку власник вийшов в нуль. Це без врахування простоїв, амортизації меблів і побутової техніки, без податків.

Ще нюанс. Ціни вторинки КржН зменшувались до 2017, місцями до 2018 року.


У человека может быть какой-то очень специфический случай.
На закономерности это не влияет. Посмотрите гллосовалку сверху.

не парьтесь, у проффесора как обычно пластинку заело :shock:
не буду повторять свой кейс покупки в 2010 2к на ЛУ за 85куе+15 обошелся ремонт, кстати покупалась для жизни, но волею судьбы с осени 13го в аренде...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:54

  shapo написав:
  rjkz написав:В 1996 году не было 5-6 куе за хрущ у метро, нечто близкое было в 1999.


5-6 хрущ у метро не стоил никогда - ни в 1999,ни в 2000. Возможно, в 1992-94 когда покупка жилья как и бакс были еще экзотикой.
Сам за 6 продавал однокомнатную на Григоровича-Барского на Борщаговке летом 2000г, потом через 7-8 лет кусал локти т.к. цена выросла в 10 раз, а деньги не сильно были нужны в 2000


В 1999-м я для себя смотрел на скромный бюджет, ценнник на кржн начинался с 4 куе за гостинки на дврз и отрадном, 1к хрущ, не помню или у метро, за 6-7 можно было купить. Учитывая, что энторнетоф тогда не было, разброс цен был весьма и весьма.
Хорошо запомнилось, что на венике 2к в КТ можно было купить за 10 куе.
А! Вспомнил! Году эдак 1996-м (+/-) смотрел 2 убитые 2к хрущовки в районе пл.Космонавтов, обе стоили в районе 15. Ну ооооченнььь убиииттттыыыыеее. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:12

Два вопроса.
1. Кто такой Трайбека? Почему все о нем тут говорят и что такого он предложил)))
2. rjkz, вы про демографию Киева или периферийной Украины говорите?
Думаете, при ухудшении состояния страны, Киев не будет притягивать людей. Даже с учетом безвиза?
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