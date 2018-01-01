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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1434143514361437

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.6 5 38
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
11%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
3
В межах -5 - +5%
8%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
16%
6
Знизилися на 26 - 50%
45%
17
Знизилися більш як на 50%
11%
4
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:08

  shapo написав:
  rjkz написав:В 1996 году не было 5-6 куе за хрущ у метро, нечто близкое было в 1999.


5-6 хрущ у метро не стоил никогда - ни в 1999,ни в 2000. Возможно, в 1992-94 когда покупка жилья как и бакс были еще экзотикой.
Сам за 6 продавал однокомнатную на Григоровича-Барского на Борщаговке летом 2000г, потом через 7-8 лет кусал локти т.к. цена выросла в 10 раз, а деньги не сильно были нужны в 2000

Я купляв квартиру в 1999 і пам,ятаю ті ціни. Пристойна 2к квартира біля метро, не в центрі 20 000 - 25 000 Дол, хрущовка - 16 000 Дол. Ціни впали до мінімуму в 2001 , тоді 2к квартиру біля метро можна було купити за 15 000 Дол. І ніхто не поспішав)))
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:46

  rjkz написав:
В 1999-м я для себя смотрел на скромный бюджет, ценнник на кржн начинался с 4 куе за гостинки на дврз и отрадном, 1к хрущ, не помню или у метро, за 6-7 можно было купить. Учитывая, что энторнетоф тогда не было, разброс цен был весьма и весьма.
Хорошо запомнилось, что на венике 2к в КТ можно было купить за 10 куе.
А! Вспомнил! Году эдак 1996-м (+/-) смотрел 2 убитые 2к хрущовки в районе пл.Космонавтов, обе стоили в районе 15. Ну ооооченнььь убиииттттыыыыеее. :mrgreen:

В 1996-1998 цены были выше в 2 раза чем после дефолта августа 1998 до примерно 2001г.Потом стали потихоньку подниматься. В 2002 летом купил однокомнатную убитую хрущебу рядом с м. Дружбы Народов за 19куе
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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