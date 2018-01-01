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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 21 тра, 2019 22:08
shapo написав: rjkz написав:
В 1996 году не было 5-6 куе за хрущ у метро, нечто близкое было в 1999.
5-6 хрущ у метро не стоил никогда - ни в 1999,ни в 2000. Возможно, в 1992-94 когда покупка жилья как и бакс были еще экзотикой.
Сам за 6 продавал однокомнатную на Григоровича-Барского на Борщаговке летом 2000г, потом через 7-8 лет кусал локти т.к. цена выросла в 10 раз, а деньги не сильно были нужны в 2000
Я купляв квартиру в 1999 і пам,ятаю ті ціни. Пристойна 2к квартира біля метро, не в центрі 20 000 - 25 000 Дол, хрущовка - 16 000 Дол. Ціни впали до мінімуму в 2001 , тоді 2к квартиру біля метро можна було купити за 15 000 Дол. І ніхто не поспішав)))
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Додано: Вів 21 тра, 2019 22:46
rjkz написав:
В 1999-м я для себя смотрел на скромный бюджет, ценнник на кржн начинался с 4 куе за гостинки на дврз и отрадном, 1к хрущ, не помню или у метро, за 6-7 можно было купить. Учитывая, что энторнетоф тогда не было, разброс цен был весьма и весьма.
Хорошо запомнилось, что на венике 2к в КТ можно было купить за 10 куе.
А! Вспомнил! Году эдак 1996-м (+/-) смотрел 2 убитые 2к хрущовки в районе пл.Космонавтов, обе стоили в районе 15. Ну ооооченнььь убиииттттыыыыеее.
В 1996-1998 цены были выше в 2 раза чем после дефолта августа 1998 до примерно 2001г.Потом стали потихоньку подниматься. В 2002 летом купил однокомнатную убитую хрущебу рядом с м. Дружбы Народов за 19куе
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shapo
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