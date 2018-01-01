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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:21
b3320413 написав:
А можно вкратце, за что ее все вспоминают?
Проспорила бутылку вискаря и сменила ник на форуме
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Додано: Сер 22 тра, 2019 11:56
b3320413 написав:
Два вопроса.
1. Кто такой Трайбека? Почему все о нем тут говорят и что такого он предложил)))
2. rjkz
, вы про демографию Киева или периферийной Украины говорите?
Думаете, при ухудшении состояния страны, Киев не будет притягивать людей. Даже с учетом безвиза?
Если говорить о таком факторе как влияние свала на наполнение ПФУ, то нет разницы откуда валят - из Киева или остальной Украины. Это один котел и потом из него делится на всех пенсионеров. Но этот фактор впоследствии подстегивает процесс свала - люди видят что их ждет через 10-20-30 лет и принимают решение.
Если говорить о распределении миграционных потоков, то если раньше основным направлением был Киев, то сейчас это ОДНО ИЗ направлений. Самое может простое решение, но не самое приоритетное. В контексте аренды, этот фактор существенно понижает привлекательность аренды, так как понижается спрос и растет предложение (ввиду рекордных темпов ввода жилья).
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Додано: Сер 22 тра, 2019 12:05
Frant написав: shapo написав: rjkz написав:
В 1996 году не было 5-6 куе за хрущ у метро, нечто близкое было в 1999.
5-6 хрущ у метро не стоил никогда - ни в 1999,ни в 2000. Возможно, в 1992-94 когда покупка жилья как и бакс были еще экзотикой.
Сам за 6 продавал однокомнатную на Григоровича-Барского на Борщаговке летом 2000г, потом через 7-8 лет кусал локти т.к. цена выросла в 10 раз, а деньги не сильно были нужны в 2000
Я купляв квартиру в 1999 і пам,ятаю ті ціни. Пристойна 2к квартира біля метро, не в центрі 20 000 - 25 000 Дол, хрущовка - 16 000 Дол. Ціни впали до мінімуму в 2001 , тоді 2к квартиру біля метро можна було купити за 15 000 Дол. І ніхто не поспішав)))
2001 год очень хорошо помню. Май месяц, смотрел 3к чешку на Багговутовской 27 куе. Еще что-то, какую-то развалину на Куреневке.
Это как раз время, когда поезд с ценами на бетон начал набирать ход. Успел вскочить в последний вагон только благодаря инвестиции через Аркаду в объект ДСК-4, который в то время был очень заторможенным в плане реагирования на изменение цен на рынке недвижимости.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 12:10
shapo написав: rjkz написав:
В 1999-м я для себя смотрел на скромный бюджет, ценнник на кржн начинался с 4 куе за гостинки на дврз и отрадном, 1к хрущ, не помню или у метро, за 6-7 можно было купить. Учитывая, что энторнетоф тогда не было, разброс цен был весьма и весьма.
Хорошо запомнилось, что на венике 2к в КТ можно было купить за 10 куе.
А! Вспомнил! Году эдак 1996-м (+/-) смотрел 2 убитые 2к хрущовки в районе пл.Космонавтов, обе стоили в районе 15. Ну ооооченнььь убиииттттыыыыеее.
В 1996-1998 цены были выше в 2 раза чем после дефолта августа 1998 до примерно 2001г.Потом стали потихоньку подниматься. В 2002 летом купил однокомнатную убитую хрущебу рядом с м. Дружбы Народов за 19куе
Да, это правда. Я успел летом 2001. Не в центре, но более свежее жилье.
Никогда не понимал тяги к центрам, хотя мои предки жили на Банковой, постепенно перемещаясь дальше.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 12:11
Frant написав: b3320413 написав:
Два вопроса.
1. Кто такой Трайбека? Почему все о нем тут говорят и что такого он предложил)))
2. rjkz
, вы про демографию Киева или периферийной Украины говорите?
Думаете, при ухудшении состояния страны, Киев не будет притягивать людей. Даже с учетом безвиза?
Трайбека (нині нік ІнвесторКиїв)- то ріелторша Наташа, з Донецька.
Орендує собі квартиру, проте розказує про те, що у неї є з десяток орендних квартир на вул. Крушельницькій. Чомусь вона говорить від чоловічого імені. Можливо, знає, що чоловіки не вельми жалують жінок в своєму товаристві)))
Откуда такой сексизм?
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Додано: Сер 22 тра, 2019 12:13
rjkz написав: Frant написав: b3320413 написав:
Два вопроса.
1. Кто такой Трайбека? Почему все о нем тут говорят и что такого он предложил)))
2. rjkz
, вы про демографию Киева или периферийной Украины говорите?
Думаете, при ухудшении состояния страны, Киев не будет притягивать людей. Даже с учетом безвиза?
Трайбека (нині нік ІнвесторКиїв)- то ріелторша Наташа, з Донецька.
Орендує собі квартиру, проте розказує про те, що у неї є з десяток орендних квартир на вул. Крушельницькій. Чомусь вона говорить від чоловічого імені. Можливо, знає, що чоловіки не вельми жалують жінок в своєму товаристві)))
Откуда такой сексизм?
Не парьтесь. Это же профессор Франт, хамство - его второе имя
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