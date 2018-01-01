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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1435143614371438

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.6 5 39
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
3
В межах -5 - +5%
8%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
6
Знизилися на 26 - 50%
46%
18
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:21

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  b3320413 написав:А можно вкратце, за что ее все вспоминают?

Проспорила бутылку вискаря и сменила ник на форуме :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:56

  b3320413 написав:Два вопроса.
1. Кто такой Трайбека? Почему все о нем тут говорят и что такого он предложил)))
2. rjkz, вы про демографию Киева или периферийной Украины говорите?
Думаете, при ухудшении состояния страны, Киев не будет притягивать людей. Даже с учетом безвиза?


Если говорить о таком факторе как влияние свала на наполнение ПФУ, то нет разницы откуда валят - из Киева или остальной Украины. Это один котел и потом из него делится на всех пенсионеров. Но этот фактор впоследствии подстегивает процесс свала - люди видят что их ждет через 10-20-30 лет и принимают решение.
Если говорить о распределении миграционных потоков, то если раньше основным направлением был Киев, то сейчас это ОДНО ИЗ направлений. Самое может простое решение, но не самое приоритетное. В контексте аренды, этот фактор существенно понижает привлекательность аренды, так как понижается спрос и растет предложение (ввиду рекордных темпов ввода жилья).
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:05

  Frant написав:
  shapo написав:
  rjkz написав:В 1996 году не было 5-6 куе за хрущ у метро, нечто близкое было в 1999.


5-6 хрущ у метро не стоил никогда - ни в 1999,ни в 2000. Возможно, в 1992-94 когда покупка жилья как и бакс были еще экзотикой.
Сам за 6 продавал однокомнатную на Григоровича-Барского на Борщаговке летом 2000г, потом через 7-8 лет кусал локти т.к. цена выросла в 10 раз, а деньги не сильно были нужны в 2000

Я купляв квартиру в 1999 і пам,ятаю ті ціни. Пристойна 2к квартира біля метро, не в центрі 20 000 - 25 000 Дол, хрущовка - 16 000 Дол. Ціни впали до мінімуму в 2001 , тоді 2к квартиру біля метро можна було купити за 15 000 Дол. І ніхто не поспішав)))


2001 год очень хорошо помню. Май месяц, смотрел 3к чешку на Багговутовской 27 куе. Еще что-то, какую-то развалину на Куреневке.
Это как раз время, когда поезд с ценами на бетон начал набирать ход. Успел вскочить в последний вагон только благодаря инвестиции через Аркаду в объект ДСК-4, который в то время был очень заторможенным в плане реагирования на изменение цен на рынке недвижимости.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:10

  shapo написав:
  rjkz написав:
В 1999-м я для себя смотрел на скромный бюджет, ценнник на кржн начинался с 4 куе за гостинки на дврз и отрадном, 1к хрущ, не помню или у метро, за 6-7 можно было купить. Учитывая, что энторнетоф тогда не было, разброс цен был весьма и весьма.
Хорошо запомнилось, что на венике 2к в КТ можно было купить за 10 куе.
А! Вспомнил! Году эдак 1996-м (+/-) смотрел 2 убитые 2к хрущовки в районе пл.Космонавтов, обе стоили в районе 15. Ну ооооченнььь убиииттттыыыыеее. :mrgreen:

В 1996-1998 цены были выше в 2 раза чем после дефолта августа 1998 до примерно 2001г.Потом стали потихоньку подниматься. В 2002 летом купил однокомнатную убитую хрущебу рядом с м. Дружбы Народов за 19куе


Да, это правда. Я успел летом 2001. Не в центре, но более свежее жилье.
Никогда не понимал тяги к центрам, хотя мои предки жили на Банковой, постепенно перемещаясь дальше.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:11

  Frant написав:
  b3320413 написав:Два вопроса.
1. Кто такой Трайбека? Почему все о нем тут говорят и что такого он предложил)))
2. rjkz, вы про демографию Киева или периферийной Украины говорите?
Думаете, при ухудшении состояния страны, Киев не будет притягивать людей. Даже с учетом безвиза?

Трайбека (нині нік ІнвесторКиїв)- то ріелторша Наташа, з Донецька.
Орендує собі квартиру, проте розказує про те, що у неї є з десяток орендних квартир на вул. Крушельницькій. Чомусь вона говорить від чоловічого імені. Можливо, знає, що чоловіки не вельми жалують жінок в своєму товаристві)))


Откуда такой сексизм?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:29

  Gastarbaiter написав:
  Обережний Інвестор написав:Можна покласти і на валютний депозит, відсотків під 4-5 в Європі.

Вы хотели написать 0,4-0,5%? Где в Европе дают 4% на депозит?

Может где в Румынии или Болгарии дают? Но не в евро а в левах или леях.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 14:16

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

барабашов написав:
  Gastarbaiter написав:
  Обережний Інвестор написав:Можна покласти і на валютний депозит, відсотків під 4-5 в Європі.

Вы хотели написать 0,4-0,5%? Где в Европе дают 4% на депозит?

Может где в Румынии или Болгарии дают? Но не в евро а в левах или леях.


Посмотрите проценты в банках Черногории
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:52

alter Там платят именно в ЕВРО 5% в банке и нерезиденту(вклад то на паспорт должен оформляться, полюбэ увидят)?
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 06:34

  rjkz написав:
  b3320413 написав:Два вопроса.
1. Кто такой Трайбека? Почему все о нем тут говорят и что такого он предложил)))
2. rjkz, вы про демографию Киева или периферийной Украины говорите?
Думаете, при ухудшении состояния страны, Киев не будет притягивать людей. Даже с учетом безвиза?


Если говорить о таком факторе как влияние свала на наполнение ПФУ, то нет разницы откуда валят - из Киева или остальной Украины. Это один котел и потом из него делится на всех пенсионеров. Но этот фактор впоследствии подстегивает процесс свала - люди видят что их ждет через 10-20-30 лет и принимают решение.
Если говорить о распределении миграционных потоков, то если раньше основным направлением был Киев, то сейчас это ОДНО ИЗ направлений. Самое может простое решение, но не самое приоритетное. В контексте аренды, этот фактор существенно понижает привлекательность аренды, так как понижается спрос и растет предложение (ввиду рекордных темпов ввода жилья).

Интересно: люди, считающие Киев незыблемой твердыней в плане спроса на аренду, они понимают, что доходы Киева в основном генерируются за счет регионов? Какие будут перспективы у сотрудников головных офисов и обслуживающих их таксистов/барберов/барист, если встанут заводы в регионах?
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