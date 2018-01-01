Додано: Сер 22 тра, 2019 11:56

b3320413 написав: Два вопроса.

1. Кто такой Трайбека? Почему все о нем тут говорят и что такого он предложил)))

2. rjkz, вы про демографию Киева или периферийной Украины говорите?

Думаете, при ухудшении состояния страны, Киев не будет притягивать людей. Даже с учетом безвиза? Два вопроса.1. Кто такой Трайбека? Почему все о нем тут говорят и что такого он предложил)))2., вы про демографию Киева или периферийной Украины говорите?Думаете, при ухудшении состояния страны, Киев не будет притягивать людей. Даже с учетом безвиза?

Если говорить о таком факторе как влияние свала на наполнение ПФУ, то нет разницы откуда валят - из Киева или остальной Украины. Это один котел и потом из него делится на всех пенсионеров. Но этот фактор впоследствии подстегивает процесс свала - люди видят что их ждет через 10-20-30 лет и принимают решение.Если говорить о распределении миграционных потоков, то если раньше основным направлением был Киев, то сейчас это ОДНО ИЗ направлений. Самое может простое решение, но не самое приоритетное. В контексте аренды, этот фактор существенно понижает привлекательность аренды, так как понижается спрос и растет предложение (ввиду рекордных темпов ввода жилья).