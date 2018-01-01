Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Gastarbaiter написав:Интересно: люди, считающие Киев незыблемой твердыней в плане спроса на аренду, они понимают, что доходы Киева в основном генерируются за счет регионов? Какие будут перспективы у сотрудников головных офисов и обслуживающих их таксистов/барберов/барист, если встанут заводы в регионах?
Киев имеет приоритетное право на проедание кредитов МВФ. Работающие на заводах в регионах, имеют приоритетное право погашать эти кредиты. Про разделение труда слышали что нибудь?
МВФ сейчас не больно-то и кредитует, поэтому изобретена "гениальная" схема вротедамкрест и европейская цена на украинский газ, через которую выкачиваются деньги из населения, и Киева и не Киева. Население не может оплачивать такой ценник, поэтому выезжает. Частично на заработки, присылая в Украину средства, превышающие на порядок кредиты МВФ, а частично с концами. Это решает проблемы аппетитов олигархата на сегодняшний момент, но несет огромные проблемы будущему государства. Хотя кому оно надо? Не то, чтобы я был за кредиты МВФ, но их можно было-бы использовать эффективней чем просто проедание и растаскивание по карманам через совсем несложные схемы. И со временем отказаться совсем.
Gastarbaiter написав:Интересно: люди, считающие Киев незыблемой твердыней в плане спроса на аренду, они понимают, что доходы Киева в основном генерируются за счет регионов? Какие будут перспективы у сотрудников головных офисов и обслуживающих их таксистов/барберов/барист, если встанут заводы в регионах?
Киев имеет приоритетное право на проедание кредитов МВФ. Работающие на заводах в регионах, имеют приоритетное право погашать эти кредиты. Про разделение труда слышали что нибудь?
МВФ сейчас не больно-то и кредитует, поэтому изобретена "гениальная" схема вротедамкрест и европейская цена на украинский газ, через которую выкачиваются деньги из населения, и Киева и не Киева. Население не может оплачивать такой ценник, поэтому выезжает. Частично на заработки, присылая в Украину средства, превышающие на порядок кредиты МВФ, а частично с концами. Это решает проблемы аппетитов олигархата на сегодняшний момент, но несет огромные проблемы будущему государства. Хотя кому оно надо? Не то, чтобы я был за кредиты МВФ, но их можно было-бы использовать эффективней чем просто проедание и растаскивание по карманам через совсем несложные схемы. И со временем отказаться совсем.
Приведете примеры совсем не сложных схем? Или лижбы ляпнуть?
rjkz написав: МВФ сейчас не больно-то и кредитует, поэтому изобретена "гениальная" схема вротедамкрест и европейская цена на украинский газ, через которую выкачиваются деньги из населения, и Киева и не Киева. Население не может оплачивать такой ценник, поэтому выезжает. Частично на заработки, присылая в Украину средства, превышающие на порядок кредиты МВФ, а частично с концами. Это решает проблемы аппетитов олигархата на сегодняшний момент, но несет огромные проблемы будущему государства. Хотя кому оно надо? Не то, чтобы я был за кредиты МВФ, но их можно было-бы использовать эффективней чем просто проедание и растаскивание по карманам через совсем несложные схемы. И со временем отказаться совсем.
Если у страны нет нефти и газа на экспорт, то население является основным источником доходов государства. Безвиз и высокая коммуналка, это западло для наших олигархов. Приходится повышать З/П в конкурентной борьбе за рабочую силу.
rjkz написав: МВФ сейчас не больно-то и кредитует, поэтому изобретена "гениальная" схема вротедамкрест и европейская цена на украинский газ, через которую выкачиваются деньги из населения, и Киева и не Киева. Население не может оплачивать такой ценник, поэтому выезжает. Частично на заработки, присылая в Украину средства, превышающие на порядок кредиты МВФ, а частично с концами. Это решает проблемы аппетитов олигархата на сегодняшний момент, но несет огромные проблемы будущему государства. Хотя кому оно надо? Не то, чтобы я был за кредиты МВФ, но их можно было-бы использовать эффективней чем просто проедание и растаскивание по карманам через совсем несложные схемы. И со временем отказаться совсем.
Если у страны нет нефти и газа на экспорт, то население является основным источником доходов государства. Безвиз и высокая коммуналка, это западло для наших олигархов. Приходится повышать З/П в конкурентной борьбе за рабочую силу.
UA написав:Киев имеет приоритетное право на проедание кредитов МВФ. Работающие на заводах в регионах, имеют приоритетное право погашать эти кредиты. Про разделение труда слышали что нибудь?
МВФ сейчас не больно-то и кредитует, поэтому изобретена "гениальная" схема вротедамкрест и европейская цена на украинский газ, через которую выкачиваются деньги из населения, и Киева и не Киева. Население не может оплачивать такой ценник, поэтому выезжает. Частично на заработки, присылая в Украину средства, превышающие на порядок кредиты МВФ, а частично с концами. Это решает проблемы аппетитов олигархата на сегодняшний момент, но несет огромные проблемы будущему государства. Хотя кому оно надо? Не то, чтобы я был за кредиты МВФ, но их можно было-бы использовать эффективней чем просто проедание и растаскивание по карманам через совсем несложные схемы. И со временем отказаться совсем.
Приведете примеры совсем не сложных схем? Или лижбы ляпнуть?
барабашов написав:alter Там платят именно в ЕВРО 5% в банке и нерезиденту(вклад то на паспорт должен оформляться, полюбэ увидят)?
Валюта Черногории - Евро. По процентным ставкам - на финансах выкладывали ссылки на их банки, по-моему в прошлом году, лично видел ставки в районе 4-5% на длит. срок. Сейчас взял первый попавшийся, сходу 3.1% на 36мес.
Нерезидентам раньше счета открывали, понятное дело, что вопросы к происхождению денег могут возникнуть.