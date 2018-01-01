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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1437143814391440>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.6 5 39
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
3
В межах -5 - +5%
8%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
6
Знизилися на 26 - 50%
46%
18
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:13

  UA написав:
  Gastarbaiter написав:Интересно: люди, считающие Киев незыблемой твердыней в плане спроса на аренду, они понимают, что доходы Киева в основном генерируются за счет регионов? Какие будут перспективы у сотрудников головных офисов и обслуживающих их таксистов/барберов/барист, если встанут заводы в регионах?

Киев имеет приоритетное право на проедание кредитов МВФ.
Работающие на заводах в регионах, имеют приоритетное право погашать эти кредиты.
Про разделение труда слышали что нибудь? :mrgreen:


МВФ сейчас не больно-то и кредитует, поэтому изобретена "гениальная" схема вротедамкрест и европейская цена на украинский газ, через которую выкачиваются деньги из населения, и Киева и не Киева. Население не может оплачивать такой ценник, поэтому выезжает. Частично на заработки, присылая в Украину средства, превышающие на порядок кредиты МВФ, а частично с концами. Это решает проблемы аппетитов олигархата на сегодняшний момент, но несет огромные проблемы будущему государства. Хотя кому оно надо? :mrgreen:
Не то, чтобы я был за кредиты МВФ, но их можно было-бы использовать эффективней чем просто проедание и растаскивание по карманам через совсем несложные схемы. И со временем отказаться совсем.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:37

  rjkz написав:
  UA написав:
  Gastarbaiter написав:Интересно: люди, считающие Киев незыблемой твердыней в плане спроса на аренду, они понимают, что доходы Киева в основном генерируются за счет регионов? Какие будут перспективы у сотрудников головных офисов и обслуживающих их таксистов/барберов/барист, если встанут заводы в регионах?

Киев имеет приоритетное право на проедание кредитов МВФ.
Работающие на заводах в регионах, имеют приоритетное право погашать эти кредиты.
Про разделение труда слышали что нибудь? :mrgreen:


МВФ сейчас не больно-то и кредитует, поэтому изобретена "гениальная" схема вротедамкрест и европейская цена на украинский газ, через которую выкачиваются деньги из населения, и Киева и не Киева. Население не может оплачивать такой ценник, поэтому выезжает. Частично на заработки, присылая в Украину средства, превышающие на порядок кредиты МВФ, а частично с концами. Это решает проблемы аппетитов олигархата на сегодняшний момент, но несет огромные проблемы будущему государства. Хотя кому оно надо? :mrgreen:
Не то, чтобы я был за кредиты МВФ, но их можно было-бы использовать эффективней чем просто проедание и растаскивание по карманам через совсем несложные схемы. И со временем отказаться совсем.

Приведете примеры совсем не сложных схем? Или лижбы ляпнуть?
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:06

  rjkz написав:
МВФ сейчас не больно-то и кредитует, поэтому изобретена "гениальная" схема вротедамкрест и европейская цена на украинский газ, через которую выкачиваются деньги из населения, и Киева и не Киева. Население не может оплачивать такой ценник, поэтому выезжает. Частично на заработки, присылая в Украину средства, превышающие на порядок кредиты МВФ, а частично с концами. Это решает проблемы аппетитов олигархата на сегодняшний момент, но несет огромные проблемы будущему государства. Хотя кому оно надо? :mrgreen:
Не то, чтобы я был за кредиты МВФ, но их можно было-бы использовать эффективней чем просто проедание и растаскивание по карманам через совсем несложные схемы. И со временем отказаться совсем.

Если у страны нет нефти и газа на экспорт, то население является основным источником доходов государства.
Безвиз и высокая коммуналка, это западло для наших олигархов. Приходится повышать З/П в конкурентной борьбе за рабочую силу.

https://delo.ua/business/ukrainskim-sha ... it-352573/
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:01

  UA написав:
  rjkz написав:
МВФ сейчас не больно-то и кредитует, поэтому изобретена "гениальная" схема вротедамкрест и европейская цена на украинский газ, через которую выкачиваются деньги из населения, и Киева и не Киева. Население не может оплачивать такой ценник, поэтому выезжает. Частично на заработки, присылая в Украину средства, превышающие на порядок кредиты МВФ, а частично с концами. Это решает проблемы аппетитов олигархата на сегодняшний момент, но несет огромные проблемы будущему государства. Хотя кому оно надо? :mrgreen:
Не то, чтобы я был за кредиты МВФ, но их можно было-бы использовать эффективней чем просто проедание и растаскивание по карманам через совсем несложные схемы. И со временем отказаться совсем.

Если у страны нет нефти и газа на экспорт, то население является основным источником доходов государства.
Безвиз и высокая коммуналка, это западло для наших олигархов. Приходится повышать З/П в конкурентной борьбе за рабочую силу.

https://delo.ua/business/ukrainskim-sha ... it-352573/


Они могут рассказывать все что угодно.
На зп у тех кто доит уходит мизер. А просто крупные бизнесмены не при власти - это не олигархи. Олигархия - это сращивание капитала и власти.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:02

  lejko_vit написав:
  rjkz написав:
  UA написав:Киев имеет приоритетное право на проедание кредитов МВФ.
Работающие на заводах в регионах, имеют приоритетное право погашать эти кредиты.
Про разделение труда слышали что нибудь? :mrgreen:


МВФ сейчас не больно-то и кредитует, поэтому изобретена "гениальная" схема вротедамкрест и европейская цена на украинский газ, через которую выкачиваются деньги из населения, и Киева и не Киева. Население не может оплачивать такой ценник, поэтому выезжает. Частично на заработки, присылая в Украину средства, превышающие на порядок кредиты МВФ, а частично с концами. Это решает проблемы аппетитов олигархата на сегодняшний момент, но несет огромные проблемы будущему государства. Хотя кому оно надо? :mrgreen:
Не то, чтобы я был за кредиты МВФ, но их можно было-бы использовать эффективней чем просто проедание и растаскивание по карманам через совсем несложные схемы. И со временем отказаться совсем.

Приведете примеры совсем не сложных схем? Или лижбы ляпнуть?


Троллим потихоньку? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:05

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://news.finance.ua/ru/news/-/44965 ... hrushhevki

:mrgreen: :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 00:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

барабашов написав:alter Там платят именно в ЕВРО 5% в банке и нерезиденту(вклад то на паспорт должен оформляться, полюбэ увидят)?


Валюта Черногории - Евро. По процентным ставкам - на финансах выкладывали ссылки на их банки, по-моему в прошлом году, лично видел ставки в районе 4-5% на длит. срок. Сейчас взял первый попавшийся, сходу 3.1% на 36мес.

Нерезидентам раньше счета открывали, понятное дело, что вопросы к происхождению денег могут возникнуть.

Подох налог 9%. Гарантируемая сумма 50 тыс Евро.
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:04

  rjkz написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/449659/kak-budut-rasselyat-hrushhevki

:mrgreen: :mrgreen:

Ніхто не буде зносити "хрущовки". Не ті ціни на житло нині)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:56

  Frant написав:
  rjkz написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/449659/kak-budut-rasselyat-hrushhevki

:mrgreen: :mrgreen:

Ніхто не буде зносити "хрущовки". Не ті ціни на житло нині)))


Я и не утверждаю этого, хотя владельцам хрущей, возможно, это было-бы выгодно.
В 2008-м остановленный проект, который теперь известен как Мисто Квитив, предполагал снос хрущей по ул Гречко и предоставление в новострое с коэффициентом по площади 1,5. Получить за хрущ 40 м2 на Гречко 60м2 новострой - что может быть приятней, но нагрянувший кризис внес коррективы. На месте снесенных хрущей предполагался квартал бизнес-класса, заказчиком проекта были британцы. С приходом кризиса все накрылось медным тазом и когда проект возобновился, то акценты были уже совсем другие.
У меня знакомые все спят и видят, что их простаивающий без дела 10 почти лет хрущ таким образом переродится. Хотя сдавая его эти годы, вполне могли получить доход, позволивший инвестировать в нормальный новострой.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:50

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Здесь много людей которые уже собаку съели на подобных вещах. Может кто поможет своим мнением по поводу следующей дилеммы?
Есть старая разбитая однушка-бабушатник в БПСе в 10мин пешком от метро Левобережная. Что по вашему мнению сейчас с ней лучше сделать? Без ремонта жить в ней практически невозможно, алкашам разве что сдать. Сделать недорогой ремонт и сдать? Или продать, добавить что-то и купить новее и приличнее? Если ремонт, то на сколько рассчитывать?
Под себя покупать не планирую, ибо в Украине не живу, а прописка нужна. Хотелось бы деньги на 5-10 лет сохранить, и если получится приумножить.
LordEmerald
 
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