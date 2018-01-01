Додано: Чет 23 тра, 2019 10:13

UA написав: Gastarbaiter написав: Интересно: люди, считающие Киев незыблемой твердыней в плане спроса на аренду, они понимают, что доходы Киева в основном генерируются за счет регионов? Какие будут перспективы у сотрудников головных офисов и обслуживающих их таксистов/барберов/барист, если встанут заводы в регионах? Интересно: люди, считающие Киев незыблемой твердыней в плане спроса на аренду, они понимают, что доходы Киева в основном генерируются за счет регионов? Какие будут перспективы у сотрудников головных офисов и обслуживающих их таксистов/барберов/барист, если встанут заводы в регионах?

Киев имеет приоритетное право на проедание кредитов МВФ.

Работающие на заводах в регионах, имеют приоритетное право погашать эти кредиты.

Про разделение труда слышали что нибудь? Киев имеет приоритетное право на проедание кредитов МВФ.Работающие на заводах в регионах, имеют приоритетное право погашать эти кредиты.Про разделение труда слышали что нибудь?

МВФ сейчас не больно-то и кредитует, поэтому изобретена "гениальная" схема вротедамкрест и европейская цена на украинский газ, через которую выкачиваются деньги из населения, и Киева и не Киева. Население не может оплачивать такой ценник, поэтому выезжает. Частично на заработки, присылая в Украину средства, превышающие на порядок кредиты МВФ, а частично с концами. Это решает проблемы аппетитов олигархата на сегодняшний момент, но несет огромные проблемы будущему государства. Хотя кому оно надо?Не то, чтобы я был за кредиты МВФ, но их можно было-бы использовать эффективней чем просто проедание и растаскивание по карманам через совсем несложные схемы. И со временем отказаться совсем.