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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:33
rjkz написав:
Я и не утверждаю этого, хотя владельцам хрущей, возможно, это было-бы выгодно.
Лет 11 назад перед кризисом шли разговоры о сносе хрущей на Нивках и по Дружбы Народов, вел их Лева Парцхаладзе.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:56
LordEmerald написав:
Здесь много людей которые уже собаку съели на подобных вещах. Может кто поможет своим мнением по поводу следующей дилеммы?
Есть старая разбитая однушка-бабушатник в БПСе в 10мин пешком от метро Левобережная. Что по вашему мнению сейчас с ней лучше сделать? Без ремонта жить в ней практически невозможно, алкашам разве что сдать. Сделать недорогой ремонт и сдать? Или продать, добавить что-то и купить новее и приличнее? Если ремонт, то на сколько рассчитывать?
Под себя покупать не планирую, ибо в Украине не живу, а прописка нужна. Хотелось бы деньги на 5-10 лет сохранить, и если получится приумножить.
советую перестать клонировать аккаунты
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