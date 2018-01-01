Лет 11 назад перед кризисом шли разговоры о сносе хрущей на Нивках и по Дружбы Народов, вел их Лева Парцхаладзе.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:33
Лет 11 назад перед кризисом шли разговоры о сносе хрущей на Нивках и по Дружбы Народов, вел их Лева Парцхаладзе.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:56
советую перестать клонировать аккаунты
Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:53
antey1969
Если Вы имеете ввиду что этот вопрос часто задают - я прошу прощения. Тысячи страниц я прочитать не могу, да и ситуация с Зе + конкретика по жилью что-то меняют, имхо. Если что-то иное, то Вы ошибаетесь, я здесь впервые.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:20
LordEmerald
... все таки, я б зробив би ремонт і здав...
- ремонт + мебель + побутова техніка = можна втиснутись в 10К$
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 24 тра, 2019 20:07
[*]Долярчик А не проще ли спихнуть: гемор+бабло на ремонт вкидывать надо, и сам ремонт контролировать - и для этого мотаться с той же Польши каждую неделю в столицу и обратно? Ради прибавки в зарплате(нехилой в ЕС) 250уе?
Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:15
барабашов
В моем случае речь не идет о "мотаться каждую неделю", решу вопросы - уеду. И важный момент: квартира нужна(этот вопрос решен), вопрос в другом, есть ли экономический смысл менять сейчас то что есть на что-то более новое и привлекательное. Или может вообще пусть стоит закрытая до лучших времен. Мне кажется что ее лучшие времена уже давно позади
Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:20
Ну тогда прощу прощения.
Есть у нас здесь один парень - по базовому нику "Респект". Любит новые аккаунты создавать и задавать с них вопросы на ветках по недвижимости
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