RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1437143814391440

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.6 5 39
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
3
В межах -5 - +5%
8%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
6
Знизилися на 26 - 50%
46%
18
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:33

  rjkz написав:Я и не утверждаю этого, хотя владельцам хрущей, возможно, это было-бы выгодно.


Лет 11 назад перед кризисом шли разговоры о сносе хрущей на Нивках и по Дружбы Народов, вел их Лева Парцхаладзе.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1301
З нами з: 29.05.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:56

  LordEmerald написав:Здесь много людей которые уже собаку съели на подобных вещах. Может кто поможет своим мнением по поводу следующей дилеммы?
Есть старая разбитая однушка-бабушатник в БПСе в 10мин пешком от метро Левобережная. Что по вашему мнению сейчас с ней лучше сделать? Без ремонта жить в ней практически невозможно, алкашам разве что сдать. Сделать недорогой ремонт и сдать? Или продать, добавить что-то и купить новее и приличнее? Если ремонт, то на сколько рассчитывать?
Под себя покупать не планирую, ибо в Украине не живу, а прописка нужна. Хотелось бы деньги на 5-10 лет сохранить, и если получится приумножить.

советую перестать клонировать аккаунты
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8293
З нами з: 30.11.11
Подякував: 998 раз.
Подякували: 2237 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:53

antey1969
Если Вы имеете ввиду что этот вопрос часто задают - я прошу прощения. Тысячи страниц я прочитать не могу, да и ситуация с Зе + конкретика по жилью что-то меняют, имхо. Если что-то иное, то Вы ошибаетесь, я здесь впервые.
LordEmerald
 
Повідомлень: 5
З нами з: 02.05.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:20

LordEmerald
... все таки, я б зробив би ремонт і здав...
- ремонт + мебель + побутова техніка = можна втиснутись в 10К$
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6387
З нами з: 19.10.15
Подякував: 437 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 20:07

[*]Долярчик А не проще ли спихнуть: гемор+бабло на ремонт вкидывать надо, и сам ремонт контролировать - и для этого мотаться с той же Польши каждую неделю в столицу и обратно? Ради прибавки в зарплате(нехилой в ЕС) 250уе?
барабашов
 
Повідомлень: 1434
З нами з: 16.06.15
Подякував: 141 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:15

барабашов
В моем случае речь не идет о "мотаться каждую неделю", решу вопросы - уеду. И важный момент: квартира нужна(этот вопрос решен), вопрос в другом, есть ли экономический смысл менять сейчас то что есть на что-то более новое и привлекательное. Или может вообще пусть стоит закрытая до лучших времен. Мне кажется что ее лучшие времена уже давно позади :)
LordEmerald
 
Повідомлень: 5
З нами з: 02.05.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:20

  LordEmerald написав:antey1969
Если Вы имеете ввиду что этот вопрос часто задают - я прошу прощения. Тысячи страниц я прочитать не могу, да и ситуация с Зе + конкретика по жилью что-то меняют, имхо. Если что-то иное, то Вы ошибаетесь, я здесь впервые.

Ну тогда прощу прощения.
Есть у нас здесь один парень - по базовому нику "Респект". Любит новые аккаунты создавать и задавать с них вопросы на ветках по недвижимости
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8293
З нами з: 30.11.11
Подякував: 998 раз.
Подякували: 2237 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:59

  shapo написав:
  rjkz написав:Я и не утверждаю этого, хотя владельцам хрущей, возможно, это было-бы выгодно.


Лет 11 назад перед кризисом шли разговоры о сносе хрущей на Нивках и по Дружбы Народов, вел их Лева Парцхаладзе.


Я как раз про нивки и рассказал
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9351
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4199 раз.
Подякували: 2197 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1437143814391440
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1056, 1057, 1058
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
10577 685237
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 17:28
zzzzzz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 180372
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 53335
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (376)
25.05.2019 01:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.