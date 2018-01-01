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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1438143914401441

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.6 5 39
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
3
В межах -5 - +5%
8%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
6
Знизилися на 26 - 50%
46%
18
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 09:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  LordEmerald написав:Есть старая разбитая однушка-бабушатник в БПСе в 10мин пешком от метро Левобережная. Что по вашему мнению сейчас с ней лучше сделать? Без ремонта жить в ней практически невозможно, алкашам разве что сдать. Сделать недорогой ремонт и сдать? Или продать, добавить что-то и купить новее и приличнее? Если ремонт, то на сколько рассчитывать?

Продадите вы сейчас хрущь за копейки, а на новое и приличное цены не сложат. Это слишком шаблонно плюс потери денег и, главное, времени на продать/купить. Я бы привел квартиру в порядок и сдал бы недорого. За 10-15 лет она полностью окупится, а спрос на недорогое жилье будет всегда. Когда в более дорогом сегменте ленлорды будут неделями ждать арендаторов, у вас ее будут снимать за день и жить много лет.
Делать ремонт, в полноценном понимании этого слова, в вашем случае не стоит. Зачем вкладываться в хрущь? Я бы навел марафет, сделал легкую косметику. Поменял окна, кинул поверх старого самый дешевый линолеум, подклеил бы старые обои и покрасил поверх, покрасил двери, поставил бы современные плинтуса, поменял бы унитаз и смесители, сделал бы реставрацию ванны - напыляют новую эмаль. Самая дешевая кухня из Эпика и приличная бу печка. Минимум мебели. Лучше выкинуть старую и поставить минимум, чем пытаться сдать с мебелью прошлого века.
Если будет современно и чисто, то можно получить вполне рыночную цену без лишних затрат.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 10:08

  shapo написав:
  rjkz написав:Я и не утверждаю этого, хотя владельцам хрущей, возможно, это было-бы выгодно.


  shapo написав:Лет 11 назад перед кризисом шли разговоры о сносе хрущей на Нивках и по Дружбы Народов, вел их Лева Парцхаладзе.


  rjkz написав:Я как раз про нивки и рассказал


Возможно, на Нивках кто-то и возрадуется такой перспективе, а на Дружбе с зеленью во дворах такое и даром не нужно, тем более до 2008г при содействии ООО в эти дворы и так лезли застройщики правдами и неправдами


и будут лезть.
и при космосе лезли и при боксере.
при ооо были самые прибыльные метры. вверните баксовые цены середины 00-х и вместо каждой песочницы получите свечку....хотя...сейчас модно застраивать гектарами. :mrgreen:
это мы еще не видели домов поперек дороги, но в нй и токио (кажется) есть. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 10:27

  Vlad442 написав:
  LordEmerald написав:Есть старая разбитая однушка-бабушатник в БПСе в 10мин пешком от метро Левобережная. Что по вашему мнению сейчас с ней лучше сделать? Без ремонта жить в ней практически невозможно, алкашам разве что сдать. Сделать недорогой ремонт и сдать? Или продать, добавить что-то и купить новее и приличнее? Если ремонт, то на сколько рассчитывать?

Продадите вы сейчас хрущь за копейки, а на новое и приличное цены не сложат. Это слишком шаблонно плюс потери денег и, главное, времени на продать/купить. Я бы привел квартиру в порядок и сдал бы недорого. За 10-15 лет она полностью окупится, а спрос на недорогое жилье будет всегда. Когда в более дорогом сегменте ленлорды будут неделями ждать арендаторов, у вас ее будут снимать за день и жить много лет.
Делать ремонт, в полноценном понимании этого слова, в вашем случае не стоит. Зачем вкладываться в хрущь? Я бы навел марафет, сделал легкую косметику. Поменял окна, кинул поверх старого самый дешевый линолеум, подклеил бы старые обои и покрасил поверх, покрасил двери, поставил бы современные плинтуса, поменял бы унитаз и смесители, сделал бы реставрацию ванны - напыляют новую эмаль. Самая дешевая кухня из Эпика и приличная бу печка. Минимум мебели. Лучше выкинуть старую и поставить минимум, чем пытаться сдать с мебелью прошлого века.
Если будет современно и чисто, то можно получить вполне рыночную цену без лишних затрат.


...ну то есть - сделать ВСЕ.
Только на выходе получить все тот-же шлак в сомнительной локации.
То что Вы предлагаете можно видоизменить переведя в автоплоскость.
- Есть старая "копейка" - продать или отремонтировать?
-Зачем продавать? Кузов полностью переварить, новые крылья, пороги, двери, стойки, и пр, капиталку двиглу, перебрать КПП, новый АКБ, салон с разборки от форда, затонировать стекла, люк врезать, диски. И на выходе получить отремонтированный...ВАЗ. :mrgreen:
Все то-же самое можно сделать в новом и получить и качественно и финансово лучший результат. Так извращаться со старым фондом есть смысл если или супер-пупер локация или если нет шансов нормально продать или нет денег на ремонт (а только на минимальную косметику - вы-же предлагаете и окна и все остальное).
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:..ну то есть - сделать ВСЕ.

"Все" это сделать электрику, выровнять стены, поклеить новые обои, содрать старый линолеум, выровнять пол, положить ламинат, поменять входную и межкомнатные двери, натянуть потолки и сделать свет, переделать полностью сантехнику и положить плитку в санузле. То, что я написал, это далеко не "все" а малобюджетная косметика, после которой квартира будет выглядеть хорошо, которую можно сделать за неделю, а с учетом 10 мин до метро, и сдаваться будет быстро и недорого. Пусть не за 10, как новострой, где будет все новое и дорогое, а за 7-8 в сезон. Рентабельность будет выше, чем на любом новострое. Можно сдать без косметики за 5. Тоже, думаю, очередь стоять будет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:40

Vlad442
Как вы видите организацию работы? Делать самому вручную или частично самому частично мастера, набирать мастеров для каждой работы или отдать бригаде под ключ или что-то другое
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