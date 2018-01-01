|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 25 тра, 2019 09:10
LordEmerald написав:
Есть старая разбитая однушка-бабушатник в БПСе в 10мин пешком от метро Левобережная. Что по вашему мнению сейчас с ней лучше сделать? Без ремонта жить в ней практически невозможно, алкашам разве что сдать. Сделать недорогой ремонт и сдать? Или продать, добавить что-то и купить новее и приличнее? Если ремонт, то на сколько рассчитывать?
Продадите вы сейчас хрущь за копейки, а на новое и приличное цены не сложат. Это слишком шаблонно плюс потери денег и, главное, времени на продать/купить. Я бы привел квартиру в порядок и сдал бы недорого. За 10-15 лет она полностью окупится, а спрос на недорогое жилье будет всегда. Когда в более дорогом сегменте ленлорды будут неделями ждать арендаторов, у вас ее будут снимать за день и жить много лет.
Делать ремонт, в полноценном понимании этого слова, в вашем случае не стоит. Зачем вкладываться в хрущь? Я бы навел марафет, сделал легкую косметику. Поменял окна, кинул поверх старого самый дешевый линолеум, подклеил бы старые обои и покрасил поверх, покрасил двери, поставил бы современные плинтуса, поменял бы унитаз и смесители, сделал бы реставрацию ванны - напыляют новую эмаль. Самая дешевая кухня из Эпика и приличная бу печка. Минимум мебели. Лучше выкинуть старую и поставить минимум, чем пытаться сдать с мебелью прошлого века.
Если будет современно и чисто, то можно получить вполне рыночную цену без лишних затрат.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5469
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 тра, 2019 10:08
shapo написав: rjkz написав:
Я и не утверждаю этого, хотя владельцам хрущей, возможно, это было-бы выгодно.
shapo написав:
Лет 11 назад перед кризисом шли разговоры о сносе хрущей на Нивках и по Дружбы Народов, вел их Лева Парцхаладзе.
rjkz написав:
Я как раз про нивки и рассказал
Возможно, на Нивках кто-то и возрадуется такой перспективе, а на Дружбе с зеленью во дворах такое и даром не нужно, тем более до 2008г при содействии ООО в эти дворы и так лезли застройщики правдами и неправдами
и будут лезть.
и при космосе лезли и при боксере.
при ооо были самые прибыльные метры. вверните баксовые цены середины 00-х и вместо каждой песочницы получите свечку....хотя...сейчас модно застраивать гектарами.
это мы еще не видели домов поперек дороги, но в нй и токио (кажется) есть.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9353
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4199 раз.
- Подякували: 2199 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 25 тра, 2019 10:27
Vlad442 написав: LordEmerald написав:
Есть старая разбитая однушка-бабушатник в БПСе в 10мин пешком от метро Левобережная. Что по вашему мнению сейчас с ней лучше сделать? Без ремонта жить в ней практически невозможно, алкашам разве что сдать. Сделать недорогой ремонт и сдать? Или продать, добавить что-то и купить новее и приличнее? Если ремонт, то на сколько рассчитывать?
Продадите вы сейчас хрущь за копейки, а на новое и приличное цены не сложат. Это слишком шаблонно плюс потери денег и, главное, времени на продать/купить. Я бы привел квартиру в порядок и сдал бы недорого. За 10-15 лет она полностью окупится, а спрос на недорогое жилье будет всегда. Когда в более дорогом сегменте ленлорды будут неделями ждать арендаторов, у вас ее будут снимать за день и жить много лет.
Делать ремонт, в полноценном понимании этого слова, в вашем случае не стоит. Зачем вкладываться в хрущь? Я бы навел марафет, сделал легкую косметику. Поменял окна, кинул поверх старого самый дешевый линолеум, подклеил бы старые обои и покрасил поверх, покрасил двери, поставил бы современные плинтуса, поменял бы унитаз и смесители, сделал бы реставрацию ванны - напыляют новую эмаль. Самая дешевая кухня из Эпика и приличная бу печка. Минимум мебели. Лучше выкинуть старую и поставить минимум, чем пытаться сдать с мебелью прошлого века.
Если будет современно и чисто, то можно получить вполне рыночную цену без лишних затрат.
...ну то есть - сделать ВСЕ.
Только на выходе получить все тот-же шлак в сомнительной локации.
То что Вы предлагаете можно видоизменить переведя в автоплоскость.
- Есть старая "копейка" - продать или отремонтировать?
-Зачем продавать? Кузов полностью переварить, новые крылья, пороги, двери, стойки, и пр, капиталку двиглу, перебрать КПП, новый АКБ, салон с разборки от форда, затонировать стекла, люк врезать, диски. И на выходе получить отремонтированный...ВАЗ.
Все то-же самое можно сделать в новом и получить и качественно и финансово лучший результат. Так извращаться со старым фондом есть смысл если или супер-пупер локация или если нет шансов нормально продать или нет денег на ремонт (а только на минимальную косметику - вы-же предлагаете и окна и все остальное).
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9353
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4199 раз.
- Подякували: 2199 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 25 тра, 2019 11:08
rjkz написав:
..ну то есть - сделать ВСЕ.
"Все" это сделать электрику, выровнять стены, поклеить новые обои, содрать старый линолеум, выровнять пол, положить ламинат, поменять входную и межкомнатные двери, натянуть потолки и сделать свет, переделать полностью сантехнику и положить плитку в санузле. То, что я написал, это далеко не "все" а малобюджетная косметика, после которой квартира будет выглядеть хорошо, которую можно сделать за неделю, а с учетом 10 мин до метро, и сдаваться будет быстро и недорого. Пусть не за 10, как новострой, где будет все новое и дорогое, а за 7-8 в сезон. Рентабельность будет выше, чем на любом новострое. Можно сдать без косметики за 5. Тоже, думаю, очередь стоять будет.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5469
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 тра, 2019 11:40
Vlad442
Как вы видите организацию работы? Делать самому вручную или частично самому частично мастера, набирать мастеров для каждой работы или отдать бригаде под ключ или что-то другое
То что Вы предлагаете можно видоизменить переведя в автоплоскость.
- Есть старая "копейка" - продать или отремонтировать?
Это верно, всегда нужно изучать решения в смежных областях.
А что, есть только два варианта с копейкой?
-
b3320413
-
-
- Повідомлень: 45
- З нами з: 13.08.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 тра, 2019 12:37
LordEmerald написав:барабашов
В моем случае речь не идет о "мотаться каждую неделю", решу вопросы - уеду. И важный момент: квартира нужна(этот вопрос решен), вопрос в другом, есть ли экономический смысл менять сейчас то что есть на что-то более новое и привлекательное. Или может вообще пусть стоит закрытая до лучших времен. Мне кажется что ее лучшие времена уже давно позади
чуть освiжити мебеллю з олх та здавати...
он даже на цоколь в Iрпенi/Бучi бажаючi знаходяться...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 15477
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 929 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 25 тра, 2019 15:10
b3320413 написав:
Vlad442
Как вы видите организацию работы? Делать самому вручную или частично самому частично мастера, набирать мастеров для каждой работы или отдать бригаде под ключ или что-то другое
Это простые общестроительные работы, которые сможет сделать любой мастер, независимо от основной специальности. Желательно, чтобы у него была машина. Универсал или бус, чтобы не тратить лишние деньги на доставки. Находите по рекомендации такого человека, озвучиваете ему фронт работ, он берется, или не берется.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5469
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 тра, 2019 15:11
....хоч круть, хоч верть, а локація - "врятує світ"!)))
....все часто тут питають: "а хто ж купляє в тих термітниках?-в тих бетонних джунглях, де" вікна-у-вікна" і двір весь у автівках? "
- а я, не полінуюсь, і ще раз напишу:
1) - половину(чи більшу половину) квартир у термітниках, все ж таки, викуповують "лендлорди", яким важлива лише локація(щоб подорожче здати), а все інше - по-барабану! - головне ще, щоб ціна того бетону була НЕ велика!
- і, хоч оренда, чим раз, тим би "бажала б кращого", але у бетон вкладають, як у більш-менш надійний інструмент, який ПОВНІСТЮ знецінитись/зникнути НЕ може(крім глобальних фос-мажорних обставин)! - а от крипта/акції/і, навіть, депозити - реально можуть ПОВНІСТЮ знецінитись, чи ПОВНІСТЮ зникнути!!!
2) - іншу частину квартир у термітниках беруть пересічні(та й Долярчик від них далеко не втік
) - яким важлива, знову ж таки, та сама ЛОКАЦІЯ! - і їм до дупи той вигляд з вікна, якщо РЕАЛЬНО немає часу/немає коли в них дивитись!
- їм важливо, щоб до садочку/школи/супермаркету/базару/лікарні/поліклініки..... і врешті-решт, до роботи було близько! - а все інше - ДРУГОРЯДНЕ!
- а коли, в таких людей з'являються вихідні, то вони, знову ж таки, НЕ будуть "втикати" у вікна, чи сідати на балконах/лоджіях(якщоб вони виходили на краєвиди), а беруть дітей і везуть:
а) - за місто на озеро/ліс(на пікнік)
б) - погуляти в центрі/парку/Ашані/Форумі/Вікторії Ґарденс і т. д.
.... тож, кожному своє! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 6393
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10587
|686747
|
|
|455
|180376
|
|
|31672
|53422
|
|