Додано: Суб 25 тра, 2019 09:10

LordEmerald написав: Есть старая разбитая однушка-бабушатник в БПСе в 10мин пешком от метро Левобережная. Что по вашему мнению сейчас с ней лучше сделать? Без ремонта жить в ней практически невозможно, алкашам разве что сдать. Сделать недорогой ремонт и сдать? Или продать, добавить что-то и купить новее и приличнее? Если ремонт, то на сколько рассчитывать? Есть старая разбитая однушка-бабушатник в БПСе в 10мин пешком от метро Левобережная. Что по вашему мнению сейчас с ней лучше сделать? Без ремонта жить в ней практически невозможно, алкашам разве что сдать. Сделать недорогой ремонт и сдать? Или продать, добавить что-то и купить новее и приличнее? Если ремонт, то на сколько рассчитывать?

Продадите вы сейчас хрущь за копейки, а на новое и приличное цены не сложат. Это слишком шаблонно плюс потери денег и, главное, времени на продать/купить. Я бы привел квартиру в порядок и сдал бы недорого. За 10-15 лет она полностью окупится, а спрос на недорогое жилье будет всегда. Когда в более дорогом сегменте ленлорды будут неделями ждать арендаторов, у вас ее будут снимать за день и жить много лет.Делать ремонт, в полноценном понимании этого слова, в вашем случае не стоит. Зачем вкладываться в хрущь? Я бы навел марафет, сделал легкую косметику. Поменял окна, кинул поверх старого самый дешевый линолеум, подклеил бы старые обои и покрасил поверх, покрасил двери, поставил бы современные плинтуса, поменял бы унитаз и смесители, сделал бы реставрацию ванны - напыляют новую эмаль. Самая дешевая кухня из Эпика и приличная бу печка. Минимум мебели. Лучше выкинуть старую и поставить минимум, чем пытаться сдать с мебелью прошлого века.Если будет современно и чисто, то можно получить вполне рыночную цену без лишних затрат.