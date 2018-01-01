Та ладно. Нужно просто знать: что менять, а на что можно забить? Где копеечное вложение сразу бросается в глаза и позволяет просить больше за объект, а где вваленная 1000 дол. будет абсолютно незаметна для потенциального покупателя/арендатора?
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Додано: Суб 25 тра, 2019 20:29
Та ладно. Нужно просто знать: что менять, а на что можно забить? Где копеечное вложение сразу бросается в глаза и позволяет просить больше за объект, а где вваленная 1000 дол. будет абсолютно незаметна для потенциального покупателя/арендатора?
Додано: Суб 25 тра, 2019 20:45
стесняюсь спросить но все таки, сколько ремонтов сделали?
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