Та ладно. Нужно просто знать: что менять, а на что можно забить? Где копеечное вложение сразу бросается в глаза и позволяет просить больше за объект, а где вваленная 1000 дол. будет абсолютно незаметна для потенциального покупателя/арендатора?
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Додано: Суб 25 тра, 2019 20:29
Та ладно. Нужно просто знать: что менять, а на что можно забить? Где копеечное вложение сразу бросается в глаза и позволяет просить больше за объект, а где вваленная 1000 дол. будет абсолютно незаметна для потенциального покупателя/арендатора?
Додано: Суб 25 тра, 2019 20:45
стесняюсь спросить но все таки, сколько ремонтов сделали?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Суб 25 тра, 2019 22:57
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Да, пан Захар, поэтому и не советую этим заниматься в хруще.
Совершенно верно. Чем отличается покупка квартиры для себя, или ремонт, от квартиры-ремонта под аренду? Во втором случае, как правило, понты не используются. Для себя будут замуровывать километры проводов в стены и делать сотню точек, в арендной квартире не задумываясь кинут удлинитель и будут жить. Все равно со временем съезжать, а ноутбук работает одинаково, как от удлинителя, так и от выделенной линии с дорогим узо. В гостинице вообще никто не смотрит, какой провод и насколько удобно расположены розетки.
Додано: Нед 26 тра, 2019 01:25
- сделать из "копейки" клумбу
- сдать на металлолом
- поставить на пьедестал - будет памятник (по аналогии с танками, самолетами мусоровозами и пр)
- разрезать пополам и сделать из задней части качель на даче
- ...
- прицепить спереди хомут и запрячь клячу - туристов катать по городу
- поставить флюксуатор и отправить в прошлое/будущее (х/ф "Назад в будущее 1,2,3), хотя по рецепту нужен "Делориен"
- прицепить к воздушному шару и отпустить
- снять пассажирское сиденье, поставить сиденье от велика (только само седло снять), посадить на него министра инфраструктуры/нач укр/киевавтодора, привязать покрепче и покатать по Смородинскому спуску вверх-вниз.
- поставить на даче, вынуть все из-под капота и вставить мангал.
-ышо 100500 идей.
Додано: Нед 26 тра, 2019 01:28
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
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