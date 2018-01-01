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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1439144014411442

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.6 5 39
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
3
В межах -5 - +5%
8%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
6
Знизилися на 26 - 50%
46%
18
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 20:29

  Frant написав:Пан Ікарус - чи має уявлення, скільки часу і грошей коштує "сдєлать електріку, поміняти двері, зробити натяжні стелі" і т.п.??

Та ладно. Нужно просто знать: что менять, а на что можно забить? Где копеечное вложение сразу бросается в глаза и позволяет просить больше за объект, а где вваленная 1000 дол. будет абсолютно незаметна для потенциального покупателя/арендатора?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 20:45

  Gastarbaiter написав:
  Frant написав:Пан Ікарус - чи має уявлення, скільки часу і грошей коштує "сдєлать електріку, поміняти двері, зробити натяжні стелі" і т.п.??

Та ладно. Нужно просто знать: что менять, а на что можно забить? Где копеечное вложение сразу бросается в глаза и позволяет просить больше за объект, а где вваленная 1000 дол. будет абсолютно незаметна для потенциального покупателя/арендатора?

стесняюсь спросить но все таки, сколько ремонтов сделали?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 22:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:Пан Ікарус - чи має уявлення, скільки часу і грошей коштує "сдєлать електріку, поміняти двері, зробити натяжні стелі" і т.п.??

Да, пан Захар, поэтому и не советую этим заниматься в хруще.
  Gastarbaiter написав:Та ладно. Нужно просто знать: что менять, а на что можно забить? Где копеечное вложение сразу бросается в глаза и позволяет просить больше за объект, а где вваленная 1000 дол. будет абсолютно незаметна для потенциального покупателя/арендатора?

Совершенно верно. Чем отличается покупка квартиры для себя, или ремонт, от квартиры-ремонта под аренду? Во втором случае, как правило, понты не используются. Для себя будут замуровывать километры проводов в стены и делать сотню точек, в арендной квартире не задумываясь кинут удлинитель и будут жить. Все равно со временем съезжать, а ноутбук работает одинаково, как от удлинителя, так и от выделенной линии с дорогим узо. В гостинице вообще никто не смотрит, какой провод и насколько удобно расположены розетки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 01:25

  b3320413 написав:
То что Вы предлагаете можно видоизменить переведя в автоплоскость.
- Есть старая "копейка" - продать или отремонтировать?

Это верно, всегда нужно изучать решения в смежных областях.
А что, есть только два варианта с копейкой?


- сделать из "копейки" клумбу
- сдать на металлолом
- поставить на пьедестал - будет памятник (по аналогии с танками, самолетами мусоровозами и пр)
- разрезать пополам и сделать из задней части качель на даче
- ...
- прицепить спереди хомут и запрячь клячу - туристов катать по городу
- поставить флюксуатор и отправить в прошлое/будущее (х/ф "Назад в будущее 1,2,3), хотя по рецепту нужен "Делориен"
- прицепить к воздушному шару и отпустить
- снять пассажирское сиденье, поставить сиденье от велика (только само седло снять), посадить на него министра инфраструктуры/нач укр/киевавтодора, привязать покрепче и покатать по Смородинскому спуску вверх-вниз.
- поставить на даче, вынуть все из-под капота и вставить мангал.
-ышо 100500 идей.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 01:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://news.finance.ua/ru/news/-/44968 ... nke-arendy
rjkz
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  #<1 ... 1439144014411442
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