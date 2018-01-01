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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 тра, 2019 20:29
Frant написав:
Пан Ікарус - чи має уявлення, скільки часу і грошей коштує "сдєлать електріку, поміняти двері, зробити натяжні стелі" і т.п.??
Та ладно. Нужно просто знать: что менять, а на что можно забить? Где копеечное вложение сразу бросается в глаза и позволяет просить больше за объект, а где вваленная 1000 дол. будет абсолютно незаметна для потенциального покупателя/арендатора?
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 25 тра, 2019 20:45
Gastarbaiter написав: Frant написав:
Пан Ікарус - чи має уявлення, скільки часу і грошей коштує "сдєлать електріку, поміняти двері, зробити натяжні стелі" і т.п.??
Та ладно. Нужно просто знать: что менять, а на что можно забить? Где копеечное вложение сразу бросается в глаза и позволяет просить больше за объект, а где вваленная 1000 дол. будет абсолютно незаметна для потенциального покупателя/арендатора?
стесняюсь спросить но все таки, сколько ремонтов сделали?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 25 тра, 2019 22:57
Frant написав:
Пан Ікарус - чи має уявлення, скільки часу і грошей коштує "сдєлать електріку, поміняти двері, зробити натяжні стелі" і т.п.??
Да, пан Захар, поэтому и не советую этим заниматься в хруще.
Gastarbaiter написав:
Та ладно. Нужно просто знать: что менять, а на что можно забить? Где копеечное вложение сразу бросается в глаза и позволяет просить больше за объект, а где вваленная 1000 дол. будет абсолютно незаметна для потенциального покупателя/арендатора?
Совершенно верно. Чем отличается покупка квартиры для себя, или ремонт, от квартиры-ремонта под аренду? Во втором случае, как правило, понты не используются. Для себя будут замуровывать километры проводов в стены и делать сотню точек, в арендной квартире не задумываясь кинут удлинитель и будут жить. Все равно со временем съезжать, а ноутбук работает одинаково, как от удлинителя, так и от выделенной линии с дорогим узо. В гостинице вообще никто не смотрит, какой провод и насколько удобно расположены розетки.
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Vlad442
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Додано: Нед 26 тра, 2019 01:25
b3320413 написав:
То что Вы предлагаете можно видоизменить переведя в автоплоскость.
- Есть старая "копейка" - продать или отремонтировать?
Это верно, всегда нужно изучать решения в смежных областях.
А что, есть только два варианта с копейкой?
- сделать из "копейки" клумбу
- сдать на металлолом
- поставить на пьедестал - будет памятник (по аналогии с танками, самолетами мусоровозами и пр)
- разрезать пополам и сделать из задней части качель на даче
- ...
- прицепить спереди хомут и запрячь клячу - туристов катать по городу
- поставить флюксуатор и отправить в прошлое/будущее (х/ф "Назад в будущее 1,2,3), хотя по рецепту нужен "Делориен"
- прицепить к воздушному шару и отпустить
- снять пассажирское сиденье, поставить сиденье от велика (только само седло снять), посадить на него министра инфраструктуры/нач укр/киевавтодора, привязать покрепче и покатать по Смородинскому спуску вверх-вниз.
- поставить на даче, вынуть все из-под капота и вставить мангал.
-ышо 100500 идей.
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rjkz
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Додано: Нед 26 тра, 2019 01:28
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Додано: Нед 26 тра, 2019 07:22
Vlad442 написав: Frant написав:
Пан Ікарус - чи має уявлення, скільки часу і грошей коштує "сдєлать електріку, поміняти двері, зробити натяжні стелі" і т.п.??
Да, пан Захар, поэтому и не советую этим заниматься в хруще.
Gastarbaiter написав:
Та ладно. Нужно просто знать: что менять, а на что можно забить? Где копеечное вложение сразу бросается в глаза и позволяет просить больше за объект, а где вваленная 1000 дол. будет абсолютно незаметна для потенциального покупателя/арендатора?
Совершенно верно. Чем отличается покупка квартиры для себя, или ремонт, от квартиры-ремонта под аренду? Во втором случае, как правило, понты не используются. Для себя будут замуровывать километры проводов в стены и делать сотню точек, в арендной квартире не задумываясь кинут удлинитель и будут жить. Все равно со временем съезжать, а ноутбук работает одинаково, как от удлинителя, так и от выделенной линии с дорогим узо. В гостинице вообще никто не смотрит, какой провод и насколько удобно расположены розетки.
Я не Захар, пане жовтий Ікарус, маршруту 38)))
Так скільки ж коштує бюджетний ремонт - вказаний вами? Здатні навести порядок цифр?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 26 тра, 2019 07:24
Frant написав: Vlad442 написав: rjkz написав:
..ну то есть - сделать ВСЕ.
"Все" это сделать электрику, выровнять стены, поклеить новые обои, содрать старый линолеум, выровнять пол, положить ламинат, поменять входную и межкомнатные двери, натянуть потолки и сделать свет, переделать полностью сантехнику и положить плитку в санузле. То, что я написал, это далеко не "все" а малобюджетная косметика, после которой квартира будет выглядеть хорошо, которую можно сделать за неделю, а с учетом 10 мин до метро, и сдаваться будет быстро и недорого. Пусть не за 10, как новострой, где будет все новое и дорогое, а за 7-8 в сезон. Рентабельность будет выше, чем на любом новострое. Можно сдать без косметики за 5. Тоже, думаю, очередь стоять будет.
Пан Ікарус - чи має уявлення, скільки часу і грошей коштує "сдєлать електріку, поміняти двері, зробити натяжні стелі" і т.п.??
Поміняти двері і електропроводку - то малобюджетна косметика??? Зробити це за тиждень????
Можна обсцятись від сміху над паном Ікарусом
Він теоретик, який жодного ремонта не робив в житті!
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Додано: Нед 26 тра, 2019 08:42
Frant написав:
Так скільки ж коштує бюджетний ремонт - вказаний вами? Здатні навести порядок цифр?
Frant написав:
Поміняти двері і електропроводку - то малобюджетна косметика??? Зробити це за тиждень????
Пану Захару нужно внимательно перечитать посты, чтобы понять о чем шла речь. Что такое косметика, и что такое сделать "все".
Так же пану Захару следует отказаться от хамовитого способа общения.
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Vlad442
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