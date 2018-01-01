Vlad442 написав:

rjkz написав: ..ну то есть - сделать ВСЕ. ..ну то есть - сделать ВСЕ.

"Все" это сделать электрику, выровнять стены, поклеить новые обои, содрать старый линолеум, выровнять пол, положить ламинат, поменять входную и межкомнатные двери, натянуть потолки и сделать свет, переделать полностью сантехнику и положить плитку в санузле. То, что я написал, это далеко не "все" а малобюджетная косметика, после которой квартира будет выглядеть хорошо, которую можно сделать за неделю, а с учетом 10 мин до метро, и сдаваться будет быстро и недорого. Пусть не за 10, как новострой, где будет все новое и дорогое, а за 7-8 в сезон. Рентабельность будет выше, чем на любом новострое. Можно сдать без косметики за 5. Тоже, думаю, очередь стоять будет.