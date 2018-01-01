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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 26 тра, 2019 11:18
Vlad442 написав: Frant написав:
Так скільки ж коштує бюджетний ремонт - вказаний вами? Здатні навести порядок цифр?
Frant написав:
Поміняти двері і електропроводку - то малобюджетна косметика??? Зробити це за тиждень????
Пану Захару нужно внимательно перечитать посты на прошлой странице, чтобы понять о чем шла речь. Что такое косметика, и что такое сделать "все".
Так же пану Захару следует отказаться от хамовитого способа общения.
Давпайоп, пояснюю тобі: я не Захар.
Захар пропав ще два роки назад.
Вірогідно, йому стало погано від твоєї писанини, і він залишив форум.
Сам зробив хоча би один ремонт за життя, теоретиг?
Силікатну цеглу від шамотної - відрізниш? А флізелінові шпалери від вінілових?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 26 тра, 2019 12:20
Прохожий написав: Gastarbaiter написав: Frant написав:
Пан Ікарус - чи має уявлення, скільки часу і грошей коштує "сдєлать електріку, поміняти двері, зробити натяжні стелі" і т.п.??
Та ладно. Нужно просто знать: что менять, а на что можно забить? Где копеечное вложение сразу бросается в глаза и позволяет просить больше за объект, а где вваленная 1000 дол. будет абсолютно незаметна для потенциального покупателя/арендатора?
стесняюсь спросить но все таки, сколько ремонтов сделали?
5-6-7. Где-то так. Правда, давно дело было, еще в 2000-х
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Додано: Нед 26 тра, 2019 12:31
Vlad442 написав:
В новостройке электрика разведена согласно всем нормам.
В советской вторичке я ставлю/оставляю автоматы, рассчитанные на имеющуюся проводку. 10 А. Если жалуются, что его выбивает, говорю - вы же понимаете, что это советский дом и проводка не рассчитана на мощных потребителей. Одновременно можно включить что-то одно. Или бойлер, или кондиционер, или электрочайник, или стиралку. Люди воспринимают это как данность.
Как данность это в совкошлаке. Я сам жил в квартире, когда при работающей стиралке проводка тянула только новогоднюю гирлянду. Больше - не хочу.
При ситуации, когда совкошлак стоит в аренде почти столько сколько новострой через дорогу, либо в совкошлаке будут толпиться откровенные маргиналы, либо он будет стоять.
Сейчас между новостроями конкуренция зашкаливает, цены в гривнах падают, в такой ситуации найти желающих на квартиру, где или бойлер или телевизор, или утюг или фен, соседи, мопы и прочие прелести.
Вернемся к автотеме - купите ради интереса упоминаемую копейку, забацайте там "ремонт", подклейте обойки, постелите линолеум и попробуйте потаксовать.Расскажите нам потом - как оно.
Да, забыл уточнить, разводка, конечно, сделана по нормам. По советским нормам. Люминием. Расчитана на нагрузку от телевизора, электробритвы Нева и холодильника.
Бойлеры, электрочайники, СВЧ, фены, компутеры и много-много прочего - это излишества капитализма.
Почему в моем старом фонде договорная мощность 2 кВт, а в доме 00-х 10 кВт? Наверное случайно?
Востаннє редагувалось rjkz
в Нед 26 тра, 2019 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 12:34
UA написав:
Электрику и сантехнику в квартире под аренду, нужно делать более надежной и дуракоустойчивой, чем для себя.
Надежность скрытых коммуникаций - да. А вот внешние сантехприборы - нет. Не стоит ставить одноразовое говно. Но и немецкий смеситель в эконом-классе нафиг не впился. Средний китай за цену в 4 раза меньше справится не хуже. И т.д.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 12:42
rjkz написав:
Вернемся к автотеме - купите ради интереса упоминаемую копейку, забацайте там "ремонт", подклейте обойки, постелите линолеум и попробуйте потаксовать.Расскажите нам потом - как оно.
Если вам так хочется аналогии с автоветкой, то имеем копейку не на ходу. Балласт. Продать можно только по цене металлолома. Делать ей капитальный ремонт, варить, вкладывать существенные деньги нет смысла, но поменять аккумулятор, отрегулировать карбюратор и можно потаксовать годик, пока не развалится.
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