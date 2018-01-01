Додано: Нед 26 тра, 2019 12:31

Vlad442 написав: В новостройке электрика разведена согласно всем нормам.

В советской вторичке я ставлю/оставляю автоматы, рассчитанные на имеющуюся проводку. 10 А. Если жалуются, что его выбивает, говорю - вы же понимаете, что это советский дом и проводка не рассчитана на мощных потребителей. Одновременно можно включить что-то одно. Или бойлер, или кондиционер, или электрочайник, или стиралку. Люди воспринимают это как данность. В новостройке электрика разведена согласно всем нормам.В советской вторичке я ставлю/оставляю автоматы, рассчитанные на имеющуюся проводку. 10 А. Если жалуются, что его выбивает, говорю - вы же понимаете, что это советский дом и проводка не рассчитана на мощных потребителей. Одновременно можно включить что-то одно. Или бойлер, или кондиционер, или электрочайник, или стиралку. Люди воспринимают это как данность.

Как данность это в совкошлаке. Я сам жил в квартире, когда при работающей стиралке проводка тянула только новогоднюю гирлянду. Больше - не хочу.При ситуации, когда совкошлак стоит в аренде почти столько сколько новострой через дорогу, либо в совкошлаке будут толпиться откровенные маргиналы, либо он будет стоять.Сейчас между новостроями конкуренция зашкаливает, цены в гривнах падают, в такой ситуации найти желающих на квартиру, где или бойлер или телевизор, или утюг или фен, соседи, мопы и прочие прелести.Вернемся к автотеме - купите ради интереса упоминаемую копейку, забацайте там "ремонт", подклейте обойки, постелите линолеум и попробуйте потаксовать.Расскажите нам потом - как оно.Да, забыл уточнить, разводка, конечно, сделана по нормам. По советским нормам. Люминием. Расчитана на нагрузку от телевизора, электробритвы Нева и холодильника.Бойлеры, электрочайники, СВЧ, фены, компутеры и много-много прочего - это излишества капитализма.Почему в моем старом фонде договорная мощность 2 кВт, а в доме 00-х 10 кВт? Наверное случайно?