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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1440144114421443

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.6 5 39
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
3
В межах -5 - +5%
8%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
6
Знизилися на 26 - 50%
46%
18
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Вернемся к автотеме - купите ради интереса упоминаемую копейку, забацайте там "ремонт", подклейте обойки, постелите линолеум и попробуйте потаксовать.Расскажите нам потом - как оно.

Если вам так хочется аналогии с автоветкой, то имеем копейку не на ходу. Балласт. Продать можно только по цене металлолома. Делать ей капитальный ремонт, варить, вкладывать существенные деньги нет смысла, но поменять аккумулятор, отрегулировать карбюратор и можно потаксовать годик, пока не развалится.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Да, забыл уточнить, разводка, конечно, сделана по нормам. По советским нормам. Люминием. Расчитана на нагрузку от телевизора, электробритвы Нева и холодильника.
Бойлеры, электрочайники, СВЧ, фены, компутеры и много-много прочего - это излишества капитализма.
Почему в моем старом фонде договорная мощность 2 кВт, а в доме 00-х 10 кВт? Наверное случайно?

Какая цель этого поста? Мы имеем, что имеем. Делать капитальный ремонт в совкошлаке с заменой проводки и десятками розеток нет смысла. В новостройке изначально нормальная проводка. Я не понимаю, что вы пытаетесь доказать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:54

  Gastarbaiter написав:
  Прохожий написав:
  Gastarbaiter написав:Та ладно. Нужно просто знать: что менять, а на что можно забить? Где копеечное вложение сразу бросается в глаза и позволяет просить больше за объект, а где вваленная 1000 дол. будет абсолютно незаметна для потенциального покупателя/арендатора?

стесняюсь спросить но все таки, сколько ремонтов сделали?

5-6-7. Где-то так. Правда, давно дело было, еще в 2000-х

ого, да вы суперпрофиэксперт!
надеюсь не сложно будет привести несколько конкретных примеров
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 13:21

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Вернемся к автотеме - купите ради интереса упоминаемую копейку, забацайте там "ремонт", подклейте обойки, постелите линолеум и попробуйте потаксовать.Расскажите нам потом - как оно.

Если вам так хочется аналогии с автоветкой, то имеем копейку не на ходу. Балласт. Продать можно только по цене металлолома. Делать ей капитальный ремонт, варить, вкладывать существенные деньги нет смысла, но поменять аккумулятор, отрегулировать карбюратор и можно потаксовать годик, пока не развалится.


Серьезно?
Боюсь, вложения в ремонт и расходы, едва-ли за этот год отобьются.
Да и желающих воспользоваться таким "сокровищем" много не будет - конкуренция со стороны кэмри, аутлендеров, октавий, лифов и пр такая, что они между собой не на шутку конкурируют. Останется конкурировать только ценой, а это чревато тем, что не покроется бензин - он стоит одинаково и для кэмри и для корча. Время таксера, я так понимаю, вы не учитываете. Резина...хотя, вы вряд-ли этим голову забиваете - будете катать людей с вылезшим кордом и лысой резиной и в снег и в дождь.
А доход - как будете считать? По тому что вам заплатят, не вычитая бензин, масло, резину, то и пр. Вы-же аренду считаете с коммуналью. :mrgreen:
В опчем - зеркальное отражение рынка аренды.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 13:30

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Да, забыл уточнить, разводка, конечно, сделана по нормам. По советским нормам. Люминием. Расчитана на нагрузку от телевизора, электробритвы Нева и холодильника.
Бойлеры, электрочайники, СВЧ, фены, компутеры и много-много прочего - это излишества капитализма.
Почему в моем старом фонде договорная мощность 2 кВт, а в доме 00-х 10 кВт? Наверное случайно?

Какая цель этого поста? Мы имеем, что имеем. Делать капитальный ремонт в совкошлаке с заменой проводки и десятками розеток нет смысла. В новостройке изначально нормальная проводка. Я не понимаю, что вы пытаетесь доказать.


Я никому и ничего не доказываю.
Коллега задал вопрос - что делать с совкошлаком.
Вы его хотите загнать в расходы и гемор.
Я не очень хорошего мнения о перспективах аренды в Украине вообще и в Киеве в частности. Поэтому не советую ничего.
Если-бы я этим распоряжался - я-бы продал и не покупал. Но у коллеги обязательное условие - хата в Киеве должна быть. Зачем - не знаю. Прописка? Она нафиг сейчас не нужна, есть регистрация. ЕЕ можно сделать за разовую небольшую плату. У меня есть знакомые, которым она нужна для чего-то там индивидуального. Сделали когда-то за пару тысяч грн. на Печерске.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 13:43

  Прохожий написав:
  Gastarbaiter написав:5-6-7. Где-то так. Правда, давно дело было, еще в 2000-х

ого, да вы суперпрофиэксперт!
надеюсь не сложно будет привести несколько конкретных примеров

Какие примеры? Адреса, сметы, фото "до" и "после"?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 13:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

На вопрос "Что делать с совкошлаком?" однозначный ответ был дан 7 лет назад. Кто до сих пор не понял, что это единственно правильный ответ, тот уже, наверное, и не поймет.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 14:01

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Да, забыл уточнить, разводка, конечно, сделана по нормам. По советским нормам. Люминием. Расчитана на нагрузку от телевизора, электробритвы Нева и холодильника.
Бойлеры, электрочайники, СВЧ, фены, компутеры и много-много прочего - это излишества капитализма.
Почему в моем старом фонде договорная мощность 2 кВт, а в доме 00-х 10 кВт? Наверное случайно?

Какая цель этого поста? Мы имеем, что имеем. Делать капитальный ремонт в совкошлаке с заменой проводки и десятками розеток нет смысла. В новостройке изначально нормальная проводка. Я не понимаю, что вы пытаетесь доказать.


Я никому и ничего не доказываю.
Коллега задал вопрос - что делать с совкошлаком.
Вы его хотите загнать в расходы и гемор.
Я не очень хорошего мнения о перспективах аренды в Украине вообще и в Киеве в частности. Поэтому не советую ничего.
Если-бы я этим распоряжался - я-бы продал и не покупал. Но у коллеги обязательное условие - хата в Киеве должна быть. Зачем - не знаю. Прописка? Она нафиг сейчас не нужна, есть регистрация. ЕЕ можно сделать за разовую небольшую плату. У меня есть знакомые, которым она нужна для чего-то там индивидуального. Сделали когда-то за пару тысяч грн. на Печерске.

Задачу нужно решать исходя из ее условий, а не придумывать самому вопросы, проводить аналогии и давать комментарии не в тему.
Исходя из ситуации человека, оптимальным будет сделать за неделю-две простую косметику и минимальную комплектацию. Вложить 50-70 тыс гривен, которые меньше чем за год полностью окупятся, и сдавать за нормальную рыночную цену. Это лучше, чем держать квартиру закрытой, чтобы она тянула коммуналку.
У многих рафинированных ленлордов к совкошлаку пренебрежительное отношение, хотя в плане аренды он часто выигрывает у новостроев. В первую очередь ценой.
Vlad442
 
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