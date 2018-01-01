Додано: Нед 26 тра, 2019 14:35

Vlad442 написав: rjkz написав: Vlad442 написав: Какая цель этого поста? Мы имеем, что имеем. Делать капитальный ремонт в совкошлаке с заменой проводки и десятками розеток нет смысла. В новостройке изначально нормальная проводка. Я не понимаю, что вы пытаетесь доказать. Какая цель этого поста? Мы имеем, что имеем. Делать капитальный ремонт в совкошлаке с заменой проводки и десятками розеток нет смысла. В новостройке изначально нормальная проводка.



Я никому и ничего не доказываю.

Коллега задал вопрос - что делать с совкошлаком.

Вы его хотите загнать в расходы и гемор.

Я не очень хорошего мнения о перспективах аренды в Украине вообще и в Киеве в частности. Поэтому не советую ничего.

Если-бы я этим распоряжался - я-бы продал и не покупал. Но у коллеги обязательное условие - хата в Киеве должна быть. Зачем - не знаю. Прописка? Она нафиг сейчас не нужна, есть регистрация. ЕЕ можно сделать за разовую небольшую плату. У меня есть знакомые, которым она нужна для чего-то там индивидуального. Сделали когда-то за пару тысяч грн. на Печерске. Я никому и ничего не доказываю.Коллега задал вопрос - что делать с совкошлаком.Вы его хотите загнать в расходы и гемор.Я не очень хорошего мнения о перспективах аренды в Украине вообще и в Киеве в частности. Поэтому не советую ничего.Если-бы я этим распоряжался - я-бы продал и не покупал. Но у коллеги обязательное условие - хата в Киеве должна быть. Зачем - не знаю. Прописка? Она нафиг сейчас не нужна, есть регистрация. ЕЕ можно сделать за разовую небольшую плату. У меня есть знакомые, которым она нужна для чего-то там индивидуального. Сделали когда-то за пару тысяч грн. на Печерске.

Задачу нужно решать исходя из ее условий, а не придумывать самому вопросы, проводить аналогии и давать комментарии не в тему.

Исходя из ситуации человека, оптимальным будет сделать за неделю-две простую косметику и минимальную комплектацию. Вложить 50-70 тыс гривен, которые меньше чем за год полностью окупятся, и сдавать за нормальную рыночную цену. Это лучше, чем держать квартиру закрытой, чтобы она тянула коммуналку.

У многих рафинированных ленлордов к совкошлаку пренебрежительное отношение, хотя в плане аренды он часто выигрывает у новостроев. В первую очередь ценой . Задачу нужно решать исходя из ее условий, а не придумывать самому вопросы, проводить аналогии и давать комментарии не в тему.Исходя из ситуации человека, оптимальным будет сделать за неделю-две простую косметику и минимальную комплектацию. Вложить 50-70 тыс гривен, которые меньше чем за год полностью окупятся, и сдавать за нормальную рыночную цену. Это лучше, чем держать квартиру закрытой, чтобы она тянула коммуналку.У многих рафинированных ленлордов к совкошлаку пренебрежительное отношение, хотя в

И это по вашему мнению должно радовать владельца совкошлака?Понятно, что только ценой совкошлак может составить конкуренцию ньюхрущам.Если-бы в хруще на Берестейке была такая-же цена как и в ЗО и ЗО-2, то хрущи стояли пустыми.Возвращаясь к автотеме:1. Вы не задумывались - почему исчезли корчи совавтопрома из такси? Почему Убер не берет старые машины? Почему Уклон отказался от ланосов? Конкуренция. Клиент хочет комфорта и безопасности. Но купить за 500 баксов копейку и таксовать - это ведь так выгодно! Почему надо купить иномарку за 10-15 куе?2. Ремонт корча... Корчи, как и совкошлак, дешевеют. На момент принятия решения, корч стоит условно штуку баксов, вложить надо, скажем еще штуку, через год он будет стоить 800 баксов. Хрущ непрерывно дешевеет, когда-то стоил 100 куе, потом 80, потом 50, сейчас 25-30. Что заставляет думать, что он начнет дорожать? Через несколько лет 20. За эти годы он принесет скажем 5-6 куе, но потребует таких-же вложений. Итого имеем на аренде навар с яиц и свежую копейку и потерю на стоимости ...эээ..."актива"