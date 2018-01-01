Gastarbaiter написав:Прохожий написав:
стесняюсь спросить но все таки, сколько ремонтов сделали?
5-6-7. Где-то так. Правда, давно дело было, еще в 2000-х
ого, да вы суперпрофиэксперт!
надеюсь не сложно будет привести несколько конкретных примеров
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Додано: Нед 26 тра, 2019 12:54
ого, да вы суперпрофиэксперт!
надеюсь не сложно будет привести несколько конкретных примеров
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 26 тра, 2019 13:21
Серьезно?
Боюсь, вложения в ремонт и расходы, едва-ли за этот год отобьются.
Да и желающих воспользоваться таким "сокровищем" много не будет - конкуренция со стороны кэмри, аутлендеров, октавий, лифов и пр такая, что они между собой не на шутку конкурируют. Останется конкурировать только ценой, а это чревато тем, что не покроется бензин - он стоит одинаково и для кэмри и для корча. Время таксера, я так понимаю, вы не учитываете. Резина...хотя, вы вряд-ли этим голову забиваете - будете катать людей с вылезшим кордом и лысой резиной и в снег и в дождь.
А доход - как будете считать? По тому что вам заплатят, не вычитая бензин, масло, резину, то и пр. Вы-же аренду считаете с коммуналью.
В опчем - зеркальное отражение рынка аренды.
Додано: Нед 26 тра, 2019 13:30
Я никому и ничего не доказываю.
Коллега задал вопрос - что делать с совкошлаком.
Вы его хотите загнать в расходы и гемор.
Я не очень хорошего мнения о перспективах аренды в Украине вообще и в Киеве в частности. Поэтому не советую ничего.
Если-бы я этим распоряжался - я-бы продал и не покупал. Но у коллеги обязательное условие - хата в Киеве должна быть. Зачем - не знаю. Прописка? Она нафиг сейчас не нужна, есть регистрация. ЕЕ можно сделать за разовую небольшую плату. У меня есть знакомые, которым она нужна для чего-то там индивидуального. Сделали когда-то за пару тысяч грн. на Печерске.
Додано: Нед 26 тра, 2019 13:43
Додано: Нед 26 тра, 2019 13:43
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
На вопрос "Что делать с совкошлаком?" однозначный ответ был дан 7 лет назад. Кто до сих пор не понял, что это единственно правильный ответ, тот уже, наверное, и не поймет.
Додано: Нед 26 тра, 2019 14:01
Задачу нужно решать исходя из ее условий, а не придумывать самому вопросы, проводить аналогии и давать комментарии не в тему.
Исходя из ситуации человека, оптимальным будет сделать за неделю-две простую косметику и минимальную комплектацию. Вложить 50-70 тыс гривен, которые меньше чем за год полностью окупятся, и сдавать за нормальную рыночную цену. Это лучше, чем держать квартиру закрытой, чтобы она тянула коммуналку.
У многих рафинированных ленлордов к совкошлаку пренебрежительное отношение, хотя в плане аренды он часто выигрывает у новостроев. В первую очередь ценой.
Додано: Нед 26 тра, 2019 14:35
И это по вашему мнению должно радовать владельца совкошлака?
Понятно, что только ценой совкошлак может составить конкуренцию ньюхрущам.
Если-бы в хруще на Берестейке была такая-же цена как и в ЗО и ЗО-2, то хрущи стояли пустыми.
Возвращаясь к автотеме:
1. Вы не задумывались - почему исчезли корчи совавтопрома из такси? Почему Убер не берет старые машины? Почему Уклон отказался от ланосов? Конкуренция. Клиент хочет комфорта и безопасности. Но купить за 500 баксов копейку и таксовать - это ведь так выгодно! Почему надо купить иномарку за 10-15 куе?
2. Ремонт корча... Корчи, как и совкошлак, дешевеют. На момент принятия решения, корч стоит условно штуку баксов, вложить надо, скажем еще штуку, через год он будет стоить 800 баксов. Хрущ непрерывно дешевеет, когда-то стоил 100 куе, потом 80, потом 50, сейчас 25-30. Что заставляет думать, что он начнет дорожать? Через несколько лет 20. За эти годы он принесет скажем 5-6 куе, но потребует таких-же вложений. Итого имеем на аренде навар с яиц и свежую копейку и потерю на стоимости ...эээ..."актива"
Додано: Нед 26 тра, 2019 14:55
Скорее всего да, цена упадет. Но ведь вопрос в том, что и теперешний новострой вряд ли подорожает. Тут конечно есть поле для маневра, можно попытаться проанализировать и выбрать хорошую локацию. Но в нашей стране сложно что-либо просчитать. Опять же локацию совего хруща плохой не считаю. Да, это не центр, но метро рядом, да и вообще все что нужно. Подобный новострой за вменяемую цену еще поискать. Но старье оно и есть старье.
Додано: Нед 26 тра, 2019 15:19
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Обычно, когда оправдывается покупка/владение советской вторичкой, приводится в пример история покупки хруща за 15куе в 2000 году и куча денег, которую он принес в аренде за 19 лет. Но, боюсь, что даже если цены на советскую вторичку вернутся на уровень 2000 года, и кто-то решит по таким ценам скупать советскую вторичку, сакцесс-стори может и не повториться.
Додано: Нед 26 тра, 2019 15:21
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Кстати, вижу все больше и больше царских домов в центре, визуально полностью/практически полностью выкупленных. Вот это, мне кажется, может быть интересно. Правда, это тема для инвесторов с очень глубокими карманами.
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