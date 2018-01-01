|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 тра, 2019 15:26
rjkz , вы слишком увлеклись аналогиями. Хрущи уже стоят более 50 лет и простоят еще долго. Не думаю, что мы доживем до эпохи массового их разрушения и сноса. Даже хрущей, не говоря про более свежий совкошлак. При этом он стоит значительно дешевле новостроя с ремонтом, часто выигрывают локациями и инфраструктурой. Разница в цене аренды не такая большая. Я не знаю, что будет лучше в перспективе 30-40 лет. Если покупать под аренду с нуля, может лучше свежее жилье. Можно еще и подзаработать, взяв на котловане. Если есть совкошлак на руках, панически из него выскакивать с потерями и менять шило на мыло, по моему мнению, не стоит.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5476
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 тра, 2019 15:35
Vlad442 написав: rjkz написав:
Я никому и ничего не доказываю.
Коллега задал вопрос - что делать с совкошлаком.
Вы его хотите загнать в расходы и гемор.
Я не очень хорошего мнения о перспективах аренды в Украине вообще и в Киеве в частности. Поэтому не советую ничего.
Если-бы я этим распоряжался - я-бы продал и не покупал. Но у коллеги обязательное условие - хата в Киеве должна быть. Зачем - не знаю. Прописка? Она нафиг сейчас не нужна, есть регистрация. ЕЕ можно сделать за разовую небольшую плату. У меня есть знакомые, которым она нужна для чего-то там индивидуального. Сделали когда-то за пару тысяч грн. на Печерске.
Задачу нужно решать исходя из ее условий, а не придумывать самому вопросы, проводить аналогии и давать комментарии не в тему.
Исходя из ситуации человека, оптимальным будет сделать за неделю-две простую косметику и минимальную комплектацию. Вложить 50-70 тыс гривен, которые меньше чем за год полностью окупятся, и сдавать за нормальную рыночную цену. Это лучше, чем держать квартиру закрытой, чтобы она тянула коммуналку.
У многих рафинированных ленлордов к совкошлаку пренебрежительное отношение, хотя в плане аренды он часто выигрывает у новостроев. В первую очередь ценой.
50-70Кгрн в ремонт хруща?
макс. 10-15Кгрн на "нову мебель" з олх та начинку/косметику, яка окупиться за 1-2мic. оренди
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 15497
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 929 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 тра, 2019 15:39
Gastarbaiter написав:
Какие примеры?
Прохожий написав: Gastarbaiter написав:5-6-7
. Где-то так. Правда, давно дело было, еще в 2000-х
ого, да вы суперпрофиэксперт!
надеюсь не сложно будет привести несколько конкретных примеров
Адреса, сметы, фото "до" и "после"
?
да спасибо
примеры вот этого: Нужно просто знать: что менять, а на что можно забить? Где копеечное вложение сразу бросается в глаза и позволяет просить больше за объект, а где вваленная 1000 дол. будет абсолютно незаметна
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10590
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 459 раз.
- Подякували: 985 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 тра, 2019 15:41
Vlad442 написав:rjkz
, вы слишком увлеклись аналогиями. Хрущи уже стоят более 50 лет и простоят еще долго. Не думаю, что мы доживем до эпохи массового их разрушения и сноса. Даже хрущей, не говоря про более свежий совкошлак. При этом он стоит значительно дешевле новостроя с ремонтом, часто выигрывают локациями и инфраструктурой. Разница в цене аренды не такая большая. Я не знаю, что будет лучше в перспективе 30-40 лет. Если покупать под аренду с нуля, может лучше свежее жилье. Можно еще и подзаработать, взяв на котловане. Если есть совкошлак на руках, панически из него выскакивать с потерями и менять шило на мыло, по моему мнению, не стоит.
Что-то похожее можно было сказать в 2012м году (и многие говорили, типа Тайлера, если помните такого). И каков результат? Выпрыгнув "панически" в 2012м можно было вытянуть сумму X. Выпрыгнув "панически" в 2015м можно было вытянуть сумму 0.70X. Если "панически" выпрыгивать сейчас - получим 0.4X. А что будет через 5 лет? Или, думаете, сегодня мы наблюдаем дно по советской вторичке?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30206
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 805 раз.
- Подякували: 3619 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 тра, 2019 15:43
flyman написав: Vlad442 написав: rjkz написав:
Я никому и ничего не доказываю.
Коллега задал вопрос - что делать с совкошлаком.
Вы его хотите загнать в расходы и гемор.
Я не очень хорошего мнения о перспективах аренды в Украине вообще и в Киеве в частности. Поэтому не советую ничего.
Если-бы я этим распоряжался - я-бы продал и не покупал. Но у коллеги обязательное условие - хата в Киеве должна быть. Зачем - не знаю. Прописка? Она нафиг сейчас не нужна, есть регистрация. ЕЕ можно сделать за разовую небольшую плату. У меня есть знакомые, которым она нужна для чего-то там индивидуального. Сделали когда-то за пару тысяч грн. на Печерске.
Задачу нужно решать исходя из ее условий, а не придумывать самому вопросы, проводить аналогии и давать комментарии не в тему.
Исходя из ситуации человека, оптимальным будет сделать за неделю-две простую косметику и минимальную комплектацию. Вложить 50-70 тыс гривен, которые меньше чем за год полностью окупятся, и сдавать за нормальную рыночную цену. Это лучше, чем держать квартиру закрытой, чтобы она тянула коммуналку.
У многих рафинированных ленлордов к совкошлаку пренебрежительное отношение, хотя в плане аренды он часто выигрывает у новостроев. В первую очередь ценой.
50-70Кгрн в ремонт хруща?
макс. 10-15Кгрн на "нову мебель" з олх та начинку/косметику, яка окупиться за 1-2мic. оренди
Ремонт за 50-70 кгрн? Это в каком году было?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 24781
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1121 раз.
- Подякували: 5841 раз.
-
- Профіль
-
7
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10597
|689697
|
|
|455
|180399
|
|
|31672
|53544
|
|