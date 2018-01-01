Додано: Нед 26 тра, 2019 15:26

rjkz , вы слишком увлеклись аналогиями. Хрущи уже стоят более 50 лет и простоят еще долго. Не думаю, что мы доживем до эпохи массового их разрушения и сноса. Даже хрущей, не говоря про более свежий совкошлак. При этом он стоит значительно дешевле новостроя с ремонтом, часто выигрывают локациями и инфраструктурой. Разница в цене аренды не такая большая. Я не знаю, что будет лучше в перспективе 30-40 лет. Если покупать под аренду с нуля, может лучше свежее жилье. Можно еще и подзаработать, взяв на котловане. Если есть совкошлак на руках, панически из него выскакивать с потерями и менять шило на мыло, по моему мнению, не стоит.