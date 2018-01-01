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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1441144214431444

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.6 5 39
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
3
В межах -5 - +5%
8%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
6
Знизилися на 26 - 50%
46%
18
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Обычно, когда оправдывается покупка/владение советской вторичкой, приводится в пример история покупки хруща за 15куе в 2000 году и куча денег, которую он принес в аренде за 19 лет. Но, боюсь, что даже если цены на советскую вторичку вернутся на уровень 2000 года, и кто-то решит по таким ценам скупать советскую вторичку, сакцесс-стори может и не повториться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:21

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Кстати, вижу все больше и больше царских домов в центре, визуально полностью/практически полностью выкупленных. Вот это, мне кажется, может быть интересно. Правда, это тема для инвесторов с очень глубокими карманами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:26

rjkz , вы слишком увлеклись аналогиями. Хрущи уже стоят более 50 лет и простоят еще долго. Не думаю, что мы доживем до эпохи массового их разрушения и сноса. Даже хрущей, не говоря про более свежий совкошлак. При этом он стоит значительно дешевле новостроя с ремонтом, часто выигрывают локациями и инфраструктурой. Разница в цене аренды не такая большая. Я не знаю, что будет лучше в перспективе 30-40 лет. Если покупать под аренду с нуля, может лучше свежее жилье. Можно еще и подзаработать, взяв на котловане. Если есть совкошлак на руках, панически из него выскакивать с потерями и менять шило на мыло, по моему мнению, не стоит.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:35

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Я никому и ничего не доказываю.
Коллега задал вопрос - что делать с совкошлаком.
Вы его хотите загнать в расходы и гемор.
Я не очень хорошего мнения о перспективах аренды в Украине вообще и в Киеве в частности. Поэтому не советую ничего.
Если-бы я этим распоряжался - я-бы продал и не покупал. Но у коллеги обязательное условие - хата в Киеве должна быть. Зачем - не знаю. Прописка? Она нафиг сейчас не нужна, есть регистрация. ЕЕ можно сделать за разовую небольшую плату. У меня есть знакомые, которым она нужна для чего-то там индивидуального. Сделали когда-то за пару тысяч грн. на Печерске.

Задачу нужно решать исходя из ее условий, а не придумывать самому вопросы, проводить аналогии и давать комментарии не в тему.
Исходя из ситуации человека, оптимальным будет сделать за неделю-две простую косметику и минимальную комплектацию. Вложить 50-70 тыс гривен, которые меньше чем за год полностью окупятся, и сдавать за нормальную рыночную цену. Это лучше, чем держать квартиру закрытой, чтобы она тянула коммуналку.
У многих рафинированных ленлордов к совкошлаку пренебрежительное отношение, хотя в плане аренды он часто выигрывает у новостроев. В первую очередь ценой.

50-70Кгрн в ремонт хруща?
макс. 10-15Кгрн на "нову мебель" з олх та начинку/косметику, яка окупиться за 1-2мic. оренди
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:39

  Gastarbaiter написав:
  Прохожий написав:
  Gastarbaiter написав:5-6-7. Где-то так. Правда, давно дело было, еще в 2000-х

ого, да вы суперпрофиэксперт!
надеюсь не сложно будет привести несколько конкретных примеров

Какие примеры? Адреса, сметы, фото "до" и "после"?

да спасибо
примеры вот этого:
Нужно просто знать: что менять, а на что можно забить? Где копеечное вложение сразу бросается в глаза и позволяет просить больше за объект, а где вваленная 1000 дол. будет абсолютно незаметна
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:41

  Vlad442 написав:rjkz , вы слишком увлеклись аналогиями. Хрущи уже стоят более 50 лет и простоят еще долго. Не думаю, что мы доживем до эпохи массового их разрушения и сноса. Даже хрущей, не говоря про более свежий совкошлак. При этом он стоит значительно дешевле новостроя с ремонтом, часто выигрывают локациями и инфраструктурой. Разница в цене аренды не такая большая. Я не знаю, что будет лучше в перспективе 30-40 лет. Если покупать под аренду с нуля, может лучше свежее жилье. Можно еще и подзаработать, взяв на котловане. Если есть совкошлак на руках, панически из него выскакивать с потерями и менять шило на мыло, по моему мнению, не стоит.

Что-то похожее можно было сказать в 2012м году (и многие говорили, типа Тайлера, если помните такого). И каков результат? Выпрыгнув "панически" в 2012м можно было вытянуть сумму X. Выпрыгнув "панически" в 2015м можно было вытянуть сумму 0.70X. Если "панически" выпрыгивать сейчас - получим 0.4X. А что будет через 5 лет? Или, думаете, сегодня мы наблюдаем дно по советской вторичке?
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

flyman написав:
  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Я никому и ничего не доказываю.
Коллега задал вопрос - что делать с совкошлаком.
Вы его хотите загнать в расходы и гемор.
Я не очень хорошего мнения о перспективах аренды в Украине вообще и в Киеве в частности. Поэтому не советую ничего.
Если-бы я этим распоряжался - я-бы продал и не покупал. Но у коллеги обязательное условие - хата в Киеве должна быть. Зачем - не знаю. Прописка? Она нафиг сейчас не нужна, есть регистрация. ЕЕ можно сделать за разовую небольшую плату. У меня есть знакомые, которым она нужна для чего-то там индивидуального. Сделали когда-то за пару тысяч грн. на Печерске.

Задачу нужно решать исходя из ее условий, а не придумывать самому вопросы, проводить аналогии и давать комментарии не в тему.
Исходя из ситуации человека, оптимальным будет сделать за неделю-две простую косметику и минимальную комплектацию. Вложить 50-70 тыс гривен, которые меньше чем за год полностью окупятся, и сдавать за нормальную рыночную цену. Это лучше, чем держать квартиру закрытой, чтобы она тянула коммуналку.
У многих рафинированных ленлордов к совкошлаку пренебрежительное отношение, хотя в плане аренды он часто выигрывает у новостроев. В первую очередь ценой.

50-70Кгрн в ремонт хруща?
макс. 10-15Кгрн на "нову мебель" з олх та начинку/косметику, яка окупиться за 1-2мic. оренди
Ремонт за 50-70 кгрн? Это в каком году было?
Faceless
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