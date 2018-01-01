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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1442144314441445

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.6 5 39
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
3
В межах -5 - +5%
8%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
6
Знизилися на 26 - 50%
46%
18
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:38

  Faceless написав:
flyman написав:
  Faceless написав:Ремонт за 50-70 кгрн? Это в каком году было?

так "ремонт" чи "косметика"?
який смисл вкладати в старий хрущ рiчну оренду?
щоб пiсля з"iзду орендаторiв знову вкладати ще раз рiчну оренду,
це що, новий вид меценацтва!?
i де тут 10% рiчних в у.е.?
Не всі ж розраховують на ЦА цоколя з диваном з піддонів

цоколь на орендi економить близько $100 в мiсять, тобто бiльше 1Куе в рiк.
В ремонт поки що вкладено десь 21Кгрн, включаючи б.у. ласточку тiпа
https://www.olx.ua/obyavlenie/velosiped-ardis-fold-IDDSZmO.html
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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