Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:так "ремонт" чи "косметика"? який смисл вкладати в старий хрущ рiчну оренду? щоб пiсля з"iзду орендаторiв знову вкладати ще раз рiчну оренду, це що, новий вид меценацтва!? i де тут 10% рiчних в у.е.?
Не всі ж розраховують на ЦА цоколя з диваном з піддонів
airmax78 написав:Что-то похожее можно было сказать в 2012м году (и многие говорили, типа Тайлера, если помните такого). И каков результат? Выпрыгнув "панически" в 2012м можно было вытянуть сумму X. Выпрыгнув "панически" в 2015м можно было вытянуть сумму 0.70X. Если "панически" выпрыгивать сейчас - получим 0.4X. А что будет через 5 лет? Или, думаете, сегодня мы наблюдаем дно по советской вторичке?
Странные цифр. Особенно "0,4Х". Вы уверены, что владеет актуальной информацией о ценах на недвижимость?
Грустные цифры я бы сказал. Их же проверить легко. Берем за основу "3ку БПС", купленную за 110куе в 2013м. И смотрим, сколько, примерно, такая стоит сейчас.
в ньому прекрасно все! крiм того, складаеться та транспортуеться в електричцi. мрiя дачника!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
rjkz написав: Хрущ непрерывно дешевеет, когда-то стоил 100 куе, потом 80, потом 50, сейчас 25-30. Что заставляет думать, что он начнет дорожать? Через несколько лет 20. За эти годы он принесет скажем 5-6 куе, но потребует таких-же вложений. Итого имеем на аренде навар с яиц и свежую копейку и потерю на стоимости ...эээ..."актива"
Скорее всего да, цена упадет. Но ведь вопрос в том, что и теперешний новострой вряд ли подорожает. Тут конечно есть поле для маневра, можно попытаться проанализировать и выбрать хорошую локацию. Но в нашей стране сложно что-либо просчитать. Опять же локацию совего хруща плохой не считаю. Да, это не центр, но метро рядом, да и вообще все что нужно. Подобный новострой за вменяемую цену еще поискать. Но старье оно и есть старье.
Faceless написав:Ремонт за 50-70 кгрн? Это в каком году было?
Легкая косметика. Я приводил список работ. Думаете за 50-70 тыс этого не сделать?
Vlad442 написав:Делать ремонт, в полноценном понимании этого слова, в вашем случае не стоит. Зачем вкладываться в хрущь? Я бы навел марафет, сделал легкую косметику. Поменял окна, кинул поверх старого самый дешевый линолеум, подклеил бы старые обои и покрасил поверх, покрасил двери, поставил бы современные плинтуса, поменял бы унитаз и смесители, сделал бы реставрацию ванны - напыляют новую эмаль. Самая дешевая кухня из Эпика и приличная бу печка. Минимум мебели. Лучше выкинуть старую и поставить минимум, чем пытаться сдать с мебелью прошлого века.
Не просто думаю, уверен. Даже если все эти работы сами бы делали. И добавьте к работам, для большинства случаев, новую плитку в санузле, и возможно кухне, с кривой "лепниной" 80-х весь ваш марафет враз скатывается к уровню бабушатника
Мы говорим о косметике, поэтому какая замена плитки и переделка потолков? Все скромно, но чистенько. В лучшем случае швы затереть современной затиркой и потолок покрасить, хотя это и не обязательно. Лень составлять смету. Как человек, недавно завершивший несколько ремонтов, не понимаю, что там может стоить больше. Даже 50-70 я привел с хорошим запасом для транжир. Рабочему за 7 дней по 1-1,5 пусть будет 10 тыс. Краска 2 тыс. Линолеум 3 тыс. Окна плюс откосы 10, унитаз 1,5, смесители по 800, кухня 3, кухонный стол с табуретками 1,3, диван 5, шкаф 5, новая плита 3, холодильник какой-то был, но, пусть, бу плюс 3. Это если не выискивать самые дешевые варианты.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 26 тра, 2019 18:59, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Кстати, вижу все больше и больше царских домов в центре, визуально полностью/практически полностью выкупленных. Вот это, мне кажется, может быть интересно. Правда, это тема для инвесторов с очень глубокими карманами.
Vlad442 написав:rjkz , вы слишком увлеклись аналогиями. Хрущи уже стоят более 50 лет и простоят еще долго. Не думаю, что мы доживем до эпохи массового их разрушения и сноса. Даже хрущей, не говоря про более свежий совкошлак. При этом он стоит значительно дешевле новостроя с ремонтом, часто выигрывают локациями и инфраструктурой. Разница в цене аренды не такая большая. Я не знаю, что будет лучше в перспективе 30-40 лет. Если покупать под аренду с нуля, может лучше свежее жилье. Можно еще и подзаработать, взяв на котловане. Если есть совкошлак на руках, панически из него выскакивать с потерями и менять шило на мыло, по моему мнению, не стоит.
Vlad442 написав:rjkz , вы слишком увлеклись аналогиями. Хрущи уже стоят более 50 лет и простоят еще долго. Не думаю, что мы доживем до эпохи массового их разрушения и сноса. Даже хрущей, не говоря про более свежий совкошлак. При этом он стоит значительно дешевле новостроя с ремонтом, часто выигрывают локациями и инфраструктурой. Разница в цене аренды не такая большая. Я не знаю, что будет лучше в перспективе 30-40 лет. Если покупать под аренду с нуля, может лучше свежее жилье. Можно еще и подзаработать, взяв на котловане. Если есть совкошлак на руках, панически из него выскакивать с потерями и менять шило на мыло, по моему мнению, не стоит.
Что-то похожее можно было сказать в 2012м году (и многие говорили, типа Тайлера, если помните такого). И каков результат? Выпрыгнув "панически" в 2012м можно было вытянуть сумму X. Выпрыгнув "панически" в 2015м можно было вытянуть сумму 0.70X. Если "панически" выпрыгивать сейчас - получим 0.4X. А что будет через 5 лет? Или, думаете, сегодня мы наблюдаем дно по советской вторичке?
так ведь кажется, "Дешевле уже не может быть! Куда-ж ниже?" и так не один раз.