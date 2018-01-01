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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 26 тра, 2019 19:20
Faceless написав: Vlad442 написав: Faceless написав:
Ремонт за 50-70 кгрн? Это в каком году было?
Легкая косметика. Я приводил список работ. Думаете за 50-70 тыс этого не сделать?
Vlad442 написав:
Делать ремонт, в полноценном понимании этого слова, в вашем случае не стоит. Зачем вкладываться в хрущь? Я бы навел марафет, сделал легкую косметику. Поменял окна, кинул поверх старого самый дешевый линолеум, подклеил бы старые обои и покрасил поверх, покрасил двери, поставил бы современные плинтуса, поменял бы унитаз и смесители, сделал бы реставрацию ванны - напыляют новую эмаль. Самая дешевая кухня из Эпика и приличная бу печка. Минимум мебели. Лучше выкинуть старую и поставить минимум, чем пытаться сдать с мебелью прошлого века.
Не просто думаю, уверен. Даже если все эти работы сами бы делали.
И добавьте к работам, для большинства случаев, новую плитку в санузле, и возможно кухне, с кривой "лепниной" 80-х весь ваш марафет враз скатывается к уровню бабушатника
Ну...Ну вот что Вы делаете? Вы-же человека лишаете жизненных ориентиров.
Жизнь, где ремонт сводится к подклейке корюковских обоев с последующей покраской! Играла всеми красками, все удавалось.
А Вы одним своим постом все это разрушили.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 19:24
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Что-то похожее можно было сказать в 2012м году (и многие говорили, типа Тайлера, если помните такого). И каков результат? Выпрыгнув "панически" в 2012м можно было вытянуть сумму X. Выпрыгнув "панически" в 2015м можно было вытянуть сумму 0.70X. Если "панически" выпрыгивать сейчас - получим 0.4X. А что будет через 5 лет? Или, думаете, сегодня мы наблюдаем дно по советской вторичке?
Странные цифр. Особенно "0,4Х". Вы уверены, что владеет актуальной информацией о ценах на недвижимость?
Грустные цифры я бы сказал. Их же проверить легко. Берем за основу "3ку БПС", купленную за 110куе в 2013м. И смотрим, сколько, примерно, такая стоит сейчас.
Это юрина?
С залой?
Лучше не надо.
Нам уже год доказывают, что впереди, буквально через пару лет, нас ждут вторые 2006-2008, а мы в 2001-м
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