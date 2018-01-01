RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1443144414451446

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.6 5 39
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
3
В межах -5 - +5%
8%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
6
Знизилися на 26 - 50%
46%
18
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:20

  Faceless написав:
Vlad442 написав:
  Faceless написав:Ремонт за 50-70 кгрн? Это в каком году было?

Легкая косметика. Я приводил список работ. Думаете за 50-70 тыс этого не сделать?
  Vlad442 написав:Делать ремонт, в полноценном понимании этого слова, в вашем случае не стоит. Зачем вкладываться в хрущь? Я бы навел марафет, сделал легкую косметику. Поменял окна, кинул поверх старого самый дешевый линолеум, подклеил бы старые обои и покрасил поверх, покрасил двери, поставил бы современные плинтуса, поменял бы унитаз и смесители, сделал бы реставрацию ванны - напыляют новую эмаль. Самая дешевая кухня из Эпика и приличная бу печка. Минимум мебели. Лучше выкинуть старую и поставить минимум, чем пытаться сдать с мебелью прошлого века.

Не просто думаю, уверен. Даже если все эти работы сами бы делали.
И добавьте к работам, для большинства случаев, новую плитку в санузле, и возможно кухне, с кривой "лепниной" 80-х весь ваш марафет враз скатывается к уровню бабушатника


Ну...Ну вот что Вы делаете? Вы-же человека лишаете жизненных ориентиров.
Жизнь, где ремонт сводится к подклейке корюковских обоев с последующей покраской! Играла всеми красками, все удавалось.
А Вы одним своим постом все это разрушили.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9365
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4202 раз.
Подякували: 2201 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:24

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Что-то похожее можно было сказать в 2012м году (и многие говорили, типа Тайлера, если помните такого). И каков результат? Выпрыгнув "панически" в 2012м можно было вытянуть сумму X. Выпрыгнув "панически" в 2015м можно было вытянуть сумму 0.70X. Если "панически" выпрыгивать сейчас - получим 0.4X. А что будет через 5 лет? Или, думаете, сегодня мы наблюдаем дно по советской вторичке?

Странные цифр. Особенно "0,4Х". Вы уверены, что владеет актуальной информацией о ценах на недвижимость?

Грустные цифры я бы сказал. Их же проверить легко. Берем за основу "3ку БПС", купленную за 110куе в 2013м. И смотрим, сколько, примерно, такая стоит сейчас.


Это юрина?
С залой?
Лучше не надо.
Нам уже год доказывают, что впереди, буквально через пару лет, нас ждут вторые 2006-2008, а мы в 2001-м
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9365
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4202 раз.
Подякували: 2201 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1443144414451446
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1060, 1061, 1062
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
10614 690587
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 тра, 2019 19:30
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 180400
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 53566
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.