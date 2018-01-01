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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 26 тра, 2019 19:20
Faceless написав: Vlad442 написав: Faceless написав:
Ремонт за 50-70 кгрн? Это в каком году было?
Легкая косметика. Я приводил список работ. Думаете за 50-70 тыс этого не сделать?
Vlad442 написав:
Делать ремонт, в полноценном понимании этого слова, в вашем случае не стоит. Зачем вкладываться в хрущь? Я бы навел марафет, сделал легкую косметику. Поменял окна, кинул поверх старого самый дешевый линолеум, подклеил бы старые обои и покрасил поверх, покрасил двери, поставил бы современные плинтуса, поменял бы унитаз и смесители, сделал бы реставрацию ванны - напыляют новую эмаль. Самая дешевая кухня из Эпика и приличная бу печка. Минимум мебели. Лучше выкинуть старую и поставить минимум, чем пытаться сдать с мебелью прошлого века.
Не просто думаю, уверен. Даже если все эти работы сами бы делали.
И добавьте к работам, для большинства случаев, новую плитку в санузле, и возможно кухне, с кривой "лепниной" 80-х весь ваш марафет враз скатывается к уровню бабушатника
Ну...Ну вот что Вы делаете? Вы-же человека лишаете жизненных ориентиров.
Жизнь, где ремонт сводится к подклейке корюковских обоев с последующей покраской! Играла всеми красками, все удавалось.
А Вы одним своим постом все это разрушили.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 19:24
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Что-то похожее можно было сказать в 2012м году (и многие говорили, типа Тайлера, если помните такого). И каков результат? Выпрыгнув "панически" в 2012м можно было вытянуть сумму X. Выпрыгнув "панически" в 2015м можно было вытянуть сумму 0.70X. Если "панически" выпрыгивать сейчас - получим 0.4X. А что будет через 5 лет? Или, думаете, сегодня мы наблюдаем дно по советской вторичке?
Странные цифр. Особенно "0,4Х". Вы уверены, что владеет актуальной информацией о ценах на недвижимость?
Грустные цифры я бы сказал. Их же проверить легко. Берем за основу "3ку БПС", купленную за 110куе в 2013м. И смотрим, сколько, примерно, такая стоит сейчас.
Это юрина?
С залой?
Лучше не надо.
Нам уже год доказывают, что впереди, буквально через пару лет, нас ждут вторые 2006-2008, а мы в 2001-м
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Додано: Нед 26 тра, 2019 19:56
Vlad442 написав:
Мы говорим о косметике, поэтому какая замена плитки и переделка потолков? Все скромно, но чистенько. В лучшем случае швы затереть современной затиркой и потолок покрасить, хотя это и не обязательно.
Лень составлять смету. Как человек, недавно завершивший несколько ремонтов, не понимаю, что там может стоить больше. Даже 50-70 я привел с хорошим запасом для транжир.
Рабочему за 7 дней по 1-1,5 пусть будет 10 тыс. Краска 2 тыс. Линолеум 3 тыс. Окна плюс откосы 10, унитаз 1,5, смесители по 800, кухня 3, кухонный стол с табуретками 1,3, диван 5, шкаф 5, новая плита 3, холодильник какой-то был, но, пусть, бу плюс 3. Это если не выискивать самые дешевые варианты.
Вы точно уверены в этих цифрах? А то, вполне вероятно, мне в ближайшее время предстоит несколько ремонтов, жуть как не хочется в это ввязываться. В такие цифры даже и близко не надеюсь вписаться, притом что почти все планируется украинского производства.
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Natt
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Додано: Нед 26 тра, 2019 21:03
Natt написав: Vlad442 написав:
Мы говорим о косметике, поэтому какая замена плитки и переделка потолков? Все скромно, но чистенько. В лучшем случае швы затереть современной затиркой и потолок покрасить, хотя это и не обязательно.
Лень составлять смету. Как человек, недавно завершивший несколько ремонтов, не понимаю, что там может стоить больше. Даже 50-70 я привел с хорошим запасом для транжир.
Рабочему за 7 дней по 1-1,5 пусть будет 10 тыс. Краска 2 тыс. Линолеум 3 тыс. Окна плюс откосы 10, унитаз 1,5, смесители по 800, кухня 3, кухонный стол с табуретками 1,3, диван 5, шкаф 5, новая плита 3, холодильник какой-то был, но, пусть, бу плюс 3. Это если не выискивать самые дешевые варианты.
Вы точно уверены в этих цифрах? А то, вполне вероятно, мне в ближайшее время предстоит несколько ремонтов, жуть как не хочется в это ввязываться. В такие цифры даже и близко не надеюсь вписаться, притом что почти все планируется украинского производства.
Ремонт для себя и под аренду это две большие разницы. В первом случае все делаешь со знаком плюс - что там плюс 500 баксов, зато для себя любимого и навеки. И так на каждой позиции. Во втором со знаком минус - все равно убьют ироды, есть что-то подешевле?..
По факту что первое, что второе обеспечивает сопоставимый уровень долговечности и потребительских свойств.
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Vlad442
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Додано: Нед 26 тра, 2019 21:07
rjkz написав:
Ну...Ну вот что Вы делаете? Вы-же человека лишаете жизненных ориентиров.
Жизнь, где ремонт сводится к подклейке корюковских обоев с последующей покраской! Играла всеми красками, все удавалось.
А Вы одним своим постом все это разрушили.
Вы скатываетесь в троллинг. Если нечего сказать, умный человек промолчит, глупый уподобится Захарам(Франтам).
Я говорю это не для того, чтобы вас обидеть. Чтобы вы следили за собой и могли поддерживать достойный уровень дискуссии. Я верю, что ветка достойна большего.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 22:00
Прохожий написав: Gastarbaiter написав:Какие примеры?
Адреса, сметы, фото "до" и "после"
?
да спасибо
примеры вот этого: Нужно просто знать: что менять, а на что можно забить? Где копеечное вложение сразу бросается в глаза и позволяет просить больше за объект, а где вваленная 1000 дол. будет абсолютно незаметна
В 2000-х в течении 5-6 лет моя семья сменила несколько квартир. Так, что в паспорте уже последняя страница для прописки осталась. Все объекты были совкошлак. Ну не строили тогда в Донецке новых домов, разве что в центре с претензией на "элитность". Степень убитости отличалась от "требует легкой косметики" до "жили алкаши без света в санузле". Соответственно, и ремонты были разные. От легкого подкраса до капитального с засыпкой подвала и переносом стен. Также было 2-3 объекта под перепродажу. Т.е. бралась квартира за 15 тыс. у.е., за месяц делался марафет на 2-3 тысячи и продавалась за 20 (цены постоянно росли, так что цифры привел условные). Наиболее удачной была операция в результате которой 1к. превратилась в 2к. в сопоставимом состоянии и попутно был закрыт кредит на авто в пару тыс. у.е.
Что менять, а что оставить - индивидуально, в зависимости от объекта. Я уже писал про сантехнику: что можно поставить новую ванну за 500 дол., а можно за 150 дол. И эффект на стоимость будет почти одинаковый. Что можно оставить старые, но еще нормальные обои, но поставить новые дешевые двери взамен рассохшихся "бабушкиных" и получить эффект. И нет смысла под продажу или аренду делать, например, теплый пол или гидроизоляцию или выводить стены "в 0".
Востаннє редагувалось Gastarbaiter
в Нед 26 тра, 2019 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 22:04
LordEmerald написав: rjkz написав:
Хрущ непрерывно дешевеет, когда-то стоил 100 куе, потом 80, потом 50, сейчас 25-30. Что заставляет думать, что он начнет дорожать? Через несколько лет 20. За эти годы он принесет скажем 5-6 куе, но потребует таких-же вложений. Итого имеем на аренде навар с яиц и свежую копейку и потерю на стоимости ...эээ..."актива"
Скорее всего да, цена упадет. Но ведь вопрос в том, что и теперешний новострой вряд ли подорожает. Тут конечно есть поле для маневра, можно попытаться проанализировать и выбрать хорошую локацию. Но в нашей стране сложно что-либо просчитать. Опять же локацию совего хруща плохой не считаю. Да, это не центр, но метро рядом, да и вообще все что нужно. Подобный новострой за вменяемую цену еще поискать. Но старье оно и есть старье.
Если можно я вставлю свои 5 копеек, предлагаю следующую последовательность:
"хрущ" немедленно сливать, возможно трошки ниже рынка -> кеш в ячейку -> ждем дефолт / турбулентность -> откупаем новострой.
з.ы. если нужна прописка на это время, то можете за небольшую мзду порешать.
з.з.ы. если не уверены в первом действии последовательности, киньте монетку - сливать / не сливать. сам так делаю)))
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Додано: Нед 26 тра, 2019 22:07
change_pm написав: LordEmerald написав:
Скорее всего да, цена упадет. Но ведь вопрос в том, что и теперешний новострой вряд ли подорожает. Тут конечно есть поле для маневра, можно попытаться проанализировать и выбрать хорошую локацию. Но в нашей стране сложно что-либо просчитать. Опять же локацию совего хруща плохой не считаю. Да, это не центр, но метро рядом, да и вообще все что нужно. Подобный новострой за вменяемую цену еще поискать. Но старье оно и есть старье.
з.з.ы. если не уверены в первом действии последовательности, киньте монетку - сливать / не сливать. сам так делаю)))
Только так все жизненно важные решения и принимаются.
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airmax78
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Додано: Нед 26 тра, 2019 22:13
change_pm написав:
если не уверены в первом действии последовательности, киньте монетку - сливать / не сливать. сам так делаю)))
Если результат не устраивает, кидаете монетку еще раз?
Я, если не уверен, предлагаю скидку, если покупаю, или выставляю на продажу дорого, если продаю. Отдали со скидкой, покупаю. Не отдали, значит не судьба.
change_pm написав:
"хрущ" немедленно сливать
Вы исходите из того, что завтра все обвалится еще раз, "а если нет" (Слепаков).
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Vlad442
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Додано: Нед 26 тра, 2019 22:28
Vlad442 написав: rjkz написав:
Ну...Ну вот что Вы делаете? Вы-же человека лишаете жизненных ориентиров.
Жизнь, где ремонт сводится к подклейке корюковских обоев с последующей покраской! Играла всеми красками, все удавалось.
А Вы одним своим постом все это разрушили.
Вы скатываетесь в троллинг. Если нечего сказать, умный человек промолчит, глупый уподобится Захарам(Франтам).
Я говорю это не для того, чтобы вас обидеть. Чтобы вы следили за собой и могли поддерживать достойный уровень дискуссии. Я верю, что ветка достойна большего.
Так я пытаюсь. Но вы не слышите. Я сейчас делаю ремонт. Под аренду. По почти самому минимуму, но с таким расчетом, чтобы не вкладываться лет 10. Вы даже где-то цены приводите правдивые. Но к этим ценам еще туеву хучу чего надо добавлять. Мелочей. Но их много. И они потянут на много в сумме. А где-то брать САМОЕ дешевое - очень дорого. Типа экономии на электрике и сантехнике. Где-то лучше переплатить, но чтобы потом не пришлось переделывать. Где-то ПРИХОДИТСЯ переплачивать. Ремонтов без непредвиденных расходов, влетов и пройопов практически не бывает. Еще есть сопутствующие расходы и материалы, как-то - доставки, свой транспорт (у меня сейчас уходит где-то 4-6 кгрн в месяц на один только бензин, из них по объекту где-то половина), расходники, вывоз мусора и тд и тп.
Недавно приводил пример знакомых, которые вложили чуть меньше 80 кгрн в апгрейд арендного хруща, который итак был далеко не убитым.
При этом я скромно умалчиваю свое строительное образование, карьеру ИТР на стройках и опыт последних 2-х десятилетий в узкой теме, относящейся к отделке тоже.
Вообще,эта вся дискуссия" яйца ломанного не стоит"
(с). Коллега задал вопрос - или оставаться с совкошлаком или уходить в новострой, если оставаться со шлаком, то делать ремонт или нет, чтобы сдавать. Или закрыть на засов и окна досками заколотить?
Мнений и аргументов было высказано предостаточно. У каждого своя правда, но и инициатор спора - взрослый человек. Пусть думает и принимает решение.
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