Gastarbaiter написав:

Прохожий написав: Gastarbaiter написав: Какие примеры? Адреса, сметы, фото "до" и "после"? Адреса, сметы,

да спасибо

примеры вот этого:

Нужно просто знать: что менять, а на что можно забить? Где копеечное вложение сразу бросается в глаза и позволяет просить больше за объект, а где вваленная 1000 дол. будет абсолютно незаметна да спасибопримеры вот этого:Нужно просто знать: что менять, а на что можно забить? Где копеечное вложение сразу бросается в глаза и позволяет просить больше за объект, а где вваленная 1000 дол. будет абсолютно незаметна

В 2000-х в течении 5-6 лет моя семья сменила несколько квартир. Так, что в паспорте уже последняя страница для прописки осталась. Все объекты были совкошлак. Ну не строили тогда в Донецке новых домов, разве что в центре с претензией на "элитность". Степень убитости отличалась от "требует легкой косметики" до "жили алкаши без света в санузле". Соответственно, и ремонты были разные. От легкого подкраса до капитального с засыпкой подвала и переносом стен. Также было 2-3 объекта под перепродажу. Т.е. бралась квартира за 15 тыс. у.е., за месяц делался марафет на 2-3 тысячи и продавалась за 20 (цены постоянно росли, так что цифры привел условные). Наиболее удачной была операция в результате которой 1к. превратилась в 2к. в сопоставимом состоянии и попутно был закрыт кредит на авто в пару тыс. у.е.Что менять, а что оставить - индивидуально, в зависимости от объекта. Я уже писал про сантехнику: что можно поставить новую ванну за 500 дол., а можно за 150 дол. И эффект на стоимость будет почти одинаковый. Что можно оставить старые, но еще нормальные обои, но поставить новые дешевые двери взамен рассохшихся "бабушкиных" и получить эффект. И нет смысла под продажу или аренду делать, например, теплый пол или гидроизоляцию или выводить стены "в 0".