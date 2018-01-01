|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 26 тра, 2019 22:33
Gastarbaiter написав: Прохожий написав: Gastarbaiter написав:Какие примеры?
Адреса, сметы, фото "до" и "после"
?
да спасибо
примеры вот этого: Нужно просто знать: что менять, а на что можно забить? Где копеечное вложение сразу бросается в глаза и позволяет просить больше за объект, а где вваленная 1000 дол. будет абсолютно незаметна
В 2000-х в течении 5-6 лет моя семья сменила несколько квартир. Так, что в паспорте уже последняя страница для прописки осталась. Все объекты были совкошлак. Ну не строили тогда в Донецке новых домов, разве что в центре с претензией на "элитность". Степень убитости отличалась от "требует легкой косметики" до "жили алкаши без света в санузле". Соответственно, и ремонты были разные. От легкого подкраса до капитального с засыпкой подвала и переносом стен. Также было 2-3 объекта под перепродажу. Т.е. бралась квартира за 15 тыс. у.е., за месяц делался марафет на 2-3 тысячи и продавалась за 20 (цены постоянно росли, так что цифры привел условные). Наиболее удачной была операция в результате которой 1к. превратилась в 2к. в сопоставимом состоянии и попутно был закрыт кредит на авто в пару тыс. у.е.
Что менять, а что оставить - индивидуально, в зависимости от объекта. Я уже писал про сантехнику: что можно поставить новую ванну за 500 дол., а можно за 150 дол. И эффект на стоимость будет почти одинаковый. Что можно оставить старые, но еще нормальные обои, но поставить новые дешевые двери взамен рассохшихся "бабушкиных" и получить эффект. И нет смысла под продажу или аренду делать, например, теплый пол или гидроизоляцию или выводить стены "в 0".
Под перепродажу гидроизоляцию может и нет, а вот под аренду - ДА! Если арендаторы затопят соседей и слиняют, выбросят симку и лягут на дно, то разбираться придется арендодателю.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9368
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4202 раз.
- Подякували: 2201 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 26 тра, 2019 22:38
Vlad442 написав: change_pm написав:
если не уверены в первом действии последовательности, киньте монетку - сливать / не сливать. сам так делаю)))
Если результат не устраивает, кидаете монетку еще раз?
Я, если не уверен, предлагаю скидку, если покупаю, или выставляю на продажу дорого, если продаю. Отдали со скидкой, покупаю. Не отдали, значит не судьба.
Вы исходите из того, что завтра все обвалится еще раз, "а если нет" (Слепаков)
change_pm написав:
"хрущ" немедленно сливать
.
Мотивируйте свой оптимизм!
Я кроме ВДРУГ (а не ВДРУГ - нет оснований) появления доступной ипотеки - не вижу поводов для оптимизма.
Пессимист - это хорошо информированный оптимист.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9368
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4202 раз.
- Подякували: 2201 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 26 тра, 2019 22:40
Vlad442 написав: change_pm написав:
если не уверены в первом действии последовательности, киньте монетку - сливать / не сливать. сам так делаю)))
Если результат не устраивает, кидаете монетку еще раз?
Я, если не уверен, предлагаю скидку, если покупаю, или выставляю на продажу дорого, если продаю. Отдали со скидкой, покупаю. Не отдали, значит не судьба.
change_pm написав:
"хрущ" немедленно сливать
Вы исходите из того, что завтра все обвалится еще раз, "а если нет" (Слепаков).
Кидаю монетку раз 10, но чаще всего она как бы отзеркаливает уже до этого принятое решение. Вы по-моему когда-то думали между Эврикой и Воздухофлотским, так вот я бы после всех калькуляций еще и монетку бы подбросил.
Я исхожу из того, что в краткосроке нас ждет турбулентность и есть возможность улучшить качество актива человеку. Но все равно ему принимать решение.
Лично у меня только новострой, один совсем недавно сдан, озабочен будущим ремонтом. Больше инвестировать в Украине желания нет)))
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 365
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|