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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 26 тра, 2019 22:33
Gastarbaiter написав: Прохожий написав: Gastarbaiter написав:Какие примеры?
Адреса, сметы, фото "до" и "после"
?
да спасибо
примеры вот этого: Нужно просто знать: что менять, а на что можно забить? Где копеечное вложение сразу бросается в глаза и позволяет просить больше за объект, а где вваленная 1000 дол. будет абсолютно незаметна
В 2000-х в течении 5-6 лет моя семья сменила несколько квартир. Так, что в паспорте уже последняя страница для прописки осталась. Все объекты были совкошлак. Ну не строили тогда в Донецке новых домов, разве что в центре с претензией на "элитность". Степень убитости отличалась от "требует легкой косметики" до "жили алкаши без света в санузле". Соответственно, и ремонты были разные. От легкого подкраса до капитального с засыпкой подвала и переносом стен. Также было 2-3 объекта под перепродажу. Т.е. бралась квартира за 15 тыс. у.е., за месяц делался марафет на 2-3 тысячи и продавалась за 20 (цены постоянно росли, так что цифры привел условные). Наиболее удачной была операция в результате которой 1к. превратилась в 2к. в сопоставимом состоянии и попутно был закрыт кредит на авто в пару тыс. у.е.
Что менять, а что оставить - индивидуально, в зависимости от объекта. Я уже писал про сантехнику: что можно поставить новую ванну за 500 дол., а можно за 150 дол. И эффект на стоимость будет почти одинаковый. Что можно оставить старые, но еще нормальные обои, но поставить новые дешевые двери взамен рассохшихся "бабушкиных" и получить эффект. И нет смысла под продажу или аренду делать, например, теплый пол или гидроизоляцию или выводить стены "в 0".
Под перепродажу гидроизоляцию может и нет, а вот под аренду - ДА! Если арендаторы затопят соседей и слиняют, выбросят симку и лягут на дно, то разбираться придется арендодателю.
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rjkz
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Додано: Нед 26 тра, 2019 22:38
Vlad442 написав: change_pm написав:
если не уверены в первом действии последовательности, киньте монетку - сливать / не сливать. сам так делаю)))
Если результат не устраивает, кидаете монетку еще раз?
Я, если не уверен, предлагаю скидку, если покупаю, или выставляю на продажу дорого, если продаю. Отдали со скидкой, покупаю. Не отдали, значит не судьба.
Вы исходите из того, что завтра все обвалится еще раз, "а если нет" (Слепаков)
change_pm написав:
"хрущ" немедленно сливать
.
Мотивируйте свой оптимизм!
Я кроме ВДРУГ (а не ВДРУГ - нет оснований) появления доступной ипотеки - не вижу поводов для оптимизма.
Пессимист - это хорошо информированный оптимист.
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2
Додано: Нед 26 тра, 2019 22:40
Vlad442 написав: change_pm написав:
если не уверены в первом действии последовательности, киньте монетку - сливать / не сливать. сам так делаю)))
Если результат не устраивает, кидаете монетку еще раз?
Я, если не уверен, предлагаю скидку, если покупаю, или выставляю на продажу дорого, если продаю. Отдали со скидкой, покупаю. Не отдали, значит не судьба.
change_pm написав:
"хрущ" немедленно сливать
Вы исходите из того, что завтра все обвалится еще раз, "а если нет" (Слепаков).
Кидаю монетку раз 10, но чаще всего она как бы отзеркаливает уже до этого принятое решение. Вы по-моему когда-то думали между Эврикой и Воздухофлотским, так вот я бы после всех калькуляций еще и монетку бы подбросил.
Я исхожу из того, что в краткосроке нас ждет турбулентность и есть возможность улучшить качество актива человеку. Но все равно ему принимать решение.
Лично у меня только новострой, один совсем недавно сдан, озабочен будущим ремонтом. Больше инвестировать в Украине желания нет)))
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change_pm
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Додано: Нед 26 тра, 2019 23:01
Можно не монетку (все-таки 21й век на дворе). Есть куча приложений для смартфона для десижн мейкинга в условиях полной неопределенность. Типа Dice-ider и т.п.
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airmax78
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Додано: Нед 26 тра, 2019 23:31
На самом деле очень интересная и полезная дискуссия, даже не ожидал. Всем спасибо за участие. Решения пока не принял, но склоняюсь к ремонту и последующей аренде старья. Просто потому что покупка -продажа займет больше времени, ну и чем больше пытаюсь анализировать, тем больше кажется что падение цен на жилье в Киеве неизбежно.
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LordEmerald
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Додано: Пон 27 тра, 2019 00:37
Vlad442 написав: Faceless написав: Vlad442 написав:
4674449:Faceless"]Ремонт за 50-70 кгрн? Это в каком году было?
Легкая косметика. Я приводил список работ. Думаете за 50-70 тыс этого не сделать?
[quote="4673782:Vlad442 написав:Делать ремонт, в полноценном понимании этого слова, в вашем случае не стоит. Зачем вкладываться в хрущь? Я бы навел марафет, сделал легкую косметику. Поменял окна, кинул поверх старого самый дешевый линолеум, подклеил бы старые обои и покрасил поверх, покрасил двери, поставил бы современные плинтуса, поменял бы унитаз и смесители, сделал бы реставрацию ванны - напыляют новую эмаль. Самая дешевая кухня из Эпика и приличная бу печка. Минимум мебели. Лучше выкинуть старую и поставить минимум, чем пытаться сдать с мебелью прошлого века.
Не просто думаю, уверен. Даже если все эти работы сами бы делали.
И добавьте к работам, для большинства случаев, новую плитку в санузле, и возможно кухне, с кривой "лепниной" 80-х весь ваш марафет враз скатывается к уровню бабушатника
Мы говорим о косметике, поэтому какая замена плитки и переделка потолков? Все скромно, но чистенько. В лучшем случае швы затереть современной затиркой и потолок покрасить, хотя это и не обязательно.
Лень составлять смету. Как человек, недавно завершивший несколько ремонтов, не понимаю, что там может стоить больше. Даже 50-70 я привел с хорошим запасом для транжир.
Рабочему за 7 дней по 1-1,5 пусть будет 10 тыс. Краска 2 тыс. Линолеум 3 тыс. Окна плюс откосы 10, унитаз 1,5, смесители по 800, кухня 3, кухонный стол с табуретками 1,3, диван 5, шкаф 5, новая плита 3, холодильник какой-то был, но, пусть, бу плюс 3. Это если не выискивать самые дешевые варианты.[/quote]
Если там будет сорокалетняя кривая плитка с чёрными швами с грибком, то вся ваша косметика просто обнуляется.
На аренду техника и мебель должны быть не столько самыми дешёвыми, сколько надёжными и вандалоустойчивыми. Чтобы эта ваша кухня за 3к не рассыпалась за год.
Если на кривом потолке побелка времен Брежнева - его тоже придётся приводить в человеческий вид. Особенно если там курильщики жили до этого.
К унитазу в санузел скорее всего ещё и новый умывальник, тумбочка/шкафчики/полочки и зеркало.
Бойлер в наше время это практически маст хев, разве что в хруще может быть проблема с местом, арендаторам он важен и в плане экономии на коммуналке и независимости от регулярных ремонтов, испытаний и прочих катастроф с ГВС.
Стиралки в вашем прайсе не видно. Опрометчиво, без неё никак.
Если у квартиры есть балкон, то это практически наверняка остекление и утепление, пусть и похабно-халтурно, и какое-никакое приведение его к приличном виду, та же плитка.
И это все ещё речь о простой косметике, чтобы привести к товарному виду и состоянию, пригодному для жизни.
А вкинуть в бабушатник 50-70к по вашей схеме - на выходе все тот же бабушатник. Арендатор даже не заметит, что квартира чем-то отличается от состояния до этой вашей "косметики".
Ах, да. Чуть не забыл. Что предполагается делать с межкомнатными дверьми, дверьми в санузел (двумя, если раздельный), с историческими слоями краски, перекошенными, которые в принципе часто и не закрываются? Так и оставите?
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Faceless
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