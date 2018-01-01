Додано: Пон 27 тра, 2019 00:37

Vlad442 написав: Faceless написав: Vlad442 написав: 4674449:Faceless"]Ремонт за 50-70 кгрн? Это в каком году было?

Легкая косметика. Я приводил список работ. Думаете за 50-70 тыс этого не сделать?

[quote="4673782:Vlad442 написав:Делать ремонт, в полноценном понимании этого слова, в вашем случае не стоит. Зачем вкладываться в хрущь? Я бы навел марафет, сделал легкую косметику. Поменял окна, кинул поверх старого самый дешевый линолеум, подклеил бы старые обои и покрасил поверх, покрасил двери, поставил бы современные плинтуса, поменял бы унитаз и смесители, сделал бы реставрацию ванны - напыляют новую эмаль. Самая дешевая кухня из Эпика и приличная бу печка. Минимум мебели. Лучше выкинуть старую и поставить минимум, чем пытаться сдать с мебелью прошлого века. Легкая косметика. Я приводил список работ. Думаете за 50-70 тыс этого не сделать?[quote="4673782:Vlad442 написав:Делать ремонт, в полноценном понимании этого слова, в вашем случае не стоит. Зачем вкладываться в хрущь? Я бы навел марафет, сделал легкую косметику. Поменял окна, кинул поверх старого самый дешевый линолеум, подклеил бы старые обои и покрасил поверх, покрасил двери, поставил бы современные плинтуса, поменял бы унитаз и смесители, сделал бы реставрацию ванны - напыляют новую эмаль. Самая дешевая кухня из Эпика и приличная бу печка. Минимум мебели. Лучше выкинуть старую и поставить минимум, чем пытаться сдать с мебелью прошлого века.

Не просто думаю, уверен. Даже если все эти работы сами бы делали.

И добавьте к работам, для большинства случаев, новую плитку в санузле, и возможно кухне, с кривой "лепниной" 80-х весь ваш марафет враз скатывается к уровню бабушатника Не просто думаю, уверен. Даже если все эти работы сами бы делали.И добавьте к работам, для большинства случаев, новую плитку в санузле, и возможно кухне, с кривой "лепниной" 80-х весь ваш марафет враз скатывается к уровню бабушатника

Мы говорим о косметике, поэтому какая замена плитки и переделка потолков? Все скромно, но чистенько. В лучшем случае швы затереть современной затиркой и потолок покрасить, хотя это и не обязательно.Лень составлять смету. Как человек, недавно завершивший несколько ремонтов, не понимаю, что там может стоить больше. Даже 50-70 я привел с хорошим запасом для транжир.Рабочему за 7 дней по 1-1,5 пусть будет 10 тыс. Краска 2 тыс. Линолеум 3 тыс. Окна плюс откосы 10, унитаз 1,5, смесители по 800, кухня 3, кухонный стол с табуретками 1,3, диван 5, шкаф 5, новая плита 3, холодильник какой-то был, но, пусть, бу плюс 3. Это если не выискивать самые дешевые варианты.[/quote]Если там будет сорокалетняя кривая плитка с чёрными швами с грибком, то вся ваша косметика просто обнуляется.На аренду техника и мебель должны быть не столько самыми дешёвыми, сколько надёжными и вандалоустойчивыми. Чтобы эта ваша кухня за 3к не рассыпалась за год.Если на кривом потолке побелка времен Брежнева - его тоже придётся приводить в человеческий вид. Особенно если там курильщики жили до этого.К унитазу в санузел скорее всего ещё и новый умывальник, тумбочка/шкафчики/полочки и зеркало.Бойлер в наше время это практически маст хев, разве что в хруще может быть проблема с местом, арендаторам он важен и в плане экономии на коммуналке и независимости от регулярных ремонтов, испытаний и прочих катастроф с ГВС.Стиралки в вашем прайсе не видно. Опрометчиво, без неё никак.Если у квартиры есть балкон, то это практически наверняка остекление и утепление, пусть и похабно-халтурно, и какое-никакое приведение его к приличном виду, та же плитка.И это все ещё речь о простой косметике, чтобы привести к товарному виду и состоянию, пригодному для жизни.А вкинуть в бабушатник 50-70к по вашей схеме - на выходе все тот же бабушатник. Арендатор даже не заметит, что квартира чем-то отличается от состояния до этой вашей "косметики".Ах, да. Чуть не забыл. Что предполагается делать с межкомнатными дверьми, дверьми в санузел (двумя, если раздельный), с историческими слоями краски, перекошенными, которые в принципе часто и не закрываются? Так и оставите?