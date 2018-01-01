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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1445144614471448

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.6 5 39
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
3
В межах -5 - +5%
8%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
6
Знизилися на 26 - 50%
46%
18
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:18

  airmax78 написав:Чтооо???!!! Продажа/покупка займет больше времени чем ремонт? При этом
склоняюсь к ремонту и последующей аренде старья ... чем больше пытаюсь анализировать, тем больше кажется что падение цен на жилье в Киеве неизбежно
... Где логика?
Сливать старье и просто сидеть на деньгах, если верите, что цены упадут.

Человеку нужна в собственности квартира для своих целей. Может для налоговой с своей стране хочет оставаться резидентом Украины и наличие жилья ему в этом помогает. Продавать покупать новое с вложением денег не хочет. Чтобы стояла закрытой не хочет. Вкладываться в длинный и дорогостоящий ремонт в хруще, чтобы получать на тысячу больше не хочет. Сдавать маргиналам в нежилом состоянии не хочет.
Вариантов остается не много.
Vlad442
 
Повідомлень: 5484
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 829 раз.
 
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  #<1 ... 1445144614471448
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