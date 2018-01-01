airmax78 написав:Чтооо???!!! Продажа/покупка займет больше времени чем ремонт? При этом... Где логика?склоняюсь к ремонту и последующей аренде старья ... чем больше пытаюсь анализировать, тем больше кажется что падение цен на жилье в Киеве неизбежно
Сливать старье и просто сидеть на деньгах, если верите, что цены упадут.
Человеку нужна в собственности квартира для своих целей. Может для налоговой с своей стране хочет оставаться резидентом Украины и наличие жилья ему в этом помогает. Продавать покупать новое с вложением денег не хочет. Чтобы стояла закрытой не хочет. Вкладываться в длинный и дорогостоящий ремонт в хруще, чтобы получать на тысячу больше не хочет. Сдавать маргиналам в нежилом состоянии не хочет.
Вариантов остается не много.