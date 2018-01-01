Додано: Пон 27 тра, 2019 09:14

Faceless написав: И это все ещё речь о простой косметике, чтобы привести к товарному виду и состоянию, пригодному для жизни.

А вкинуть в бабушатник 50-70к по вашей схеме - на выходе все тот же бабушатник. Арендатор даже не заметит, что квартира чем-то отличается от состояния до этой вашей "косметики". И это все ещё речь о простой косметике, чтобы привести к товарному виду и состоянию, пригодному для жизни.А вкинуть в бабушатник 50-70к по вашей схеме - на выходе все тот же бабушатник. Арендатор даже не заметит, что квартира чем-то отличается от состояния до этой вашей "косметики".

Я сразу написал список работ и примерный ценник. Вы сказали, что это не реально на основании того, что сами добавили в смету еще множество ненужных вещей и свели ситуацию к полноценному ремонту, додумав, фактически, мой пост.Представьте, вам дают тряпку и говорят "нужно выдраить эту квартиру, чтобы она выглядела как после последнего ремонта в конце 70-х". Вы говорите "проще закрасить, чем отмыть", вам дают 50-70 тыс гривен на краску. На выходе вы получаете тот же самый советский ремонт, но. Далее мы идем к основам маркетинга - нужно понимать потребности людей. Что им на самом деле нужно, а не что они декларируют. Им не нужна плитка современного размера или натяжной потолок, им нужно приятное жилое состояние, чтобы было чисто, чтобы ничего не вызывало брезгливости. Если проводить аналогию с машинами, то люди считают девятку развалюхой не потому, что она сильно устарела технически, а потому что до наших дней дожили дребезжащие старые развалюхи. Если где-то найти новую, с блестящей краской и нулевым пробегом, то эти же люди без отторжения возьмут недорого ее напрокат.