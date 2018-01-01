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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 27 тра, 2019 09:14
Faceless написав:
И это все ещё речь о простой косметике, чтобы привести к товарному виду и состоянию, пригодному для жизни.
А вкинуть в бабушатник 50-70к по вашей схеме - на выходе все тот же бабушатник. Арендатор даже не заметит, что квартира чем-то отличается от состояния до этой вашей "косметики".
Я сразу написал список работ и примерный ценник. Вы сказали, что это не реально на основании того, что сами добавили в смету еще множество ненужных вещей и свели ситуацию к полноценному ремонту, додумав, фактически, мой пост.
Представьте, вам дают тряпку и говорят "нужно выдраить эту квартиру, чтобы она выглядела как после последнего ремонта в конце 70-х". Вы говорите "проще закрасить, чем отмыть", вам дают 50-70 тыс гривен на краску. На выходе вы получаете тот же самый советский ремонт, но чистый и свежий
. Далее мы идем к основам маркетинга - нужно понимать потребности людей. Что им на самом деле нужно, а не что они декларируют. Им не нужна плитка современного размера или натяжной потолок, им нужно приятное жилое состояние, чтобы было чисто, чтобы ничего не вызывало брезгливости. Если проводить аналогию с машинами, то люди считают девятку развалюхой не потому, что она сильно устарела технически, а потому что до наших дней дожили дребезжащие старые развалюхи. Если где-то найти новую, с блестящей краской и нулевым пробегом, то эти же люди без отторжения возьмут недорого ее напрокат.
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Vlad442
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Додано: Пон 27 тра, 2019 09:18
airmax78 написав:
Чтооо???!!! Продажа/покупка займет больше времени чем ремонт? При этом
склоняюсь к ремонту и последующей аренде старья ... чем больше пытаюсь анализировать, тем больше кажется что падение цен на жилье в Киеве неизбежно
... Где логика?
Сливать старье и просто сидеть на деньгах, если верите, что цены упадут.
Человеку нужна в собственности квартира для своих целей. Может для налоговой с своей стране хочет оставаться резидентом Украины и наличие жилья ему в этом помогает. Продавать покупать новое с вложением денег не хочет. Чтобы стояла закрытой не хочет. Вкладываться в длинный и дорогостоящий ремонт в хруще, чтобы получать на тысячу больше не хочет. Сдавать маргиналам в нежилом состоянии не хочет.
Вариантов остается не много.
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Vlad442
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Додано: Пон 27 тра, 2019 10:13
Vlad442 написав: Faceless написав:
И это все ещё речь о простой косметике, чтобы привести к товарному виду и состоянию, пригодному для жизни.
А вкинуть в бабушатник 50-70к по вашей схеме - на выходе все тот же бабушатник. Арендатор даже не заметит, что квартира чем-то отличается от состояния до этой вашей "косметики".
Я сразу написал список работ и примерный ценник. Вы сказали, что это не реально на основании того, что сами добавили в смету еще множество ненужных вещей и свели ситуацию к полноценному ремонту, додумав, фактически, мой пост.
Представьте, вам дают тряпку и говорят "нужно выдраить эту квартиру, чтобы она выглядела как после последнего ремонта в конце 70-х". Вы говорите "проще закрасить, чем отмыть", вам дают 50-70 тыс гривен на краску. На выходе вы получаете тот же самый советский ремонт, но чистый и свежий
. Далее мы идем к основам маркетинга - нужно понимать потребности людей. Что им на самом деле нужно, а не что они декларируют. Им не нужна плитка современного размера или натяжной потолок, им нужно приятное жилое состояние, чтобы было чисто, чтобы ничего не вызывало брезгливости. Если проводить аналогию с машинами, то люди считают девятку развалюхой не потому, что она сильно устарела технически, а потому что до наших дней дожили дребезжащие старые развалюхи. Если где-то найти новую, с блестящей краской и нулевым пробегом, то эти же люди без отторжения возьмут недорого ее напрокат.
Первое, что я хотел донести - не будет он "чистый и свежий", ну никак.
Покрашенные обойки (возможно даже, что их там слоя три), линолеум, облезлые кривые двери с пятью слоями краски - не создадут машину времени. И это не косметический ремонт. Кривая противная плитка с грибком таковой и останется. Марафета не будет. Вы же заявляли, что за эти деньги сделаете косметический ремонт. Увы, нет.
Потому эти вброшенные 50-70кгрн не возымеют эффекта, квартира была и останется бабушатником.
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Faceless
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Додано: Пон 27 тра, 2019 10:45
Faceless написав: Vlad442 написав: Faceless написав:
И это все ещё речь о простой косметике, чтобы привести к товарному виду и состоянию, пригодному для жизни.
А вкинуть в бабушатник 50-70к по вашей схеме - на выходе все тот же бабушатник. Арендатор даже не заметит, что квартира чем-то отличается от состояния до этой вашей "косметики".
Я сразу написал список работ и примерный ценник. Вы сказали, что это не реально на основании того, что сами добавили в смету еще множество ненужных вещей и свели ситуацию к полноценному ремонту, додумав, фактически, мой пост.
Представьте, вам дают тряпку и говорят "нужно выдраить эту квартиру, чтобы она выглядела как после последнего ремонта в конце 70-х". Вы говорите "проще закрасить, чем отмыть", вам дают 50-70 тыс гривен на краску. На выходе вы получаете тот же самый советский ремонт, но чистый и свежий
. Далее мы идем к основам маркетинга - нужно понимать потребности людей. Что им на самом деле нужно, а не что они декларируют. Им не нужна плитка современного размера или натяжной потолок, им нужно приятное жилое состояние, чтобы было чисто, чтобы ничего не вызывало брезгливости. Если проводить аналогию с машинами, то люди считают девятку развалюхой не потому, что она сильно устарела технически, а потому что до наших дней дожили дребезжащие старые развалюхи. Если где-то найти новую, с блестящей краской и нулевым пробегом, то эти же люди без отторжения возьмут недорого ее напрокат.
Первое, что я хотел донести - не будет он "чистый и свежий", ну никак. Покрашенные обойки (возможно даже, что их там слоя три)
, линолеум, облезлые кривые двери с пятью слоями краски - не создадут машину времени. И это не косметический ремонт. Кривая противная плитка с грибком таковой и останется. Марафета не будет. Вы же заявляли, что за эти деньги сделаете косметический ремонт. Увы, нет.
Потому эти вброшенные 50-70кгрн не возымеют эффекта, квартира была и останется бабушатником.
Это кто такое насоветовал , как можно покрасить старые советские обои водоэмульсионкой ? Не , ну покрасить то можно а какой будет результат?
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Vadim V
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Додано: Пон 27 тра, 2019 11:18
Vadim V написав:
Это кто такое насоветовал , как можно покрасить старые советские обои водоэмульсионкой ? Не , ну покрасить то можно а какой будет результат?
У Влада уточните
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Faceless
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Додано: Пон 27 тра, 2019 11:50
Почему здесь крутится такое мнение, что дешево старый хрущ можно сдать только маргинал или пьяным строителям или бомжам? У вас есть данные (желательно лично собранные) с рынка?
Я не проверял (от того и не уверен), но думаю найдутся люди, что и приличные и хотят дешево.
Пусть зачинщик дискуссии сам скажет сколько готов на ремонт вложится и будет ли он в этот момент присутствовать в Киеве
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b3320413
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Додано: Пон 27 тра, 2019 12:01
b3320413 написав:
Почему здесь крутится такое мнение, что дешево старый хрущ можно сдать только маргинал или пьяным строителям или бомжам?
Убитый старый хрущь из под бабушки. Нежилове состояние.
Хрущь в прилияном состоянии, если не последний этаж, вполне найдет своего арендатора.
Faceless написав:
Первое, что я хотел донести - не будет он "чистый и свежий", ну никак.
Он будет в жилом состоянии и не вызывать отвращения. По поводу кривой плитки и т. п., не факт, что снявшие его люди живут на своей малой родине в квартире с современным ремонтом. Вам она будет резать глаз, им нет.
Vadim V написав:
Это кто такое насоветовал , как можно покрасить старые советские обои водоэмульсионкой ? Не , ну покрасить то можно а какой будет результат?
Однажды такое видел. Выглядит чистенько. Дешевле и быстрей, чем переклеивать. Задача стоит как за минимальные деньги привести квартиру в жилое состояние и сдать по рынку, а не удовлетворить вкусы взыскательной публики в попытке выжать лишнюю тысячу.
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Vlad442
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