Додано: Пон 27 тра, 2019 14:35

Vlad442 написав: Faceless написав: И это все ещё речь о простой косметике, чтобы привести к товарному виду и состоянию, пригодному для жизни.

А вкинуть в бабушатник 50-70к по вашей схеме - на выходе все тот же бабушатник. Арендатор даже не заметит, что квартира чем-то отличается от состояния до этой вашей "косметики". И это все ещё речь о простой косметике, чтобы привести к товарному виду и состоянию, пригодному для жизни.А вкинуть в бабушатник 50-70к по вашей схеме - на выходе все тот же бабушатник. Арендатор даже не заметит, что квартира чем-то отличается от состояния до этой вашей "косметики".

Я сразу написал список работ и примерный ценник. Вы сказали, что это не реально на основании того, что сами добавили в смету еще множество ненужных вещей и свели ситуацию к полноценному ремонту, додумав, фактически, мой пост.

Представьте, вам дают тряпку и говорят "нужно выдраить эту квартиру, чтобы она выглядела как после последнего ремонта в конце 70-х". Вы говорите "проще закрасить, чем отмыть", вам дают 50-70 тыс гривен на краску. На выходе вы получаете тот же самый советский ремонт, но чистый и свежий. Далее мы идем к основам маркетинга - нужно понимать потребности людей. Что им на самом деле нужно, а не что они декларируют. Им не нужна плитка современного размера или натяжной потолок, им нужно приятное жилое состояние, чтобы было чисто, чтобы ничего не вызывало брезгливости. Если проводить аналогию с машинами, то люди считают девятку развалюхой не потому, что она сильно устарела технически, а потому что до наших дней дожили дребезжащие старые развалюхи. Если где-то найти новую, с блестящей краской и нулевым пробегом, то эти же люди без отторжения возьмут недорого ее напрокат. Я сразу написал список работ и примерный ценник. Вы сказали, что это не реально на основании того, что сами добавили в смету еще множество ненужных вещей и свели ситуацию к полноценному ремонту, додумав, фактически, мой пост.Представьте, вам дают тряпку и говорят "нужно выдраить эту квартиру, чтобы она выглядела как после последнего ремонта в конце 70-х". Вы говорите "проще закрасить, чем отмыть", вам дают 50-70 тыс гривен на краску. На выходе вы получаете тот же самый советский ремонт, но. Далее мы идем к основам маркетинга - нужно понимать потребности людей. Что им на самом деле нужно, а не что они декларируют. Им не нужна плитка современного размера или натяжной потолок, им нужно приятное жилое состояние, чтобы было чисто, чтобы ничего не вызывало брезгливости. Если проводить аналогию с машинами, то люди считают девятку развалюхой не потому, что она сильно устарела технически, а потому что до наших дней дожили дребезжащие старые развалюхи. Если где-то найти новую, с блестящей краской и нулевым пробегом, то эти же люди без отторжения возьмут недорого ее напрокат.

А если найти Паккард 1938 года (был такой у друга моего отца) или Хорьх с нулевым пробегом в заводской краске (то есть с консервации), то стоить он будет 100500 тыщ баксов.Поэтому такой чисто умозрительный случай не имеет смысл брать в пример.Нет девяток с нулевым пробегом и не гнилых. Я 20 лет назад себе искал девятку - убедился - все гнилое. В результате купил оцинкованного француза. Да, это резвая машинка, но живых не осталось. А восстановить старую будет дороже чем будет стоить восстановленная.Ладно, раз пьянка продолжается, вопрос к инициатору столь бурного спора -Что в кухне и санузле? ибо именно эти 2 помещения потянут максимально сил и денег, а не подклейка корюковских обоек, которые еще надо где-то найти.Я недавно общался с одними людьми, они сдали квартиру в одной развитой стране и переехали в другую развитую. Сейчас хотят продать, потому что квартиру "убили". Причем "убили" - это не конкретно, а чисто эмоционально. Может там все обошлось бы баксов в тыщи 2 все привести в порядок и сдавать дальше. Ценник аренды - 1+ куе (хотя, учитывая, что знакомые не имеют опыта и не очень практичные люди, возможно, это ниже рынка), падения цен на недвигу там не было никогда, даже в 2008 году, только рост. И вот, хотят продать "потому что убили", но это составило менее 20% (я так думаю, у нас это было-бы намного дешевле, но там все дорого) того, что за год принесла хата и на фоне постоянного роста ценника. Вот это интересно.