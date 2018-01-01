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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1447144814491450>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.7 5 40
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
3
В межах -5 - +5%
8%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
6
Знизилися на 26 - 50%
48%
19
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:35

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:И это все ещё речь о простой косметике, чтобы привести к товарному виду и состоянию, пригодному для жизни.
А вкинуть в бабушатник 50-70к по вашей схеме - на выходе все тот же бабушатник. Арендатор даже не заметит, что квартира чем-то отличается от состояния до этой вашей "косметики".

Я сразу написал список работ и примерный ценник. Вы сказали, что это не реально на основании того, что сами добавили в смету еще множество ненужных вещей и свели ситуацию к полноценному ремонту, додумав, фактически, мой пост.
Представьте, вам дают тряпку и говорят "нужно выдраить эту квартиру, чтобы она выглядела как после последнего ремонта в конце 70-х". Вы говорите "проще закрасить, чем отмыть", вам дают 50-70 тыс гривен на краску. На выходе вы получаете тот же самый советский ремонт, но чистый и свежий. Далее мы идем к основам маркетинга - нужно понимать потребности людей. Что им на самом деле нужно, а не что они декларируют. Им не нужна плитка современного размера или натяжной потолок, им нужно приятное жилое состояние, чтобы было чисто, чтобы ничего не вызывало брезгливости. Если проводить аналогию с машинами, то люди считают девятку развалюхой не потому, что она сильно устарела технически, а потому что до наших дней дожили дребезжащие старые развалюхи. Если где-то найти новую, с блестящей краской и нулевым пробегом, то эти же люди без отторжения возьмут недорого ее напрокат.


А если найти Паккард 1938 года (был такой у друга моего отца) или Хорьх с нулевым пробегом в заводской краске (то есть с консервации), то стоить он будет 100500 тыщ баксов.
Поэтому такой чисто умозрительный случай не имеет смысл брать в пример.
Нет девяток с нулевым пробегом и не гнилых. Я 20 лет назад себе искал девятку - убедился - все гнилое. В результате купил оцинкованного француза. Да, это резвая машинка, но живых не осталось. А восстановить старую будет дороже чем будет стоить восстановленная.
Ладно, раз пьянка продолжается, вопрос к инициатору столь бурного спора - НАСКОЛЬКО убита квартира? Что в кухне и санузле? ибо именно эти 2 помещения потянут максимально сил и денег, а не подклейка корюковских обоек, которые еще надо где-то найти.
Я недавно общался с одними людьми, они сдали квартиру в одной развитой стране и переехали в другую развитую. Сейчас хотят продать, потому что квартиру "убили". Причем "убили" - это не конкретно, а чисто эмоционально. Может там все обошлось бы баксов в тыщи 2 все привести в порядок и сдавать дальше. Ценник аренды - 1+ куе (хотя, учитывая, что знакомые не имеют опыта и не очень практичные люди, возможно, это ниже рынка), падения цен на недвигу там не было никогда, даже в 2008 году, только рост. И вот, хотят продать "потому что убили", но это составило менее 20% (я так думаю, у нас это было-бы намного дешевле, но там все дорого) того, что за год принесла хата и на фоне постоянного роста ценника. Вот это интересно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:39

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Чтооо???!!! Продажа/покупка займет больше времени чем ремонт? При этом
склоняюсь к ремонту и последующей аренде старья ... чем больше пытаюсь анализировать, тем больше кажется что падение цен на жилье в Киеве неизбежно
... Где логика?
Сливать старье и просто сидеть на деньгах, если верите, что цены упадут.

Человеку нужна в собственности квартира для своих целей. Может для налоговой с своей стране хочет оставаться резидентом Украины и наличие жилья ему в этом помогает. Продавать покупать новое с вложением денег не хочет. Чтобы стояла закрытой не хочет. Вкладываться в длинный и дорогостоящий ремонт в хруще, чтобы получать на тысячу больше не хочет. Сдавать маргиналам в нежилом состоянии не хочет.
Вариантов остается не много.


Пардон, очень интересует вопрос (буквально сейчас делаю операцию с недвигой с нерезидентом) - разве наличие недвиги позволяет сохранить резидентство Украины, если человек является резидентом другой страны (украинское гражданство есть) и постоянно проживает за пределами Украины?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:41

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Можно не монетку (все-таки 21й век на дворе). Есть куча приложений для смартфона для десижн мейкинга в условиях полной неопределенность. Типа Dice-ider и т.п.


Смартфон подбрасывать?
Экран побить можно. :lol:

Dice-ider - это абсолютно гениальное приложение для принятия сложных решений из не более 6 вариантов. Лучшее аналитическое приложение. Всякие Crystall Ball и прочие нервно курят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:44

  Faceless написав:
Vlad442 написав:
  Faceless написав:И это все ещё речь о простой косметике, чтобы привести к товарному виду и состоянию, пригодному для жизни.
А вкинуть в бабушатник 50-70к по вашей схеме - на выходе все тот же бабушатник. Арендатор даже не заметит, что квартира чем-то отличается от состояния до этой вашей "косметики".

Я сразу написал список работ и примерный ценник. Вы сказали, что это не реально на основании того, что сами добавили в смету еще множество ненужных вещей и свели ситуацию к полноценному ремонту, додумав, фактически, мой пост.
Представьте, вам дают тряпку и говорят "нужно выдраить эту квартиру, чтобы она выглядела как после последнего ремонта в конце 70-х". Вы говорите "проще закрасить, чем отмыть", вам дают 50-70 тыс гривен на краску. На выходе вы получаете тот же самый советский ремонт, но чистый и свежий. Далее мы идем к основам маркетинга - нужно понимать потребности людей. Что им на самом деле нужно, а не что они декларируют. Им не нужна плитка современного размера или натяжной потолок, им нужно приятное жилое состояние, чтобы было чисто, чтобы ничего не вызывало брезгливости. Если проводить аналогию с машинами, то люди считают девятку развалюхой не потому, что она сильно устарела технически, а потому что до наших дней дожили дребезжащие старые развалюхи. Если где-то найти новую, с блестящей краской и нулевым пробегом, то эти же люди без отторжения возьмут недорого ее напрокат.
Первое, что я хотел донести - не будет он "чистый и свежий", ну никак.
Покрашенные обойки (возможно даже, что их там слоя три), линолеум, облезлые кривые двери с пятью слоями краски - не создадут машину времени. И это не косметический ремонт. Кривая противная плитка с грибком таковой и останется. Марафета не будет. Вы же заявляли, что за эти деньги сделаете косметический ремонт. Увы, нет.
Потому эти вброшенные 50-70кгрн не возымеют эффекта, квартира была и останется бабушатником.


...снимать который будет соответствующий контингент, после которого "косметику" надо будет повторить.
Я думаю, что вопрос "оставления" совкошлака в Украине, возможно - не единственное решение.
Еще один вопрос к инициатору дискуссии - Сколько сейчас рыночная цена объекта в нынешнем состоянии?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:44

  rjkz написав:По себе могу сказать, что падение цен на недвигу, ведет к падению ценника аренды в баксах, и если после 2008 года некоторое время аренда компенсировала удешевление и благодаря очень удачному входу я успел отбить стоимость объекта+вложения, то после 2013 года все пошло коту под хвост и скорость падения цены не компенсировалась арендой даже близко. Хочу в очередной раз напомнить: ремонт, техника и мебель - это валютные позиции и валютная амортизация. И въехавшие неадекваты могут нанести сделанному когда-то ремонту весьма существенный урон при значительно упавшей( см. голосовалку сверху) цене аренды.

Сорри за оффтоп. В арендуемой мной квартире начали от старости сыпаться розетки. ABB Tango. Ставить какие-то другие - не хочу, потому что придется разбирать внутренности - куча возни. Может подскажете, где такое старье от ABB можно купить (серии реально лет 20). В тырнете шарился - ни у кого нет.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:50

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Можно не монетку (все-таки 21й век на дворе). Есть куча приложений для смартфона для десижн мейкинга в условиях полной неопределенность. Типа Dice-ider и т.п.


Смартфон подбрасывать?
Экран побить можно. :lol:

Dice-ider - это абсолютно гениальное приложение для принятия сложных решений из не более 6 вариантов. Лучшее аналитическое приложение. Всякие Crystall Ball и прочие нервно курят.


Есть лучше приложение - мозг.
Его еще и грузить надо, чтобы в желе не превратился.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Кстати, не оффтоп на самом деле. Розетки, Карл! 18 лет - и все. Пластмасса из которой они сделаны стала настолько хрупкой, что одна за другой шуруп с частью розетки остается в стене, а остальная часть розетки просто отпадает. Пользоваться ей все еще можно, но уже становится стремно.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:52

  airmax78 написав:
  rjkz написав:По себе могу сказать, что падение цен на недвигу, ведет к падению ценника аренды в баксах, и если после 2008 года некоторое время аренда компенсировала удешевление и благодаря очень удачному входу я успел отбить стоимость объекта+вложения, то после 2013 года все пошло коту под хвост и скорость падения цены не компенсировалась арендой даже близко. Хочу в очередной раз напомнить: ремонт, техника и мебель - это валютные позиции и валютная амортизация. И въехавшие неадекваты могут нанести сделанному когда-то ремонту весьма существенный урон при значительно упавшей( см. голосовалку сверху) цене аренды.

Сорри за оффтоп. В арендуемой мной квартире начали от старости сыпаться розетки. ABB Tango. Ставить какие-то другие - не хочу, потому что придется разбирать внутренности - куча возни. Может подскажете, где такое старье от ABB можно купить (серии реально лет 20). В тырнете шарился - ни у кого нет.


По электрике бОльший спец - мой тезка _Mykola_
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:53

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Dice-ider - это абсолютно гениальное приложение для принятия сложных решений из не более 6 вариантов. Лучшее аналитическое приложение. Всякие Crystall Ball и прочие нервно курят.


Есть лучше приложение - мозг.
Его еще и грузить надо, чтобы в желе не превратился.

Хорошо про мозг пошутили. Мне мозг такого наподсказывал, что чуть без штанов не остался. А Dice-ider еще ни разу не подводил.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:55

  airmax78 написав:Кстати, не оффтоп на самом деле. Розетки, Карл! 18 лет - и все. Пластмасса из которой они сделаны стала настолько хрупкой, что одна за другой шуруп с частью розетки остается в стене, а остальная часть розетки просто отпадает. Пользоваться ей все еще можно, но уже становится стремно.


Производство АВВ находится давно уже в Китае, а по тамошней традиции, на рынки таких недоразвитых стран как наша делается 3 сорт.
С виду одинаковые на рынки Германии и Украины, но качество разное.

Лучше поменяйте розетки.
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