|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 27 тра, 2019 14:35
Vlad442 написав: Faceless написав:
И это все ещё речь о простой косметике, чтобы привести к товарному виду и состоянию, пригодному для жизни.
А вкинуть в бабушатник 50-70к по вашей схеме - на выходе все тот же бабушатник. Арендатор даже не заметит, что квартира чем-то отличается от состояния до этой вашей "косметики".
Я сразу написал список работ и примерный ценник. Вы сказали, что это не реально на основании того, что сами добавили в смету еще множество ненужных вещей и свели ситуацию к полноценному ремонту, додумав, фактически, мой пост.
Представьте, вам дают тряпку и говорят "нужно выдраить эту квартиру, чтобы она выглядела как после последнего ремонта в конце 70-х". Вы говорите "проще закрасить, чем отмыть", вам дают 50-70 тыс гривен на краску. На выходе вы получаете тот же самый советский ремонт, но чистый и свежий
. Далее мы идем к основам маркетинга - нужно понимать потребности людей. Что им на самом деле нужно, а не что они декларируют. Им не нужна плитка современного размера или натяжной потолок, им нужно приятное жилое состояние, чтобы было чисто, чтобы ничего не вызывало брезгливости. Если проводить аналогию с машинами, то люди считают девятку развалюхой не потому, что она сильно устарела технически, а потому что до наших дней дожили дребезжащие старые развалюхи. Если где-то найти новую, с блестящей краской и нулевым пробегом, то эти же люди без отторжения возьмут недорого ее напрокат.
А если найти Паккард 1938 года (был такой у друга моего отца) или Хорьх с нулевым пробегом в заводской краске (то есть с консервации), то стоить он будет 100500 тыщ баксов.
Поэтому такой чисто умозрительный случай не имеет смысл брать в пример.
Нет девяток с нулевым пробегом и не гнилых. Я 20 лет назад себе искал девятку - убедился - все гнилое. В результате купил оцинкованного француза. Да, это резвая машинка, но живых не осталось. А восстановить старую будет дороже чем будет стоить восстановленная.
Ладно, раз пьянка продолжается, вопрос к инициатору столь бурного спора - НАСКОЛЬКО убита квартира?
Что в кухне и санузле? ибо именно эти 2 помещения потянут максимально сил и денег, а не подклейка корюковских обоек, которые еще надо где-то найти.
Я недавно общался с одними людьми, они сдали квартиру в одной развитой стране и переехали в другую развитую. Сейчас хотят продать, потому что квартиру "убили". Причем "убили" - это не конкретно, а чисто эмоционально. Может там все обошлось бы баксов в тыщи 2 все привести в порядок и сдавать дальше. Ценник аренды - 1+ куе (хотя, учитывая, что знакомые не имеют опыта и не очень практичные люди, возможно, это ниже рынка), падения цен на недвигу там не было никогда, даже в 2008 году, только рост. И вот, хотят продать "потому что убили", но это составило менее 20% (я так думаю, у нас это было-бы намного дешевле, но там все дорого) того, что за год принесла хата и на фоне постоянного роста ценника. Вот это интересно.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9377
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4208 раз.
- Подякували: 2203 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 27 тра, 2019 14:39
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Чтооо???!!! Продажа/покупка займет больше времени чем ремонт? При этом
склоняюсь к ремонту и последующей аренде старья ... чем больше пытаюсь анализировать, тем больше кажется что падение цен на жилье в Киеве неизбежно
... Где логика?
Сливать старье и просто сидеть на деньгах, если верите, что цены упадут.
Человеку нужна в собственности квартира для своих целей. Может для налоговой с своей стране хочет оставаться резидентом Украины и наличие жилья ему в этом помогает. Продавать покупать новое с вложением денег не хочет. Чтобы стояла закрытой не хочет. Вкладываться в длинный и дорогостоящий ремонт в хруще, чтобы получать на тысячу больше не хочет. Сдавать маргиналам в нежилом состоянии не хочет.
Вариантов остается не много.
Пардон, очень интересует вопрос (буквально сейчас делаю операцию с недвигой с нерезидентом) - разве наличие недвиги позволяет сохранить резидентство Украины, если человек является резидентом другой страны (украинское гражданство есть) и постоянно проживает за пределами Украины?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9377
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4208 раз.
- Подякували: 2203 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 27 тра, 2019 14:41
rjkz написав: airmax78 написав:
Можно не монетку (все-таки 21й век на дворе). Есть куча приложений для смартфона для десижн мейкинга в условиях полной неопределенность. Типа Dice-ider и т.п.
Смартфон подбрасывать?
Экран побить можно.
Dice-ider - это абсолютно гениальное приложение для принятия сложных решений из не более 6 вариантов. Лучшее аналитическое приложение. Всякие Crystall Ball и прочие нервно курят.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30235
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 805 раз.
- Подякували: 3621 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 27 тра, 2019 14:44
Faceless написав: Vlad442 написав: Faceless написав:
И это все ещё речь о простой косметике, чтобы привести к товарному виду и состоянию, пригодному для жизни.
А вкинуть в бабушатник 50-70к по вашей схеме - на выходе все тот же бабушатник. Арендатор даже не заметит, что квартира чем-то отличается от состояния до этой вашей "косметики".
Я сразу написал список работ и примерный ценник. Вы сказали, что это не реально на основании того, что сами добавили в смету еще множество ненужных вещей и свели ситуацию к полноценному ремонту, додумав, фактически, мой пост.
Представьте, вам дают тряпку и говорят "нужно выдраить эту квартиру, чтобы она выглядела как после последнего ремонта в конце 70-х". Вы говорите "проще закрасить, чем отмыть", вам дают 50-70 тыс гривен на краску. На выходе вы получаете тот же самый советский ремонт, но чистый и свежий
. Далее мы идем к основам маркетинга - нужно понимать потребности людей. Что им на самом деле нужно, а не что они декларируют. Им не нужна плитка современного размера или натяжной потолок, им нужно приятное жилое состояние, чтобы было чисто, чтобы ничего не вызывало брезгливости. Если проводить аналогию с машинами, то люди считают девятку развалюхой не потому, что она сильно устарела технически, а потому что до наших дней дожили дребезжащие старые развалюхи. Если где-то найти новую, с блестящей краской и нулевым пробегом, то эти же люди без отторжения возьмут недорого ее напрокат.
Первое, что я хотел донести - не будет он "чистый и свежий", ну никак.
Покрашенные обойки (возможно даже, что их там слоя три), линолеум, облезлые кривые двери с пятью слоями краски - не создадут машину времени. И это не косметический ремонт. Кривая противная плитка с грибком таковой и останется. Марафета не будет. Вы же заявляли, что за эти деньги сделаете косметический ремонт. Увы, нет.
Потому эти вброшенные 50-70кгрн не возымеют эффекта, квартира была и останется бабушатником.
...снимать который будет соответствующий контингент, после которого "косметику" надо будет повторить.
Я думаю, что вопрос "оставления" совкошлака в Украине, возможно - не единственное решение.
Еще один вопрос к инициатору дискуссии - Сколько сейчас рыночная цена объекта в нынешнем состоянии?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9377
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4208 раз.
- Подякували: 2203 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 27 тра, 2019 14:44
rjkz написав:
По себе могу сказать, что падение цен на недвигу, ведет к падению ценника аренды в баксах, и если после 2008 года некоторое время аренда компенсировала удешевление и благодаря очень удачному входу я успел отбить стоимость объекта+вложения, то после 2013 года все пошло коту под хвост и скорость падения цены не компенсировалась арендой даже близко. Хочу в очередной раз напомнить: ремонт, техника и мебель - это валютные позиции и валютная амортизация. И въехавшие неадекваты могут нанести сделанному когда-то ремонту весьма существенный урон при значительно упавшей( см. голосовалку сверху) цене аренды.
Сорри за оффтоп. В арендуемой мной квартире начали от старости сыпаться розетки. ABB Tango. Ставить какие-то другие - не хочу, потому что придется разбирать внутренности - куча возни. Может подскажете, где такое старье от ABB можно купить (серии реально лет 20). В тырнете шарился - ни у кого нет.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30235
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 805 раз.
- Подякували: 3621 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 27 тра, 2019 14:50
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Можно не монетку (все-таки 21й век на дворе). Есть куча приложений для смартфона для десижн мейкинга в условиях полной неопределенность. Типа Dice-ider и т.п.
Смартфон подбрасывать?
Экран побить можно.
Dice-ider - это абсолютно гениальное приложение для принятия сложных решений из не более 6 вариантов. Лучшее аналитическое приложение. Всякие Crystall Ball и прочие нервно курят.
Есть лучше приложение - мозг.
Его еще и грузить надо, чтобы в желе не превратился.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9377
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4208 раз.
- Подякували: 2203 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 27 тра, 2019 14:51
Кстати, не оффтоп на самом деле. Розетки, Карл! 18 лет - и все. Пластмасса из которой они сделаны стала настолько хрупкой, что одна за другой шуруп с частью розетки остается в стене, а остальная часть розетки просто отпадает. Пользоваться ей все еще можно, но уже становится стремно.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30235
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 805 раз.
- Подякували: 3621 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 27 тра, 2019 14:52
airmax78 написав: rjkz написав:
По себе могу сказать, что падение цен на недвигу, ведет к падению ценника аренды в баксах, и если после 2008 года некоторое время аренда компенсировала удешевление и благодаря очень удачному входу я успел отбить стоимость объекта+вложения, то после 2013 года все пошло коту под хвост и скорость падения цены не компенсировалась арендой даже близко. Хочу в очередной раз напомнить: ремонт, техника и мебель - это валютные позиции и валютная амортизация. И въехавшие неадекваты могут нанести сделанному когда-то ремонту весьма существенный урон при значительно упавшей( см. голосовалку сверху) цене аренды.
Сорри за оффтоп. В арендуемой мной квартире начали от старости сыпаться розетки. ABB Tango. Ставить какие-то другие - не хочу, потому что придется разбирать внутренности - куча возни. Может подскажете, где такое старье от ABB можно купить (серии реально лет 20). В тырнете шарился - ни у кого нет.
По электрике бОльший спец - мой тезка _Mykola_
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9377
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4208 раз.
- Подякували: 2203 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 27 тра, 2019 14:53
rjkz написав: airmax78 написав:
Dice-ider - это абсолютно гениальное приложение для принятия сложных решений из не более 6 вариантов. Лучшее аналитическое приложение. Всякие Crystall Ball и прочие нервно курят.
Есть лучше приложение - мозг.
Его еще и грузить надо, чтобы в желе не превратился.
Хорошо про мозг пошутили. Мне мозг такого наподсказывал, что чуть без штанов не остался. А Dice-ider еще ни разу не подводил.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30235
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 805 раз.
- Подякували: 3621 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 27 тра, 2019 14:55
airmax78 написав:
Кстати, не оффтоп на самом деле. Розетки, Карл! 18 лет - и все. Пластмасса из которой они сделаны стала настолько хрупкой, что одна за другой шуруп с частью розетки остается в стене, а остальная часть розетки просто отпадает. Пользоваться ей все еще можно, но уже становится стремно.
Производство АВВ находится давно уже в Китае, а по тамошней традиции, на рынки таких недоразвитых стран как наша делается 3 сорт.
С виду одинаковые на рынки Германии и Украины, но качество разное.
Лучше поменяйте розетки.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9377
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4208 раз.
- Подякували: 2203 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10663
|696548
|
|
|455
|180439
|
|
|31672
|54266
|
|