Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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airmax78 написав:Сорри за оффтоп. В арендуемой мной квартире начали от старости сыпаться розетки. ABB Tango. Ставить какие-то другие - не хочу, потому что придется разбирать внутренности - куча возни. Может подскажете, где такое старье от ABB можно купить (серии реально лет 20). В тырнете шарился - ни у кого нет.
airmax78 написав:Кстати, не оффтоп на самом деле. Розетки, Карл! 18 лет - и все. Пластмасса из которой они сделаны стала настолько хрупкой, что одна за другой шуруп с частью розетки остается в стене, а остальная часть розетки просто отпадает. Пользоваться ей все еще можно, но уже становится стремно.
Производство АВВ находится давно уже в Китае, а по тамошней традиции, на рынки таких недоразвитых стран как наша делается 3 сорт. С виду одинаковые на рынки Германии и Украины, но качество разное.
Лучше поменяйте розетки.
Если год-два простоят - и слава Богу. Я же говорю - внтренности розетки трогать не хочу: внешнюю крышку пластмассовую только поменять. А где она там будет сделана - мне все равно. Даже какого цвета будет - тоже все равно.
airmax78 написав:Сорри за оффтоп. В арендуемой мной квартире начали от старости сыпаться розетки. ABB Tango. Ставить какие-то другие - не хочу, потому что придется разбирать внутренности - куча возни. Может подскажете, где такое старье от ABB можно купить (серии реально лет 20). В тырнете шарился - ни у кого нет.
Разве это не задача вашего лендлорда?
Нет. У нас с лендлордом договор: он меня не трогает по поводу несвоевременной оплаты и повышения арендной ставки, а я его не трогаю ни по одному вопросу, связанному с поломкой чего-либо в квартире. А в квартире, ребята, в ремонте которому 18 лет, постоянно что-то ломается. У меня уже есть полный набор инструментов для устранения любых проблем.
airmax78 написав:Сорри за оффтоп. В арендуемой мной квартире начали от старости сыпаться розетки. ABB Tango. Ставить какие-то другие - не хочу, потому что придется разбирать внутренности - куча возни. Может подскажете, где такое старье от ABB можно купить (серии реально лет 20). В тырнете шарился - ни у кого нет.
Разве это не задача вашего лендлорда?
Нет. У нас с лендлордом договор: он меня не трогает по поводу несвоевременной оплаты и повышения арендной ставки, а я его не трогаю ни по одному вопросу, связанному с поломкой чего-либо в квартире. А в квартире, ребята, в ремонте которому 18 лет, постоянно что-то ломается. У меня уже есть полный набор инструментов для устранения любых проблем.
Gastarbaiter написав:Разве это не задача вашего лендлорда?
Нет. У нас с лендлордом договор: он меня не трогает по поводу несвоевременной оплаты и повышения арендной ставки, а я его не трогаю ни по одному вопросу, связанному с поломкой чего-либо в квартире. А в квартире, ребята, в ремонте которому 18 лет, постоянно что-то ломается. У меня уже есть полный набор инструментов для устранения любых проблем.
В ванной, туалете и кухне плитка 80х мелкая, цветная, местами с розами , но целая. в 80х был шик)). С трубами плохо, но можно поменять не срывая плитку. Смесители, унитаз и ванная терпимо. Окна - приличный пластик. Скрипящий паркет, вид унылый. Старые двери, в санузлах не реставрируемые уже. Проводка плохая, надо менять. Стены ровные. Кондер и техника неплохая, хоть и не новая. Хороший вид из окна, этаж высокий, но не последний. Тыщ 30 стоить должна. Со средним ремонтом и без вида 40-45 продают, но продается ли - не знаю.
Висловлю свою точку зору про бабушатник з косметичним ремонтом. На такий товар попит існуватиме. Я б в свій час при потребі шукав би такий варіант бюджетний. Наприклад чоловік приїхав на заробітки без родини. Йому головне прийти виспатися, задовільнити гігієнічні потреби, щоб було на що сісти і де поїсти. Локація, близькість до роботи. Все. Сучасніші варіанти, нобовуд, розраховані на сім'ю переважно. Бо лише з жінкою важливі додаткові опції. Одному чоловіку можна перекантуватися й по мінімуму. Дьошево і сердито. Головне - економія бюджету і акумуляція грошей. Бюджетний варіант завжди знайде свого покупця.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Gastarbaiter написав:Разве это не задача вашего лендлорда?
Нет. У нас с лендлордом договор: он меня не трогает по поводу несвоевременной оплаты и повышения арендной ставки, а я его не трогаю ни по одному вопросу, связанному с поломкой чего-либо в квартире. А в квартире, ребята, в ремонте которому 18 лет, постоянно что-то ломается. У меня уже есть полный набор инструментов для устранения любых проблем.
Макс, признайтесь: вы себя причисляете к неплатежеспособным маргиналам? По определению, только им можно сдать убитый хрущик.