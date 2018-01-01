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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1448144914501451

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.7 5 40
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
3
В межах -5 - +5%
8%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
6
Знизилися на 26 - 50%
48%
19
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 17:21

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Та я уже по нескольким таким объявам на проме оставлял заявки - никто даже не перезванивает. Позвонил этим - нет у них ничего и не будет.

Тогда ничего другого не остается, как, понурив голову, идти на Сландо.
https://www.olx.ua/obyavlenie/rozetki-v ... 569b798c5f

Не то, у меня винты не по центру (наверное поэтому и посыпались). Но все равно спасибо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 17:24

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:Разве это не задача вашего лендлорда?

Нет. У нас с лендлордом договор: он меня не трогает по поводу несвоевременной оплаты и повышения арендной ставки, а я его не трогаю ни по одному вопросу, связанному с поломкой чего-либо в квартире. А в квартире, ребята, в ремонте которому 18 лет, постоянно что-то ломается. У меня уже есть полный набор инструментов для устранения любых проблем.

Макс, признайтесь: вы себя причисляете к неплатежеспособным маргиналам? По определению, только им можно сдать убитый хрущик.

Типа того. Я же не просто так Сквоттера хотел создать. Душа к этому лежит.
airmax78
 
Повідомлень: 30243
З нами з: 25.10.12
Подякував: 805 раз.
Подякували: 3621 раз.
 
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  #<1 ... 1448144914501451
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