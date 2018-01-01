Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Gastarbaiter написав:Разве это не задача вашего лендлорда?
Нет. У нас с лендлордом договор: он меня не трогает по поводу несвоевременной оплаты и повышения арендной ставки, а я его не трогаю ни по одному вопросу, связанному с поломкой чего-либо в квартире. А в квартире, ребята, в ремонте которому 18 лет, постоянно что-то ломается. У меня уже есть полный набор инструментов для устранения любых проблем.
Макс, признайтесь: вы себя причисляете к неплатежеспособным маргиналам? По определению, только им можно сдать убитый хрущик.
Типа того. Я же не просто так Сквоттера хотел создать. Душа к этому лежит.
Не то, у меня винты не по центру (наверное поэтому и посыпались). Но все равно спасибо.
1. Бросьте сюда фотку искомой розетки. 2. При стоимости розетки овер 130 грн, уже имеет смысл просто купить новую, имхо из недорогих Legrand Valena Classic (смотрите по рамкам, есть распродажные с разными вставками по бросовым ценам), перекрутить 2-3 клеммы проще чем пытаться найти старье, да еще и внутренности в старых разваливаются, что становится опасным.
airmax78 написав:Не то, у меня винты не по центру (наверное поэтому и посыпались). Но все равно спасибо.
1. Бросьте сюда фотку искомой розетки. 2. При стоимости розетки овер 130 грн, уже имеет смысл просто купить новую, имхо из недорогих Legrand Valena Classic (смотрите по рамкам, есть распродажные с разными вставками по бросовым ценам), перекрутить 2-3 клеммы проще чем пытаться найти старье, да еще и внутренности в старых разваливаются, что становится опасным.