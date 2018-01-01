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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1448144914501451

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.7 5 40
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
3
В межах -5 - +5%
8%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
6
Знизилися на 26 - 50%
48%
19
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 17:21

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Та я уже по нескольким таким объявам на проме оставлял заявки - никто даже не перезванивает. Позвонил этим - нет у них ничего и не будет.

Тогда ничего другого не остается, как, понурив голову, идти на Сландо.
https://www.olx.ua/obyavlenie/rozetki-v ... 569b798c5f

Не то, у меня винты не по центру (наверное поэтому и посыпались). Но все равно спасибо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 17:24

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:Разве это не задача вашего лендлорда?

Нет. У нас с лендлордом договор: он меня не трогает по поводу несвоевременной оплаты и повышения арендной ставки, а я его не трогаю ни по одному вопросу, связанному с поломкой чего-либо в квартире. А в квартире, ребята, в ремонте которому 18 лет, постоянно что-то ломается. У меня уже есть полный набор инструментов для устранения любых проблем.

Макс, признайтесь: вы себя причисляете к неплатежеспособным маргиналам? По определению, только им можно сдать убитый хрущик.

Типа того. Я же не просто так Сквоттера хотел создать. Душа к этому лежит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:00

группа в телеге https://t.me/RentApartamentsKievUBC для тех кто снимает и сдаёт недвижимость в Киеве.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:48

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Та я уже по нескольким таким объявам на проме оставлял заявки - никто даже не перезванивает. Позвонил этим - нет у них ничего и не будет.

Тогда ничего другого не остается, как, понурив голову, идти на Сландо.
https://www.olx.ua/obyavlenie/rozetki-v ... 569b798c5f

Не то, у меня винты не по центру (наверное поэтому и посыпались). Но все равно спасибо.

1. Бросьте сюда фотку искомой розетки.
2. При стоимости розетки овер 130 грн, уже имеет смысл просто купить новую, имхо из недорогих Legrand Valena Classic (смотрите по рамкам, есть распродажные с разными вставками по бросовым ценам), перекрутить 2-3 клеммы проще чем пытаться найти старье, да еще и внутренности в старых разваливаются, что становится опасным.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:55

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Не то, у меня винты не по центру (наверное поэтому и посыпались). Но все равно спасибо.

1. Бросьте сюда фотку искомой розетки.
2. При стоимости розетки овер 130 грн, уже имеет смысл просто купить новую, имхо из недорогих Legrand Valena Classic (смотрите по рамкам, есть распродажные с разными вставками по бросовым ценам), перекрутить 2-3 клеммы проще чем пытаться найти старье, да еще и внутренности в старых разваливаются, что становится опасным.

Вот она, красотка: https://polykor.com.ua/shop/4-elektrofu ... 02001.html
Пишут, что есть на складе. Заказал, но, наверняка, давно сайт не обновляли.
airmax78
 
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  #<1 ... 1448144914501451
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