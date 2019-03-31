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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 тра, 2019 12:39
Подождите и узнаете.
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Danik
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Додано: Сер 29 тра, 2019 15:23
asti написав: Danik написав: asti написав:
Просто на Оболони сдается уже столько квартир...
Будет метро на венике, там тоже будет сдаваться куча квартир.
Так вот в том и вопрос - будет ли??
В достроенном долгострое на венике в вайбере постоянный спрос на аренду.
Недавно начался спрос на покупку. Я было заинтересовался, но соображения того-же плана, которые Вам приводят, охладили.
На мой взгляд, Оболонь несколько переоценена относительно других локаций, а веник имеет потенциал роста опять-же относительно других локаций. Это утверждение коррелирует с моим мрачным прогнозом касательно перспектив воообще, тк оперирую сравнительными показателями, а не абсолютными.
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rjkz
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Додано: Сер 29 тра, 2019 16:25
rjkz написав:
Пардон, очень интересует вопрос (буквально сейчас делаю операцию с недвигой с нерезидентом) - разве наличие недвиги позволяет сохранить резидентство Украины, если человек является резидентом другой страны (украинское гражданство есть) и постоянно проживает за пределами Украины?
резиденство можна встановити випискую від погран служби (в"їхав-виїхав=кількість днів вна неньці), чи як там вона зараз
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 29 тра, 2019 22:17
rjkz написав:
Пардон, очень интересует вопрос (буквально сейчас делаю операцию с недвигой с нерезидентом) - разве наличие недвиги позволяет сохранить резидентство Украины, если человек является резидентом другой страны (украинское гражданство есть) и постоянно проживает за пределами Украины?
Там все не так просто как кажется. Гражданство != резиденство налоговое, особенно если более полу года не проживаешь. Я как раз в этой ситуации. Многое еще зависит от страны... Я , к примеру, заказываю форму 6166.
Подымал эту тему тут... Мало адекватных срветов получил. На домике эта тема мертва. Если что- могу пошарить с вои изыскания. Стучитесь в личку.
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Понаехал
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Додано: Сер 29 тра, 2019 22:19
flyman написав:
резиденство можна встановити випискую від погран служби (в"їхав-виїхав=кількість днів вна неньці), чи як там вона зараз
А зачем? Вы в вакууме обитаете? Возьмите справку о резиденстве в стране где живете.
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Понаехал
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Додано: Сер 29 тра, 2019 22:38
Понаехал написав: rjkz написав:
Пардон, очень интересует вопрос (буквально сейчас делаю операцию с недвигой с нерезидентом) - разве наличие недвиги позволяет сохранить резидентство Украины, если человек является резидентом другой страны (украинское гражданство есть) и постоянно проживает за пределами Украины?
Там все не так просто как кажется. Гражданство != резиденство налоговое, особенно если более полу года не проживаешь. Я как раз в этой ситуации. Многое еще зависит от страны... Я , к примеру, заказываю форму 6166.
Подымал эту тему тут... Мало адекватных срветов получил. На домике эта тема мертва. Если что- могу пошарить с вои изыскания. Стучитесь в личку.
Постучался.
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rjkz
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2
Додано: Сер 29 тра, 2019 22:43
Какие ожидания по поводу возможного дефолта и последующего обвала гривны и недвиги - сбудется?
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asti
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Додано: Сер 29 тра, 2019 23:51
asti написав:
Какие ожидания по поводу возможного дефолта и последующего обвала гривны и недвиги - сбудется?
А разве на форуме есть кто-то с ником "ванга"?
Чего гадать? Сбудется - увидим, не сбудется -не увидим.
Поживем - ...
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rjkz
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Додано: Чет 30 тра, 2019 22:18
rjkz написав: asti написав:
Какие ожидания по поводу возможного дефолта и последующего обвала гривны и недвиги - сбудется?
А разве на форуме есть кто-то с ником "ванга"?
Чего гадать? Сбудется - увидим, не сбудется -не увидим.
Поживем - ...
Поживем- увидим, но лучше эти годы жить с ежемесячным денежным кеш-флоу, на который покупать ништяки, ездить с Мальвинами на Мальдивы. Чем мариновать зелень в трехлитровой банке, экономя каждую копейку
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investorkiev
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Додано: Чет 30 тра, 2019 22:30
investorkiev написав: rjkz написав: asti написав:
Какие ожидания по поводу возможного дефолта и последующего обвала гривны и недвиги - сбудется?
А разве на форуме есть кто-то с ником "ванга"?
Чего гадать? Сбудется - увидим, не сбудется -не увидим.
Поживем - ...
Поживем- увидим, но лучше эти годы жить с ежемесячным денежным кеш-флоу, на который покупать ништяки, ездить с Мальвинами на Мальдивы. Чем мариновать зелень в трехлитровой банке, экономя каждую копейку
І не віддавати проспорене віскі(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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