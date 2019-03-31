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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1450145114521453

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.7 5 40
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
3
В межах -5 - +5%
8%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
6
Знизилися на 26 - 50%
48%
19
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 12:39

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Подождите и узнаете.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 15:23

  asti написав:
  Danik написав:
  asti написав:Просто на Оболони сдается уже столько квартир...
Будет метро на венике, там тоже будет сдаваться куча квартир.
Так вот в том и вопрос - будет ли??


В достроенном долгострое на венике в вайбере постоянный спрос на аренду.
Недавно начался спрос на покупку. Я было заинтересовался, но соображения того-же плана, которые Вам приводят, охладили.
На мой взгляд, Оболонь несколько переоценена относительно других локаций, а веник имеет потенциал роста опять-же относительно других локаций. Это утверждение коррелирует с моим мрачным прогнозом касательно перспектив воообще, тк оперирую сравнительными показателями, а не абсолютными.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 16:25

  rjkz написав:Пардон, очень интересует вопрос (буквально сейчас делаю операцию с недвигой с нерезидентом) - разве наличие недвиги позволяет сохранить резидентство Украины, если человек является резидентом другой страны (украинское гражданство есть) и постоянно проживает за пределами Украины?

резиденство можна встановити випискую від погран служби (в"їхав-виїхав=кількість днів вна неньці), чи як там вона зараз
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 22:17

  rjkz написав:Пардон, очень интересует вопрос (буквально сейчас делаю операцию с недвигой с нерезидентом) - разве наличие недвиги позволяет сохранить резидентство Украины, если человек является резидентом другой страны (украинское гражданство есть) и постоянно проживает за пределами Украины?


Там все не так просто как кажется. Гражданство != резиденство налоговое, особенно если более полу года не проживаешь. Я как раз в этой ситуации. Многое еще зависит от страны... Я , к примеру, заказываю форму 6166.
Подымал эту тему тут... Мало адекватных срветов получил. На домике эта тема мертва. Если что- могу пошарить с вои изыскания. Стучитесь в личку.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 22:19

  flyman написав:резиденство можна встановити випискую від погран служби (в"їхав-виїхав=кількість днів вна неньці), чи як там вона зараз

А зачем? Вы в вакууме обитаете? Возьмите справку о резиденстве в стране где живете.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 22:38

  Понаехал написав:
  rjkz написав:Пардон, очень интересует вопрос (буквально сейчас делаю операцию с недвигой с нерезидентом) - разве наличие недвиги позволяет сохранить резидентство Украины, если человек является резидентом другой страны (украинское гражданство есть) и постоянно проживает за пределами Украины?


Там все не так просто как кажется. Гражданство != резиденство налоговое, особенно если более полу года не проживаешь. Я как раз в этой ситуации. Многое еще зависит от страны... Я , к примеру, заказываю форму 6166.
Подымал эту тему тут... Мало адекватных срветов получил. На домике эта тема мертва. Если что- могу пошарить с вои изыскания. Стучитесь в личку.


Постучался.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 22:43

Какие ожидания по поводу возможного дефолта и последующего обвала гривны и недвиги - сбудется?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 23:51

  asti написав:Какие ожидания по поводу возможного дефолта и последующего обвала гривны и недвиги - сбудется?


А разве на форуме есть кто-то с ником "ванга"?
Чего гадать? Сбудется - увидим, не сбудется -не увидим.
Поживем - ...
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:18

  rjkz написав:
  asti написав:Какие ожидания по поводу возможного дефолта и последующего обвала гривны и недвиги - сбудется?


А разве на форуме есть кто-то с ником "ванга"?
Чего гадать? Сбудется - увидим, не сбудется -не увидим.
Поживем - ...


Поживем- увидим, но лучше эти годы жить с ежемесячным денежным кеш-флоу, на который покупать ништяки, ездить с Мальвинами на Мальдивы. Чем мариновать зелень в трехлитровой банке, экономя каждую копейку
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:30

  investorkiev написав:
  rjkz написав:
  asti написав:Какие ожидания по поводу возможного дефолта и последующего обвала гривны и недвиги - сбудется?


А разве на форуме есть кто-то с ником "ванга"?
Чего гадать? Сбудется - увидим, не сбудется -не увидим.
Поживем - ...


Поживем- увидим, но лучше эти годы жить с ежемесячным денежным кеш-флоу, на который покупать ништяки, ездить с Мальвинами на Мальдивы. Чем мариновать зелень в трехлитровой банке, экономя каждую копейку

І не віддавати проспорене віскі(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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